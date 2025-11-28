Ionuț Moșteanu a demisionat. Ministrul Apărării a fost acuzat că și-a falsificat CV-ul

3 minute de citit Publicat la 12:02 28 Noi 2025 Modificat la 12:24 28 Noi 2025

Ministrul Apărării a demisionat, vineri, după ce a fost acuzat că și-a falsificat CV-ul pentru a putea obține diverse funcții în stat. Ionuț Moșteanu și-a anunțat demisia într-o postare pe Facebook, precizând că face acest gest „cu asumare și respect față de Armata Română.”

Demisia vine după ce premierul i-a spus să „țină capul sus”, iar într-o discuție telefonică cu președintele Nicușor Dan, șeful statului i-a transmis că decizia dacă demisionează „îi aparține în totalitate”.

Acuzațiile la adresa lui Ionuț Moșteanu au generat un scandal imens și în USR. O parte din membrii Biroului Național chiar au cerut retragerea sprijinului politic al acestuia, potrivit surselor Antena3.ro.

Conducerea USR are o ședință chiar la această oră în care trebuie să nominalizeze un nou ministru al Apărării, propunere care trebuie acceptată și de premierul Ilie Bolojan și de președintele Nicușor Dan.

Moșteanu: „Fac acest gest cu asumare și respect față de Armata Română”

Într-o postare pe Facebook, Ionuț Moșteanu a anunțat că demisionează din „respect” față de Armata Română. Ministrul Apărării a spus că nu vrea ca discuțiile despre „greșelile” pe care le-a făcut „acum mulți ani” să-i „distragă pe cei care conduc acum țara.”

„Mi-am depus astăzi demisia din funcția de ministru al Apărării Naționale. Am discutat cu președintele, cu premierul, cu președintele partidului, cu o parte dintre colegii din USR și le mulțumesc pentru susținere și încredere. Fac acest gest cu asumare și respect față de Armata Română. România și Europa sunt sub asaltul Rusiei. Securitatea noastră națională trebuie apărată cu orice preț. Nu vreau ca discuțiile despre formarea mea și greșelile pe care le-am făcut acum mulți ani să-i distragă de la misiunea grea pe cei care conduc acum țara. Le mulțumesc tuturor colegilor pentru munca depusă în aceste cinci luni. Am depus jurământul ca ministru al Apărării în urmă cu cinci luni și, de atunci, am respectat întocmai ce am jurat cu mâna pe Biblie. Am jurat să-mi dăruiesc toată puterea și priceperea pentru a avea o Armată bine dotată, mai bine motivată și mai bine înzestrată. Și am făcut asta în fiecare zi - am întărit relațiile cu aliații, am urmărit și accelerat programele de înzestrare, am dat un mesaj clar împotriva băieților deștepți cu interese în domeniu, am îmbunătățit cadrul legal, am apărat drepturile celor care servesc patria. Vă mulțumesc pentru încredere, pentru mesaje și pentru răbdare. Mulțumesc și familiei mele pentru susținerea necondiționată în aceste luni, fără de care mi-ar fi fost imposibil să-mi exercit mandatul. Am făcut acest pas cu toată conștiința unui om care iubește țara pe care o servește. Și un gând despre viitor - România este prinsă între unii care au capturat-o și sunt mufați la banii publici și unii care vor să îi dea foc și să o abată de la parcursul proeuropean și euro-atlantic. La mijloc sunt câțiva oameni buni (buni, nu perfecți) care țin echilibrul și direcția corectă - Nicușor Dan, Ilie Bolojan, colegii din USR, de multe ori cu sacrificii enorme. Ei merită în continuare sprijinul și încrederea noastră, a tuturor, poate chiar mai mult decât până acum. Dumnezeu să ocrotească România!”, a scris Moșteanu pe Facebook.

Ionuț Moșteanu a preluat funcția de ministru al Apărării Naționale al României la data de 24 iunie 2025. El a stat în funcție cinci luni.

Acuzații de fals în CV, Moșteanu s-a scuzat pentru „greșeală”

Scandalul care a culminat cu demisia ministrului Apărării a izbucnit după ce Libertatea a dezvăluit că, într-un CV vechi, postat pe site-ul companiei Tarom, Ionuț Moșteanu scrisese că a absolvit Universitatea Athenaeum din Bucureşti. Contactată, Universitatea a transmis că ministrul Apărării nu a figurat niciodată înregistrat ca student la instituție.

La scurt timp, Ionuț Moșteanu și-a publicat, pe Facebook, diploma de licenţă la Universitatea Bioterra, Facultatea de Inginerie şi Management Agroturistic. Ministrul Apărării a admis că a făcut „o greșeală”, care „îl jenează”. „Nu am dat prea multă atenţie atunci acestor detalii. Pentru asta îmi cer scuze”, a mai spus ministrul.

Ministrul Apărării a absolvit doi ani de studii la Universitatea Bioterra într-un singur an, potrivit unei adeverințe obținute în exclusivitate de Antena 3 CNN. Moșteanu a fost student la Facultatea de Management Agroturistic în perioada 1995-1999. Anul III și Anul IV au fost absolviți într-un singur an.

Ionuț Moșteanu a obținut prima funcție publică în decembrie 2015, când a intrat în Guvernul Cioloș, în funcția de consilier. Numirea a fost făcută la câteva luni după ce a obținut diploma de licență la Universitatea Bioterra. Potrivit diplomei publicate joi de Moșteanu, acesta a obținut-o în septembrie 2015, însă diploma a fost eliberată trei ani mai târziu, în 2018.

Până la ridicarea diplomei, ministrul Moșteanu a prezentat o adeverință. Pe baza acesteia a lucrat ulterior ca secretar de stat în Ministerul Transporturilor, de unde a fost numit și în Consiliul de Administrație al Tarom.