Țara din Europa care va avea cea mai mare creștere economică în 2026 și 2027. Surprizele din prognozele pentru Zona Euro

4 minute de citit Publicat la 08:52 18 Dec 2025 Modificat la 08:52 18 Dec 2025

Spania conduce creșterea în rândul celor mai mari cinci economii. FOTO: Hepta

În 2025, creșterea reală a PIB-ului în zona euro va rămâne în urma celor mai mari două economii ale lumii, SUA și China. Euronews a făcut o analiză pentru ce urmează în 2026 și 2027 și cum se descurcă fiecare țară, în parte, în interiorul zonei euro.

După boomul post-pandemie din 2021 și încetinirea care a urmat, 2025 a fost marcat de războaie comerciale, amenințări cu tarife și scăderea ratelor dobânzilor.

Inteligența artificială și condițiile financiare îmbunătățite ar urma să stimuleze creșterea globală în anii următori, potrivit Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OECD). Chiar și așa, riscurile pentru producție rămân, inclusiv slăbirea piețelor muncii. Estimările de creștere diferă mult de la o țară la alta pe măsură ce ordinea globală se schimbă, cu evoluții legate în mod vizibil de tehnologie și de resurse.

Creșterea în 2025: Finlanda rămâne în urmă

Până la finalul lui 2025, Irlanda va înregistra cea mai puternică creștere comparativ cu alte țări OECD, de 10,2%. Această accelerare este „determinată de exporturile farmaceutice”, potrivit raportului OECD Economic Outlook, publicat în decembrie 2025.

După o serie de amenințări la începutul anului, președintele SUA, Donald Trump, a anunțat tarife de până la 100% pentru medicamentele importate, începând cu 1 octombrie. Trump a spus că vor exista scutiri pentru companiile care construiesc o unitate de producție în Statele Unite. UE a susținut totuși că exporturile sale sunt protejate printr-un acord comercial anterior, care stabilește tarifele SUA pentru bunurile blocului la 15%.

Irlanda este o excepție în clasamentul OECD: următoarele țări cu cea mai rapidă creștere sunt Turcia, cu 3,6%, și Polonia, cu 3,3%.

Chiar și așa, PIB-ul Irlandei este adesea un indicator înșelător din cauza felului în care este structurată economia. Dat fiind nivelul tradițional redus al impozitării companiilor, Irlanda găzduiește numeroase multinaționale care își contabilizează profiturile în țară, distorsionând artificial PIB-ul.

La polul opus al clasamentului OECD, Finlanda este proiectată să nu aibă deloc creștere în 2025.

Prognoza pentru anul viitor: 1,2% creștere în zona euro

Creșterea reală a PIB-ului în zona euro este estimată să se tempereze ușor, de la 1,3% în 2025 la 1,2% în 2026, înainte de a urca la 1,4% în 2027.

Creșterea tensiunilor comerciale va fi „compensată de condiții financiare mai bune, cheltuieli de capital în derulare din fondurile Mecanismului de Redresare și Reziliență (RRF) și piețe ale muncii reziliente”, a precizat OECD.

RRF este instrumentul-cheie prin care economiile UE au ieșit mai puternice și mai reziliente din pandemie. Prin RRF, Comisia Europeană se împrumută pe piețele de capital prin emiterea de obligațiuni în numele UE. Fondurile strânse sunt apoi puse la dispoziția statelor membre pentru a susține reforme majore și investiții.

În 2026, dintre 27 de țări europene, creșterea reală a PIB-ului este așteptată să varieze de la 0,6% în Italia la 3,4% în Polonia și Turcia. Lituania urmează cu 3,1%. Aceste trei țări sunt singurele pentru care se prognozează depășirea mediei globale de 2,9%.

La celălalt capăt al intervalului, Austria și Finlanda (ambele cu 0,9%) urmează după Italia. Sunt singurele țări cu o creștere sub 1%.

Spania conduce creșterea în rândul celor mai mari cinci economii

OECD estimează că Spania va crește cu 2,2% în 2026. Este cea mai ridicată rată dintre primele cinci economii ale Europei, mult înaintea următoarei clasate, Marea Britanie, cu 1,2%.

„[În Spania,] crearea puternică de locuri de muncă și creșterea salariilor reale vor continua să susțină consumul privat. Creșterea investițiilor va fi sprijinită de implementarea continuă a Planului de Redresare, Transformare și Reziliență (RTRP) și de costuri de finanțare mai mici”, arată raportul.

Expunerea directă a Spaniei la tarifele americane este limitată, întrucât exporturile de bunuri către Statele Unite reprezintă doar 1,1% din PIB.

În Marea Britanie, între timp, limitele de cheltuieli guvernamentale și incertitudinea vor frâna ritmul de expansiune. Piața muncii va fi afectată, numărul angajaților scăzând cu aproximativ 0,4% în anul până în septembrie, iar numărul posturilor vacante reducându-se cu aproape 14% în aceeași perioadă.

Germania și Franța sunt prognozate să crească cu 1%, în timp ce Italia are cea mai mică rată, de 0,6%.

„Se anticipează că expansiunea fiscală va stimula activitatea economică în Germania, pe fondul cheltuielilor mai mari pentru apărare și infrastructură, însă consolidarea așteptată în Franța și Italia va tempera creșterea”, a concluzionat raportul OECD.

Primele cinci economii în 2027

În 2027, Spania va înregistra din nou cea mai mare creștere reală a PIB-ului dintre primele cinci economii, deși ritmul se va reduce la 1,8%. Germania este așteptată să accelereze de la 1% la 1,5%. Marea Britanie și Italia vor avea doar un plus de 0,1 punct procentual față de 2026, în timp ce situația din Franța va rămâne neschimbată la 1%.

OECD prognozează că Turcia va avea cea mai mare creștere în 2027 dintre 27 de țări europene, de 4%. Potrivit organizației, tarifele mai ridicate vor slăbi exporturile, însă impactul este așteptat să fie relativ mic și de scurtă durată. Condițiile financiare îmbunătățite vor susține consumul privat și investițiile în 2026 și 2027, ceea ce va stimula la rândul său importurile. De asemenea, scăderea inflației ar urma să continue.

După o recesiune în 2025, Finlanda va înregistra o îmbunătățire vizibilă, cu o creștere a PIB-ului de 0,9% în 2026 și 1,7% în 2027.