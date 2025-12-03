Sorin Grindeanu, despre moţiunea de cenzură a Opoziţiei: „Nici măcar nu e depusă. Evident că nu vom vota”

Sorin Grindeanu nu crede scenariul ca mai mulţi parlamentari de la PSD sau din coaliţie să voteze această moţiune / sursa foto: Hepta

Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat, miercuri, despre moţiunea de cenzură a Opoziţiei, că în Partidul Social-D emocrat au hotărât cu toţii să facă parte din această coaliţie şi nu s-a schimbat nimic în acest moment. El a mai precizat că nu crede scenariul ca mai mulţi parlamentari de la PSD sau din coaliţie să voteze această moţiune. „Eu nu cred acest lucru şi nu mi se pare o temă”, spune acesta.

„În momentul în care eşti la guvernare, ai luat o hotărâre cum ia orice partid serios în forurile de conducere. PSD-ul are această hotărâre luată, în urmă, cu aproximativ şase luni, aproape cinci mii de colegi au votat, am hotărât cu toţii să facem parte din această coaliţie. Nu s-a schimbat nimic, n-am convocat absolut nimic.

În acest moment, hotărârea este în vigoare”, a declarat preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, la Parlament, întrebat despre o posibilă susţinere a moţiunii de cenzură pregătită de Opoziţie împotriva Guvernului Bolojan.

El a mai fost întrebat ce se va întâmpla în cazul în care unul sau mai mulți parlamentari PSD vor vota moțiunea de cenzură.

„În primul rând, eu nu discut supoziţii. Eu nu cred că se va întâmpla acest lucru.

Nu am luat o decizie. Nici măcar nu e depusă această moţiune. Probabil se va lua o decizie în cadrul coaliţiei, dacă se va ajunge să se depună această moţiune. Dar evident că nu vom vota moțiunea”, a precizat liderul PSD.

De asemenea, el nu crede în ideea că alegerile de la Capitală pot influenţa în vreun fel semnarea acestei moţiuni.

„Nu, nu văd. Dar sigur că aceste alegeri, aşa cum noi am anticipat în urmă cu câteva luni, provoacă, aşa cum vedem cu toţii, tensiuni în cadrul coaliţiei. Duminică avem alegeri, o să vedem” a menţionat Grindeanu.

Despre faptul că Victor Ponta a semnat deja această moţiune de cenzură, Sorin Grindeanu a arătat că ”are un statut aparte”. ”Cred că nu mai e membru de partid”, a afirmat liderul PSD.

Declarațiile liderului PSD vin după ce Ninel Peia, chestor al Senatului și reprezentant grupului "PACE - Întâi România", a anunțat miercuri că au fost strânse semnăturile pentru depunerea moțiunii de cenzură contra Guvernului Bolojan, după asumarea răspunderii pe pensiile speciale ale magistraților.