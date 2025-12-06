În doar 4 țări din UE nivelul sărăciei a crescut în ultimii 10 ani. Surprinzător, România e în Top 5 la polul opus

1 minut de citit Publicat la 23:45 06 Dec 2025 Modificat la 23:59 06 Dec 2025

Numeroase state din Europa de Est și Sud au reușit să reducă semnificativ sărăcia, unele chiar cu zeci de puncte procentuale. sursa foto: Getty

Nivelurile generale ale sărăciei au scăzut în majoritatea statelor membre ale Uniunii Europene, însă nu peste tot. Franța este una dintre puținele țări europene în care ratele sărăciei au crescut în ultimul deceniu, scrie Euronews.

Conform celor mai recente date Eurostat, Parisul a raportat o creștere de aproape 2% din 2014 încoace a numărului de persoane care întâmpină „dificultăți” sau „dificultăți mari” în a-și acoperi cheltuielile lunare, așa cum definește institutul de statistică aceste situații.

Pe lângă Franța, în ultimii zece ani, ratele sărăciei au mai crescut doar în nordul Europei: Danemarca (+2,4%), Finlanda (+2%), Suedia (+2,8%) și, în afara UE, Norvegia (+4,7%).

Care sunt țările din UE care au redus cel mai mult ratele sărăciei?

În același timp, numeroase state din Europa de Est și Sud au reușit să reducă semnificativ sărăcia, unele chiar cu zeci de puncte procentuale. Cipru conduce în UE, cu o reducere de -38%, urmat de Croația (-34,6%), Ungaria (-26,8%), Bulgaria (-26,5%) și România (-21,8%).

Rata generală a sărăciei în UE este în prezent de 17,4%, ceea ce înseamnă că aproape două din zece persoane au dificultăți serioase în a-și asigura traiul zilnic.

Cea mai recentă rată raportată de Eurostat reprezintă o ușoară îmbunătățire față de 2023, când era de 19,1%, și o scădere de zece puncte față de 2015 (27,1%).

Totuși, unele țări continuă să înregistreze rate mult mai ridicate.

De exemplu, în Grecia, proporția actuală este de aproape 67% – cea mai mare rată a persoanelor care trăiesc în sărăcie din toate statele UE. Bulgaria se află pe locul următor cu 37%, urmată de Slovacia, cu aproape 29%.

Rata sărăciei în rândul minorilor rămâne alarmantă

Analizând datele pe grupe de vârstă, cea mai afectată este generația tânără.

Rata sărăciei în rândul persoanelor sub 18 ani este cea mai ridicată – 20,6%, în timp ce cei peste 65 de ani au cea mai scăzută rată, de 14,9%.

„Toate categoriile de vârstă au înregistrat o scădere a ponderii totale din 2023 până în 2024”, afirmă Eurostat.

„Cea mai mare scădere s-a înregistrat în rândul persoanelor cu vârste între 18 și 64 de ani – cu 1,8 puncte procentuale, iar pentru celelalte două categorii (copii și vârstnici) scăderea a fost de 1,6 puncte procentuale”, se arată în același raport.