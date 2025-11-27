Ilie Bolojan refuză să-l demită pe Ionuț Moșteanu, după scandalul CV-ului. „Eu i-am spus 'Capul sus'!”

Bolojan a subliniat că Moșteanu trebuie să ofere explicații suplimentare pentru a lămuri acuzațiile privind studiile sale. Sursă foto: Colaj Hepta

Premierul Ilie Bolojan a declarat, joi seara, la Digi24, că nu intenționează să îl demită pe ministrul Apărării, Ionuț Mosteanu, după scandalul CV-ului falsificat. Mai mult chiar, premierul a spus că i-a transmis lui Moșteanu un mesaj de încurajare: "Eu i-am spus 'Capul sus'".

„Miniștrii acestui guvern, ca în toate guvernele, sunt propuneri ale partidelor politice care fac parte din arcul guvernamental și, deci, și domnul Moșteanu este o propunere a unui partid politic. Eu am încercat în toată această perioadă să nu lucrez cu CV-uri, să nu lucrez cu diplome, să nu mă duc să văd ce au absolvit miniștrii, ci am încercat să lucrez cu miniștrii în funcție, încercând ca, împreună, respectându-ne pe fiecare în parte, să facem maximum posibil, în condițiile date, atât pe domeniul pe care îl am în responsabilitate, dar și pentru Guvern în ansamblu și, bineînțeles, pentru România. Și trebuie să recunosc că, în afară de de aceste aspecte pe care le-am auzit și eu astăzi, care într-adevăr, așa cum a declarat și domnul Moșteanu, nu sunt de natură să-l pună, să spunem, într-o situație favorabilă, eu am avut o colaborare bună cu dânsul în această perioadă.

De asemenea, o problemă pe care o avem în multe domenii, mai ales atunci când se lucrează intens în anumite zone, este stabilitatea pe posturi. Dacă ceva am făcut greșit în toți acești ani, din punctul meu de vedere, în afară de alte lucruri, a fost și frecvența prea mare de înlocuire a miniștrilor. Gândiți-vă că dacă ai un ministru care stă câteva luni de zile sau un an de zile pe post, indiferent cine este acel ministru, nu are cum să livreze pentru că trebuie timp să negociezi contracte, să pregătești contracte, să faci licitații, să vorbiți cu proiecte. Mi-a dat un mesaj. Înțeleg că este în Bosnia, la Sarajevo. A fost astăzi la militarii români care sunt acolo. Am avut o discuție cu dânsul”, a declarat Ilie Bolojan.

Bolojan: „Sper ca în aceste zile lucrurile să se lămurească”

Premierul a mai adăugat că, în contextul negocierilor pentru programul Safe, continuitatea la nivelul Ministerului Apărării este esențială. Bolojan a subliniat că Moșteanu trebuie să ofere explicații suplimentare pentru a lămuri acuzațiile privind studiile sale.

„Iau act de situația în care suntem. V-am spus care a fost colaborarea cu dânsul. Sunt adeptul în general a stabilității pe poziție, pentru că asta îți permite să lucrezi. Gândiți-vă că în domeniul apărării suntem în plin proces de negociere a programului Safe, un program foarte important care implică mai multe ministere, dar Ministerul Apărării are o componentă importantă.

Practic, 70% din acest program ține de acest minister și atunci e foarte important să existe o continuitate ca lucrurile să meargă înainte. Sper ca în aceste zile lucrurile să se lămurească, adică trebuie să explice mai mult decât a făcut-o dânsul, poate să explice în așa fel încât să lămurească aceste aspecte, care e suficient de grav ca să se retragă din funcție. E o decizie pe care dânsul o ia, din punctul meu de vedere.

I-am spus „Capul sus! Încearcă să faci o analiză”. Eu întotdeauna am căutat că atunci când lucrez cu niște oameni, să îi încurajez în așa fel încât să putem merge mai departe.

E o problemă de respect față de colegi și am încercat în toată această perioadă, în afară de responsabilitatea pe care o am, de a menține un anumit standard într-o echipă, să fiu și un factor de coeziune și de a ține oamenii împreună în Guvern”, a mai declarat Ilie Bolojan.

De asemenea, întrebat dacă ar trebui să se retragă din funcție, Ilie Bolojan a spus că “e o decizie pe care dânsul o ia”.

Moșteanu a publicat diploma de licență, după ce a făcut un CV fals "în viteză"

Reacția premierului Ilie Bolojan vine după ce Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, și-a publicat, joi, pe pagina de Facebook, diploma de licență după ce în spațiul public au apărut informații despre lipsa studiilor universitare ale ministrului.

„Pentru a clarifica discuțiile apărute în spațiul public despre studiile mele, pun aici diploma mea de licență pentru a lămuri lucrurile.

Nu mă ascund, am muncit pentru fiecare etapă din viața mea și în privat, și în politică. Nu mi-a dat nimeni vreun loc călduț și nu am datorii politice. Cariera mea a fost construită prin muncă.

Am intrat pe locul 45 la Automatică în 1992. În anul 2 m-am apucat de muncă pentru a mă întreține, nu am mai terminat. M-am apucat de o nouă facultate, dar nu a fost atunci o prioritate pentru mine să dau licența, nu mi-a trebuit niciodată diploma în joburile private și în antreprenoriat.

Am continuat să învăț în fiecare zi și încă o fac.

Am finalizat facultatea în 2015 cu examenul de licență și am obținut diploma la Bioterra, Facultatea de Inginerie și Management Agroturistic, Profil - inginerie economică, Specialitatea - inginerie managerială.

Am lucrat 20 de ani în companii românești și multinaționale, am avut propria afacere, am învățat continuu cum să fac lucrurile mai bine și să fiu cu ochii pe obiectiv. În 2015, în decembrie, m-am alăturat guvernului tehnocrat în poziția de consilier ministru pentru a ajuta. Salariul atunci era puțin peste 2.000 de lei. De atunci viața mea e publică.”, a scris Moșteanu.