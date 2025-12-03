AUR depune moțiune de cenzură contra Guvernului Bolojan. Victor Ponta a semnat și el moțiunea

1 minut de citit Publicat la 12:12 03 Dec 2025 Modificat la 12:20 03 Dec 2025

Guverul și-a asumat răspunderea pe legea care ntaie pensiile magistraților. Foto: gov.ro

Ninel Peia, chestor al Senatului și reprezentant grupului "PACE - Întâi România", a anunțat miercuri că au fost strânse semnăturile pentru depunerea moțiunii de cenzură contra Guvernului Bolojan, după asumarea răspunderii pe pensiile speciale ale magistraților.

UPDATE 12.15. "Evident că nu vom vota moțiunea", a declarat liderul PSD, Sorin Grindeanu.

Întrebat despre Victor Ponta, el a spus că acesta are un "statut aparte".

Știrea inițială

Ninel Peia a anunțat că au fost strânse 119 semnături pentru depunerea moțiunii "România nu este de vânzare - Un guvern fără USR".

Deputatul Victor Ponta, exclus din partidul condus de Sorin Grindeanu, dar care este încă parlamentar afiliat grupului PSD din Camera Deputaților, a semnat moțiunea de cenzură împotriva Guvernului condus de Ilie Bolojan, din care face parte și PSD.

Întrebat marți la Parlament ce se va întâmpla în situația în care unii parlamentari ai PSD vor semna o moțiune de cenzură împotriva Guvernului, președintele PSD Sorin Grindeanu nu a dat un răspuns clar.

„PSD este parte a coaliției. Nu avem aici nuanțe. Eu în acest moment nu am văzut o moțiune. Sunt teme pe care o să le discutăm”, a spus Sorin Grindeanu.

Moțiunea de cenzură este inițiată de grupul PACE – Întâi România din Senat, format din parlamentari aleși pe listele SOS România, și este susținută de parlamentarii AUR care o vor semna și vota.

Moțiunea va fi depusă vineri, 5 decembrie, potrivit inițiatorilor.

Pentru a duce la căderea Guvernului Bolojan, moțiunea de cenzură trebuie să fie votată de minimum 233 dintre cei 465 de senatori şi deputaţi.

Guvernul şi-a angajat marţi răspunderea în Parlament pentru legea privind pensiile magistraţilor. În plenul reunit, premierul Ilie Bolojan a declarat că proiectul de lege privind pensiile de serviciu ale magistraţilor îndreaptă o inechitate socială, dar, în acelaşi timp, creează premisele unui sistem de pensii sustenabil şi răspunde unui angajament luat de ţara noastră prin PNRR.