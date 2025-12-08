Începe lupta pentru putere din USR. Cristina Prună: „USR-ul de acum nu este USR-ul onest care a avut succes altă dată”

După eșecul înregistrat de USR în alegerile din București, unde Cătălin Drulă a obținut locul patru, au început să apară vocile nemulțumite din partid, care critică conducerea formațiunii din prezent. Deputata Cristina Prună a scris, pe Facebook, că USR este la un „moment de răscruce” și că nu mai este „USR-ul onest de altă dată”, amintind de scandalul care a dus la demisia lui Ionuț Moșteanu din Guvernul Bolojan.

Deputata USR Cristina Prună l-a felicitat pe Ciprian Ciucu pentru victoria din Capitală, iar apoi a lansat o serie de critici la adresa USR „chiar dacă e greu și voi fi atacată de unii pentru asta.”

Aceasta a scris, pe Facebook, că USR nu mai este partidul „onest” de altă dată și a amintit de scandalul legat de studiile lui Ionuț Moșteanu, care a dus la demisia acestuia din funcția de ministru al Apărării.

„USR este acum, din nou, la un moment de răscruce. Fie o ține tot așa, fie se întoarce la valorile care i-au adus încrederea oamenilor: meritocrație, CV-uri oneste, școala la timpul ei și idei clare de dreapta, nu sloganuri fără sens. Trebuie să spunem adevărul. Chiar dacă e greu și voi fi atacată de unii pentru asta. USR-ul de acum nu este USR-ul onest care a avut succes altă dată”, a scris Prună pe Facebook.

Deputata a sugerat, de asemenea, că în prezent în USR funcțiile se împart în funcție de „loialități din partid”.

„USR-ul la construcția căruia am pus umărul nu a fost despre poziții ocupate pe bază de loialități de partid, funcții călduțe la stat cu orice preț sau cimentarea baronimii și nomenclaturii de partid. USR-ul la construcția căruia am pus umărul a fost despre reforma statului, despre mai multă putere în mâna oamenilor și mai puțină la politicieni. La asta trebuie să ne întoarcem. Altfel, USR va fi istorie”, a conchis ea.