Ionuț Moșteanu a demisionat. Ministrul Apărării a fost acuzat că și-a falsificat CV-ul

Ministrul Apărării a demisionat, vineri, după ce a fost acuzat că și-a falsificat CV-ul pentru a putea obține diverse funcții în stat. Ionuț Moșteanu și-a anunțat demisia într-o postare pe Facebook, precizând că face acest gest „cu asumare și respect față de Armata Română.”
Demisia vine după ce premierul i-a spus să „țină capul sus”, iar într-o discuție telefonică cu președintele Nicușor Dan, șeful statului i-a transmis că decizia dacă demisionează „îi aparține în totalitate”.
Acuzațiile la adresa lui Ionuț Moșteanu au generat un scandal imens și în USR. O parte din membrii Biroului Național chiar au cerut retragerea sprijinului politic al acestuia, potrivit surselor Antena3.ro.
Conducerea USR are o ședință chiar la această oră în care trebuie să nominalizeze un nou ministru al Apărării, propunere care trebuie acceptată și de premierul Ilie Bolojan și de președintele Nicușor Dan.
Moșteanu: „Fac acest gest cu asumare și respect față de Armata Română”
Într-o postare pe Facebook, Ionuț Moșteanu a anunțat că demisionează din „respect” față de Armata Română. Ministrul Apărării a spus că nu vrea ca discuțiile despre „greșelile” pe care le-a făcut „acum mulți ani” să-i „distragă pe cei care conduc acum țara.”
Ionuț Moșteanu a preluat funcția de ministru al Apărării Naționale al României la data de 24 iunie 2025. El a stat în funcție cinci luni.
Acuzații de fals în CV, Moșteanu s-a scuzat pentru „greșeală”
Scandalul care a culminat cu demisia ministrului Apărării a izbucnit după ce Libertatea a dezvăluit că, într-un CV vechi, postat pe site-ul companiei Tarom, Ionuț Moșteanu scrisese că a absolvit Universitatea Athenaeum din Bucureşti. Contactată, Universitatea a transmis că ministrul Apărării nu a figurat niciodată înregistrat ca student la instituție.
La scurt timp, Ionuț Moșteanu și-a publicat, pe Facebook, diploma de licenţă la Universitatea Bioterra, Facultatea de Inginerie şi Management Agroturistic. Ministrul Apărării a admis că a făcut „o greșeală”, care „îl jenează”. „Nu am dat prea multă atenţie atunci acestor detalii. Pentru asta îmi cer scuze”, a mai spus ministrul.
Ministrul Apărării a absolvit doi ani de studii la Universitatea Bioterra într-un singur an, potrivit unei adeverințe obținute în exclusivitate de Antena 3 CNN. Moșteanu a fost student la Facultatea de Management Agroturistic în perioada 1995-1999. Anul III și Anul IV au fost absolviți într-un singur an.
Ionuț Moșteanu a obținut prima funcție publică în decembrie 2015, când a intrat în Guvernul Cioloș, în funcția de consilier. Numirea a fost făcută la câteva luni după ce a obținut diploma de licență la Universitatea Bioterra. Potrivit diplomei publicate joi de Moșteanu, acesta a obținut-o în septembrie 2015, însă diploma a fost eliberată trei ani mai târziu, în 2018.
Până la ridicarea diplomei, ministrul Moșteanu a prezentat o adeverință. Pe baza acesteia a lucrat ulterior ca secretar de stat în Ministerul Transporturilor, de unde a fost numit și în Consiliul de Administrație al Tarom.