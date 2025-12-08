Fritz răspunde PSD, care cere ieșirea USR de la guvernare: „Coaliția a scârțâit din prima zi. Nu vă facem această favoare”

Președintele USR, Dominic Fritz. Foto: Agerpres

Președintele USR, Dominic Fritz, a declarat luni, după rezultatul slab pe care Cătălin Drulă l-a obținut la alegerile pentru Primăria Capitalei, că nu are motive să creadă că nu va mai funcționa actuala Coaliție.

Fritz a recunoscut că rezultatul obținut de Drulă „a dezamăgit”: „Am pierdut o bătălie, puteam mai mult. E clar că bazinul reformism a votat cu Ciucu, e clar că are experiență, cred că a fost un vot util, dar și împotriva candidatului extremist”.

„Fecare partid trece prin momente grele și USR a mai trecut prin momente grele, eu sunt optimist că vom trece și prin acest moment. Pentru oricine care ne cântă prohodul pentru a 11-a oară pot să vă spun că nu vă facem această favoare să ieșim din politica românească”, a afirmat liderul USR.

El a vorbit și despre PSD, care nu mai vrea Coaliție cu USR și pune condiția: ori iese USR de la guvernare, ori PSD.

„E dreptul PSD să-și dorească altă guvernare. USR la guvernare are curajul de a face schimbări reale, care decuplează interesele particulare de interesele de stat.

Am o oarecare înțelegere de ce PSD e deranjat acest lucru. PSD folosește USR ca un sac de box, iar asta e și un rezultat concret al acțiunilor miniștrilor noștri care au lovit în anumite interese clientelare inclusiv ale PSD.

Coaliția a scârțâit din prima zi. Momentan nu am motive să cred că nu putem să continuăm în coaliție”, a declarat Fritz.

Fritz a mai spus, de asemenea, că bucureștenii nu au dorit să riște să ajungă un extremist la primăria, tocmai de aceea l-au votat pe Ciucu: „A fost un vot pentru Ciucu, nu împotriva lui Drulă”.

Acesta a adăugat că nu are ce să îi reproșeze Președintelui Nicușor Dan: „El în calitate de cetățean avea anumite preferințe, teme importante, despre care a vorbit și Cătălin Drulă. (…) Sunt sigur că și președintele se va implica în continuare pentru București, și asta e un lucru bun”.

Cătălin Drulă a obținut 13,90% din voturi la alegerile locale parțiale organizate duminică pentru Primăria Capitalei, potrivit rezultatelor publicate de Autoritatea Electorală Permanentă. Practic, el a obținut cu 22,26% mai puține procente decât Ciprian Ciucu (PNL), care a câștigat cursa cu 36,16%.