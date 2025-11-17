Două țări europene au fost atât de performante economic, încât UE crește peste așteptări în 2025, în ciuda tarifelor lui Trump

Economia Uniunii Europene este estimată să crească cu 1,4% în acest an, în ciuda tarifelor lui Donald Trump, datorită performanțele economice ale Poloniei și Spaniei. FOTO: Hepta

Economia Uniunii Europene este estimată să crească cu 1,4% în acest an, în ciuda tarifelor lui Donald Trump, datorită performanțele economice ale Poloniei și Spaniei, scrie Politico.

Estimările provin din prognozele Comisiei Europene prezentate luni. Depășind majoritatea statelor europene, Varșovia și Madrid sunt așteptate să înregistreze creșteri de 3,2%, respectiv 2,9% în 2025.

Această perspectivă reprezintă o ușoară îmbunătățire față de prognoza din primăvară, care indica o creștere de 1,1%. Comisia estimează că economia UE va continua să crească într-un ritm de 1,4% și anul viitor, în couda deciziei Statelor Unite de a impune tarife de 15% exporturilor europene.

Totodatp, rata șomajului este prognozată să rămână sub 6% până în 2027, iar inflația ar urma să scadă la 2,2% în aceeași perioadă. Comisarul pentru economie, Valdis Dombrovskis, a îndemnat blocul comunitar să valorifice acest impuls economic. „În contextul extern dificil, UE trebuie să acționeze hotărât pentru a debloca creșterea internă”, afirmând că măsurile necesare includ „simplificarea legislației, finalizarea Pieței Unice și stimularea inovației”, a transmis Dombrovskis într-o declarație.

Într-o schimbare notabilă față de perioada crizei zonei euro, state precum Portugalia, Grecia, Cipru, Irlanda și Spania, cândva considerate „elevii-problemă” ai Uniunii, sunt acum în fruntea clasamentului creșterii economice, depășind economii odinioară considerate modele, precum Germania, Finlanda și Austria.

Într-un semnal îngrijorător pentru Europa, cele trei mari economii ale continentului, Germania, Franța și Italia, se confruntă cu perspective modeste de creștere în următorii ani. Germania, altădată motorul economiei europene, este așteptată să crească cu doar 0,2% în 2025 și cu 1,2% în 2026 și 2027.

Italia va avansa într-un ritm și mai lent, de 0,4% în 2025 și 0,8% în 2026 și 2027, în ciuda faptului că este principalul beneficiar al programului european de redresare post-pandemie.

Situația contrastează puternic cu evoluțiile din țările sudice și estice ale UE, precum Malta (4%), Bulgaria (3%), Lituania (2,4%) și Croația (3,2%), care vor înregistra creșteri solide în 2025.