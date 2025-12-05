Opoziția a depus moțiunea de cenzură împotriva Guvernului Bolojan

1 minut de citit Publicat la 11:38 05 Dec 2025 Modificat la 11:41 05 Dec 2025

Guverul și-a asumat răspunderea pe legea care taie pensiile magistraților. Foto: gov.ro

Opoziția a depus vineri, 5 decembrie, moțiunea de cenzură împotriva Guvernului Bolojan, intitulată „România Nu Este de Vânzare - Un Guvern fără USR”, ca reacţie la asumarea răspunderii Executivului pentru legea pensiilor magistraţilor.

Ninel Peia, Senatorul grupului Pace- Întâi România, a anunțat că moţiunea de cenzură intitulată „România Nu Este de Vânzare - Un Guvern fără USR” a strâns deja 118 semnături.

Printre cei care au semnat se numără parlamentari AUR, dar și foști parlamentari POT și SOS România, și fostul premier și fost președinte PSD Victor Ponta.

Acesta a anunţat pe Facebook că a semnat deja moţiunea de cenzură.

„Am semnat ieri, la Parlament, cu toată convingerea, Moţiunea parlamentarilor neafiliaţi intitulată «România nu este de vânzare – un guvern fără USR»!

Este vorba despre o iniţiativă a peste 22 de parlamentari care înţeleg pericolul la adresa României reprezentat de acapararea Statului (Externe, Apărare, Economie, Mediu, Radioul Public, companiile la care Statul este acţionar) de către gruparea numită USR – o grupare controlată şi dirijată de forţe externe şi care acţionează împotriva interesului naţional”, spune Ponta pe Facebook.

Miercuri, Sorin Grindeanu, liderul PSD, a declarat că social-democrații nu vor semna această moțiune.

„În momentul în care ești la guvernare, ai luat o hotărâre cum ia orice partid serios în forurile de conducere. PSD-ul are această hotărâre luată, în urmă, cu aproximativ șase luni, aproape cinci mii de colegi au votat, am hotărât cu toții să facem parte din această coaliție.

Nu s-a schimbat nimic, n-am convocat absolut nimic. În acest moment, hotărârea este în vigoare”, a spus Sorin Grindeanu.