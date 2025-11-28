Surse: Ședință la USR, după demisia lui Moșteanu. Radu Miruță va prelua interimar funcția de Ministru al Apărării

3 minute de citit Publicat la 11:20 28 Noi 2025 Modificat la 12:29 28 Noi 2025

Potrivit surselor Antena3.ro, o parte dintre membrii Biroului Național vor cere retragerea sprijinului politic pentru ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu. Foto: Facebook.com/Ionuț Moșteanu

UPDDATE Ionuț Moșteau a demisionat din funcția de ministru al Apărării, după o discuție pe care a avut-o vineri dimineață cu Președintele Nicușor Dan în legătură cu scandalul că și-a falsificat CV-ul. Potrivit surselor Antena3.ro, șeful statului nu i-a cerut demisia ministrului, i-a spus că „decizia îi aparține”. De asemenea, tot vineri liderii USR se reunesc într-o ședință de urgență a Biroului Național.

UPDATE 12.10. Surse au declarat pentru Antena 3 CNN că interimatul la Apărare ar urma să fie asigurat de ministrul Economiei, Radu Miruță.

UPDATE 12.05 Ionuț Moșteanu a demisionat.

USR se întrunește în ședință de urgență.

USR trebuie să nominalizeze un alt ministru al Apărării, care să fie acceptat de premierul Ilie Bolojan și de Președintele Nicușor Dan.

Știrea inițială

Potrivit surselor Antena3.ro, o parte dintre membrii Biroului Național vor cere retragerea sprijinului politic pentru ministrul Apărării, iar Dominic Fritz i-ar putea cere să demisioneze.

Ședința conducerii USR are loc la ora 12:00, în format online, iar ministrul Apărării participă, potrivit surselor citate.

Cel care ar trebui să pună pe ordinea de zi problema este președintele partidului, Dominic Fritz. „Se fac presiuni să nu fie pusă pe ordinea de zi, dar scandalul e mare”, au declarat sursele citate, care au precizat că Fritz i-ar putea cere lui Moșteanu să se retragă pentru a nu pune presiune pe partid.

Deputatul USR Radu Mihaiu a declarat vineri, în exclusivitate la Antena 3 CNN, că „nu există discuții” pentru schimbarea lui Ionuț Moșteanu din funcția de ministru al Apărării și a acuzat „un atac al sistemului” asupra ministrului.

„Moșteanu și-a găsit diploma, față de Marcel Ciolacu care încă nu și-a găsit-o. E clar, diploma e publică. E diferență de la cer la pământ între situații. Una e să ai eroare în CV, alta e să nu o găsești niciodată. Se creeaza un scandal pentru că cineva a deranjat o rețea de interese”, a subliniat Mihaiu.

„Moșteanu și-a găsit diploma, față de Marcel Ciolacu care încă nu și-a găsit-o. E clar, diploma e publică. E diferență de la cer la pământ între situații. Una e să ai eroare în CV, alta e să nu o găsești niciodată diploma. Se creeaza un scandal pentru că cineva a deranjat o rețea de interese", a insistat Radu Mihaiu.

Moșteanu a vorbit cu Nicușor Dan

Potrivit surselor antena3.ro, președintele Nicușor Dan a avut o discuție telefonică, vineri dimineață, cu ministrul Apărării, despre scandalul în care este implicat.

Șeful statului nu i-a cerut demisia, iar în urma convorbirii concluzia a fost clară: „decizia îi aparține în totalitate ministrului Ionuț Moșteanu” dacă demisionează, au spus sursele citate.

Ionuț Moșteanu se scuză pentru „greșeala” din CV

Ministrul Apărării şi-a publicat joi, pe Facebook, diploma de licenţă la Universitatea Bioterra, Facultatea de Inginerie şi Management Agroturistic, după ce Libertatea a dezvăluit că, într-un CV vechi, postat pe site-ul companiei Tarom, scrisese că a absolvit Universitatea Athenaeum din Bucureşti.

Ionuț Moșteanu a spus că a fost vorba de o „greșeală” care „îl jenează”. „Nu am dat prea multă atenţie atunci acestor detalii. Pentru asta îmi cer scuze”, a mai spus ministrul.

Ministrul Apărării a absolvit doi ani de studii la Universitatea Bioterra într-un singur an, potrivit unei adeverințe obținute în exclusivitate de Antena 3 CNN. Moșteanu a fost student la Facultatea de Management Agroturistic în perioada 1995-1999. Anul III și Anul IV au fost absolviți într-un singur an.

Ionuț Moșteanu a obținut prima funcție publică în decembrie 2015, când a intrat în Guvernul Cioloș, în funcția de consilier. Numirea a fost făcută la câteva luni după ce a obținut diploma de licență la Universitatea Bioterra. Potrivit diplomei publicate joi de Moșteanu, acesta a obținut-o în septembrie 2015, însă diploma a fost eliberată trei ani mai târziu, în 2018.

Până la ridicarea diplomei, ministrul Moșteanu a prezentat o adeverință. Pe baza acesteia a lucrat ulterior ca secretar de stat în Ministerul Transporturilor, de unde a fost numit și în Consiliul de Administrație al Tarom.

Reacția premierului

Premierul Ilie Bolojan a declarat că nu intenționează să îl demită pe ministrul Apărării, Ionuț Mosteanu, după scandalul CV-ului falsificat.

Mai mult chiar, premierul a spus că i-a transmis lui Moșteanu un mesaj de încurajare: „Eu i-am spus 'Capul sus'”.

Premierului a explicat că, în contextul negocierilor pentru programul SAFE, continuitatea la nivelul Ministerului Apărării este esențială.

De asemenea, Ilie Bolojan a spus că el a încercat să lucreze cu miniștrii în funcție, nu cu CV-uri sau diplome, iar în ceea ce îl privește pe Moșteanu colaborarea lor a fost una bună. Totuși, premierul a declarat că ministrul Apărării trebuie să ofere explicații suplimentare pentru a lămuri acuzațiile privind studiile sale.