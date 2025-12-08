Dominic Fritz convoacă Congresul USR, după eșecul din alegerile din București: „Am pierdut o bătălie, puteam mai mult”

Liderul USR a precizat că urmează o analiză a rezultatelor obţinute la alegerile locale parţiale, care nu va fi întotdeauna „comodă” pentru partid. Foto: captură USR

Dominic Fritz a anunțat, a doua zi după eșecul candidatului USR din alegerile pentru Primăria Capitalei, că va convoca în luna februarie un Congres al partidului pentru a propune câteva schimbări structurale în cadrul statutului. Președintele USR i-a mulțumit lui Cătălin Drulă pentru că a intrat în această cursă cu „bună credință” și „din devotament real pentru orașul în care s-a născut USR”, dar a subliniat că partidul ar fi putut face mai mult în această campanie electorală.

Președintele USR a precizat că urmează o analiză a rezultatelor obţinute la alegerile locale parţiale, care nu va fi întotdeauna „comodă” pentru partid.

„Bazinul reformist a votat majoritar cu Ciprian Ciucu. O înfrângere nu te definește, ci felul în care te ridici după această înfrângere. Ceea ce se va întâmpla în USR este extrem de important pentru ceea ce se va întâmpla pe termen lung nu doar în partid, ci pentru mișcarea reformistă”, a spus Dominic Fritz la conferința de presă, care a avut loc a doua zi după alegerile din București.

Astfel, Dominic Fritz a anunțat că va convoca Congresul USR în luna februarie.



„Vom începe mai multe procese importante în perioada următoare. În ianuarie vom da drumul la un proiect important pentru a genera idei pentru viitorul României. Credem că lipseşte o dezbatere reală despre problemele mari şi soluţiile mari de care această ţară are nevoie. Voi convoca un Congres al partidului, cel mai probabil în luna februarie, pentru a pune pe o nouă bază, inclusiv statutul partidului, pentru câteva schimbări structurale, care să ne uşureze munca de a ne îndeplini misiunea pentru care oamenii votează", a declarat el.



Fritz a subliniat că USR are în continuare misiunea de a lupta pentru statul de drept, pentru libertăţi individuale, pentru un trai mai bun. De asemenea, partidul are datoria de a promova „o generaţie mai vizibilă de lideri noi, profesionişti”, conectaţi la oameni. El i-a dat ca exemplu pe Diana Buzoianu, Radu Miruţă, Oana Ţoiu, care „arată zi de zi ce înseamnă să te lupți cu grupuri de interese”.

„Pentru oricine care ne cântă prohodul pentru a unsprezecea oară pot să vă spun că nu vă facem această favoare să ieșim din politica românească. Există păreri foarte diferite despre ce trebuie să se întâmple acum în USR. De obicei, cum este într-un partid, fiecare are altă părere şi fiecare de obicei caută vinovăţia la altcineva. Tocmai de aceea, în acest proces, nu vom fi grăbiţi şi trebuie să acceptăm această provocare de reînnoire cu multă maturitate", a mai spus Dominic Fritz referindu-se la PSD, care a anunțat că ia în calcul să ceară ieșirea USR de la guvernare.

Președintele USR a subliniat că partidul este în continuare „necesar” și un proiect „viabil” pentru România.



„Dacă văd că cineva ca Marcel Ciolacu, care a fost arhitectul deficitului de 10%, care a sărăcit România, îşi doreşte să dispară USR din această guvernare, îşi doreşte să refacă fix coaliţia care ne-a adus în criza în care suntem, asta spune multe şi este evident că USR deranjează. Asta înseamnă că este nevoie de USR, pentru că doar acolo unde este deranj, există schimbare reală”, a afimat Dominic Fritz

Conferința de presă susținută de Dominic Fritz poate fi urmărită aici: