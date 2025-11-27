Moșteanu își publică diploma de licență, după ce a făcut un CV fals "în viteză". "O greșeală care recunosc că mă jenează"

Ministrul Apărării Ionuț Moșteanu și-a publicat, joi, pe pagina de Facebook, diploma de licență după ce în spațiul public au apărut informații despre lipsa studiilor universitare ale ministrului.

În primul CV oficial al său, depus în 2016 când activa în ministerul Transporturilor, Moșteanu a trecut la studii Universitatea Athenaeum. Într-un răspuns pentru Libertatea, Universitatea Athenaeum a negat că Moșteanu ar fi fost vreodată student acolo. Ministrul a răspuns ulterior că CV-ul a fost greșit și că, de fapt, ar fi urmat studiile la Universitatea Bioterra. „Într-un CV făcut în 2016 în viteză pe un model de pe net a rămas o greșeală care recunosc că mă jenează. Nu am dat prea multă atenție atunci acestor detalii. Pentru asta îmi cer scuze”, a justificat ministrul.

Acesta și-a publicat diploma de licență pe Facebook.

„Pentru a clarifica discuțiile apărute în spațiul public despre studiile mele, pun aici diploma mea de licență pentru a lămuri lucrurile.

Nu mă ascund, am muncit pentru fiecare etapă din viața mea și în privat, și în politică. Nu mi-a dat nimeni vreun loc călduț și nu am datorii politice. Cariera mea a fost construită prin muncă.

Povestea studiilor, pe scurt:

Am intrat pe locul 45 la Automatică în 1992. În anul 2 m-am apucat de muncă pentru a mă întreține, nu am mai terminat. M-am apucat de o nouă facultate, dar nu a fost atunci o prioritate pentru mine să dau licența, nu mi-a trebuit niciodată diploma în joburile private și în antreprenoriat.

Am continuat să învăț în fiecare zi și încă o fac.

Am finalizat facultatea în 2015 cu examenul de licență și am obținut diploma la Bioterra, Facultatea de Inginerie și Management Agroturistic, Profil - inginerie economică, Specialitatea - inginerie managerială.

Am lucrat 20 de ani în companii românești și multinaționale, am avut propria afacere, am învățat continuu cum să fac lucrurile mai bine și să fiu cu ochii pe obiectiv. În 2015, în decembrie, m-am alăturat guvernului tehnocrat în poziția de consilier ministru pentru a ajuta. Salariul atunci era puțin peste 2.000 de lei. De atunci viața mea e publică.”, a scris Moșteanu.