Irak naționalizează unul dintre cele mai mari zăcăminte petroliere din lume, după sancțiunile impuse Lukoil

Irak se pregătește să naționalizeze operațiunile de la zăcământul petrolier West Qurna 2, unul din cele mai mari din lume, în urma sancțiunilor impuse de SUA companiei Lukoil, unul din acţionarii West Qurna 2, relatează Agerpres. Guvernul de la Bagdad a aprobat, joi, planurile de naționalizare pentru o perioadă de un an, într-o încercare de a evita perturbarea producţiei.

Compania de stat Basra Oil Company va prelua timp de 12 luni operaţiunile la zăcământ, au declarat doi oficiali pentru ai firmei pentru Reuters, conform Agerpres.



„Avem ca obiectiv menţinerea producţiei, în condiţiile în care Irakul se confruntă cu incertitudini privind sancţiunile SUA şi analizăm potenţialii cumpărători ai participaţiei deţinute de Lukoil 12 luni”, a declarat un oficial de la Basra Oil.



În noiembrie, Lukoil a declarat forţă majoră la West Qurna 2, în urma sancţiunilor.



Un director de la zăcământ a afirmat: „Basra Oil Company se va ocupa de plata salariilor angajaţilor locali, de cheltuielile operaţionale şi de plăţile către subcontractori”.



Producţia de ţiţei va fi menţinută la aproximativ 465.000 - 480.000 barili pe zi (bpd), a adăugat oficialul.



Participaţia de 75% deţinută de Lukoil la zăcământul petrolier West Qurna 2 este cel mai valoros activ al firmei ruseşti.



Zăcământul este responsabil pentru 9% din producţia Irakului, al doilea mare producător OPEC după Arabia Saudită. În plus, West Qurna 2 are rezerve recuperabile de peste 13 miliarde barili.



West Qurna 2 ar urma să sprijine obiectivul Guvernului irakian de a majora producţia la opt milioane barili pe zi până în 2027.



Miercuri, Financial Times a informat că firmele americane Chevron şi Quantum Capital Group pregătesc o ofertă de 22 miliarde de dolari (20,3 miliarde de euro) pentru achiziţionarea activelor internaţionale ale grupului rus Lukoil.



Oferta vizează rafinăriile companiei ruse şi peste 2.000 de benzinării din Europa, Asia, şi Orientul Mijlociu, inclusiv rafinăria Burgas din Bulgaria, şi diverse antrepozite fiscale.



Tranzacţia ar urma să aibă sprijinul potenţial al administraţiei Trump, care a permis companiilor americane să negocieze cu Lukoil până în 17 ianuarie.



Dacă tranzacţia se va realiza, Chevron şi Quantum Energy Partners intenţionează să împartă între ele întregul portofoliu extern al Lukoil. Această structură a acordului pare să aibă sprijinul potenţial al administraţiei Trump, a precizat Financial Times citând surse care au dorit să-şi păstreze anonimatul.



Şi alte companii, printre care ExxonMobil, Chevron, Carlyle Group, Midad Energy şi MOL sunt interesate de activele internaţionale ale Lukoil.



Statele Unite şi Marea Britanie au impus în octombrie sancţiuni asupra celor mai mari companii petroliere ruseşti - Lukoil şi Rosneft - în urma invadării Ucrainei. Ulterior, Statele Unite au extins până în 17 ianuarie 2026 termenul limită pentru vânzarea activelor internaţionale ale Lukoil.



După impunerea sancţiunilor SUA, Lukoil s-a confruntat cu perturbări în activitatea externă. Lukoil extrage aproximativ 2% din producţia globală de petrol în Rusia şi în străinătate şi a declarat că este în căutarea unor cumpărători pentru activele sale internaţionale, care produc 0,5% din petrolul global şi a căror valoare este estimată la aproximativ 22 de miliarde de dolari, pe baza declaraţiilor contabile din 2024.