Atac la petrolul lui Putin: Cum încearcă Ucraina să sugrume economia rusă și să taie principala sursă de finanțare a Kremlinului (CNN)

Drone navale ucrainene atacă un petrolier din „flota fantomă” a Rusiei. Captură gif: X/Tendar

Ucraina a anunțat joi lovirea unei platforme petroliere offshore ruse din Marea Caspică. Atacul, desfășurat cu drone kamikaze cu rază lungă de acțiune, semnalează extinderea atacurilor Kievului asupra infrastructurii energetice ruse și care vizează direct echipamentele și instalațiile care reprezintă una din principalele surse de venit ale Rusiei, informează CNN.

„Este primul atac ucrainean asupra infrastructurii rusești legată de producția petrolului în Marea Caspică”, a declarat o sursă din cadrul Serviciului de Securitate al Ucrainei, pentru CNN.

Conform surselor ucrainene, atacul a vizat o platformă petrolieră Lukoil aflată la 905 kilometri de linia frontului.

Ukrainian Forces ?? for the first time, struck Lukoil offshore oil fields in the Caspian Sea with long-range drones, located over 905km from the frontline pic.twitter.com/UqgqttDnIe — Ukraine Battle Map (@ukraine_map) December 11, 2025

Conform sursei citate, „toate companiile care furnizează bani pentru finanțarea războiului din Ucraina sunt considerate „ținte legitime”.

Campania de atacuri cu drone în adâncimea teritoriului Rusiei asupra infrastructurii și facilităților energetice a fost declanșată la începutul anului 2024. Din august 2025, aceste atacuri au sporit în intensitate.

Atacarea unor astfel de elemente de infrastructură, precum platformele offshore, rafinăriile, conductele, rezervoarele de combustibil vizează astfel tăierea fluxului de bani care alimentează practic mașinăria de război a Rusiei.

Ucrainenii atacă inclusiv conductele folosite la exportul petrolului rusesc, inclusiv în Europa

Peste 200 de infrastructuri petroliere din Rusia au fost aacate de dronele ucrainene până în prezent.

În perioada august-noiembrie 2025, Ucraina a lovit 77 de facilități rusești din domeniul energetic, dublu comparativ cu perioada ianuarie - august.

More footage of the area near the Syzran refinery in the Samara region, Russia. Russian air defense tried to intercept the Ukrainian UAVs. pic.twitter.com/f9NPR4udtx — (((Tendar))) (@Tendar) December 5, 2025

În luna noiembrie, cel puțin 14 rafinării au fost lovite și aalte patru atacuri asupra terminalelor petroliere au fost înregistrate, inclusiv a celor destinate direct exportului. Astfel, ucrainenii au schimbat recent tactica: în loc de a lovi doar facilitățile care produc doar pentru consum „intern”, acum sunt atacate și elementele de infrastructură responsabile cu exportul țițeiului sau gazelor.

Campania de atacuri cu drone a vizat inclusiv porturile rusești Novorosiisk și Tuapes de la Marea Neagră sau Ust-Luga de la Marea Baltică.

Conducta „Drujba” prin care este transportat petrolul rusesc către Europa a fost atacată și ea de cinci ori din luna august și până în prezent.

Caspian Pipeline Consortium, conductă prin care se transportă 80% din petrolul kazah în Marea Neagră a fost și ea atacată de două ori în patru zile, ceea ce a provocat oprirea livrările timp de două zile.

Cu cât a scăzut producția petrolieră a Rusiei, după atacurile Ucrainei

În plus, Ucraina a revendicat inclusiv atacurile asupra petrolierelor aparținând așa-zisei flote-fantomă a Rusiei în Marea Neagră. Un oficial din cadrul serviciilor de securitate ucrainene (SBU) a declarat că două petroliere au fost recent lovite cu drone navale Sea Baby.

What a delight! Ukrainian sea drones strike Russia’s “shadow fleet”



Ukrainian media report that SBU Sea Baby maritime drones hit Russian tankers from the so-called “shadow fleet” in the Black Sea.



It is claimed to be a joint operation by the SBU and Ukraine’s Naval Forces.… pic.twitter.com/FsEIpPOm9b — NEXTA (@nexta_tv) November 29, 2025

Ambele petroliere au suferit avarii critice, a declarat sursa, și nu vor mai putea fi folosite. „Acest lucru va da o lovitură semnificativă transportului de petrol rusesc.”, a adăugat sursa citată.

Pe lângă aceste atacuri, Rusia e vizată de primele sancțiuni severe, impuse de administrația Trump, asupra principalelor companii petroliere Lukoil și Rosneft, responsabile de asigurarea a două treimi din totalul producției zilnice de țiței - 4,4 milioane de barili - exportate de Rusia.

The Ukrainian SBU released videos showing the USVs striking Russian shadow fleet tanker „Dashan“ on its way to the Russian port of Novorossiysk. pic.twitter.com/z3oGXbiQkz — (((Tendar))) (@Tendar) December 10, 2025

Compania petrolieră Lukoil este, practic, „terminată”: unul dintre giganții industriali ai Rusiei, a anunțat că renunță la operațiunile sale internaționale, ca urmare a sancțiunilor.

Un fost director executiv Lukoil, a declarat pentru Politico, sub condiția anonimatului, că, în urma unei astfel de decizii, veniturile și profitul companiei va scădea „cu aproximativ 30%”, în condițiile în care Lukoil va fi forțată să vândă trei rafinării și aproape jumătate din cele circa 5.000 de benzinării din lume.

În ciuda atitudinii intransigente pe care o afișează oficialii ruși în cadrul negocierilor de pace în Ucraina, sectorul petrolier rusesc se află în prezent într-o situație mult mai precară decât în urmă cu un an, se arată în analiza CNN. Rafinăriile de petrol rusești procesează în prezent cu 6% mai puțin petrol, comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut.