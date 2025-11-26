Senatorii plecați de la Șoșoacă vor să scoată USR din Guvern cu moțiunea de cenzură. Ninel Peia n-a mai apucat să anunțe la microfon

Publicat la 21:12 26 Noi 2025

Ninel Peia n-a mai apucat să anunțe moțiunea de cenzură de la microfonul Parlamentului. Foto: Hepta

Grupul parlamentar numit "PACE - Întâi România" anunță inițierea procedurilor pentru depunerea unei moțiuni de cenzură împotriva Guvernului condus de Ilie Bolojan, scrie Agerpres.

Grupul are 11 membri și este format în principal din senatori care au părăsit formațiunea S.O.S. România, condusă de Diana Șoșoacă.

Textul moțiunii concepute de acești parlamentari se intitulează "România nu este de vânzare - Un guvern fără USR".

Toți parlamentarii, cu excepția celor din USR, sunt invitați de Peia să semneze moțiunea

"Această moțiune este un semnal clar că actuala guvernare a eșuat în protejarea intereselor fundamentale ale românilor și a gestionat defectuos domenii esențiale precum sănătatea, educația, protecția socială, justiția și administrația publică.

Decizia vine în urma analizei unui set extins de măsuri guvernamentale care, în opinia noastră, au generat dezechilibre majore în domenii fundamentale ale statului", susțin inițiatorii.

Ei nominalizează în acest sens "reducerea personalului în serviciile de asistență socială și majorarea accelerată a taxelor (...), care a generat o prăbușire a consumului intern, afectând direct piața muncii, veniturile familiilor și stabilitatea întreprinderilor mici și mijlocii".

"Guvernul a demonstrat incapacitatea de a gestiona în mod responsabil sănătatea, educația, protecția socială și administrația publică. Cetățenii simt direct efectele acestor decizii, iar încrederea în instituțiile statului este diminuată.

Invităm toate grupurile parlamentare, cu excepția USR, să susțină şi să semneze moțiunea, conform responsabilității constituționale față de cetățeni", se arată în comunicat grupului.

Senatorul Ninel Peia spune c ă moțiunea de cenzură va fi depusă după data de 5 decembrie

Ninel Peia, chestor al Senatului și reprezentant grupului "PACE - Întâi România", a încercat să anunțe, miercuri, inițierea moțiunii de la microfonul ședinței comune a Parlamentului, în care președintele Nicușor Dan a prezentat Strategia Națională de Apărare a Țării.

Lui Peia i-a fost însă tăiat microfonul, pentru depășirea timpului alocat.

Ulterior, senatorul a declarat că membrii grupului "PACE - Întâi România" au convenit împreună cu alți parlamentari din opoziție ca, după data de 5 decembrie, să depună moțiunea de cenzură.

Potrivit lui Peia, semnăturile pentru un asemenea demers au fost deja adunate.

Miercuri, Parlamentul a adoptat, în ședință comună, Hotărârea pentru aprobarea Strategiei Naționale de Apărare a Țării pentru perioada 2025 - 2030.