Surse: PSD nu mai vrea Coaliție cu USR și pune condiții: Ori ieșim de la guvernare, ori cerem ieșirea USR

Social-democrații sunt nemulțumiți de relația cu USR din Coaliția de guvernare și vor face o analiză dacă rămân în Guvern sau cer scoaterea USR din Executiv, au declarat luni surse, pentru Antena 3 CNN.

Astfel, sunt două variante pe care le ia PSD în calcul, deoarece nemulțumirile sunt foarte mari, așa că fie ies de la guvernare, fie cer scoaterea USR de la guvernare.

Potrivit surselor citate, cel mai probabil scindarea ar urma să vină după ce va fi votat bugetul pentru 2026, ca să nu provoace o criză guvernamentală. Având în vedere că bugetul pe 2026 ar putea fi gata la finalul lunii ianuarie, decizia ar putea fi luată spre primăvară.

Până atunci, USR și PSD își vor face propria analiză.

În ceea ce privește provocările Guvernului, azi în Parlament se citește moțiunea de cenzură care vizează și scoaterea USR de la guvernare.

Rămâne de văzut care va fi poziția parlamentarilor din Coaliție. Coaliția are suficiente voturi ca să mentină guvernul, dar nu e cert că nu vor fi parlamentari PSD care să susțină această moțiune, deși liderul PSD Sorin Grindeanu nega acest scenariu.

Deocamdată, social democrații nu iau în clacul convocarea unei ședințe a BPN.

În ceea ce privește rezultatul la alegerile locale din București, opinia e că Daniel Băluță a pierdut din cauza ”votului util”.

De altfel, ostul premier Marcel Ciolacu, câștigător al președinției Consiliului Județean Buzău, explică înfrângerea lui Daniel Băluță prin „votul util” redirecționat în urma „prăbușirii candidatului USR”, Cătălin Drulă.

Întrebat dacă ar trebui să existe „deconturi” după acest rezultat, Ciolacu spune că „primul decont ar trebui la USR”.

Liderul PSD, Sorin Grindeanu, a declarat luni dimineață, după încheierea alegerilor locale parțiale, că partidul său va analiza dacă va condiționa participarea la guvernare de excluderea USR din Coaliție.

"Evident, trebuie să ținem cont de semnale, de faptul că e cam clar că lucrurile sunt un pic separate în cadrul coaliției, între politicile pe care le vrem noi a fi promovate și cele pe care și le doresc cei de la USR. O să vedem cum vor evolua lucrurile", a spus el.

Grindeanu a răspuns astfel după ce a fost întrebat cum va proceda PSD la nivelul coaliției, după ce poziția politică a USR ar fi fost șubrezită în urma votului din București, unde candidatul Cătălin Drulă, cu ceva mai mult de 13%, s-a situat pe locul 4, la mare distanță de învingătorul Ciprian Ciucu (aproape 36%).