„Lukoil e terminată”: Compania își închide operațiunile internaționale, ca urmare a sancțiunilor impuse de Trump Rusiei

SUA au impus sancțiuni care vizează cele mai mari două companii petroliere ale Rusiei – Lukoil și Rosneft. Foto: Profimedia Images

Compania petrolieră Lukoil, unul dintre giganții industriali ai Rusiei, renunță la operațiunile sale internaționale, ca urmare a sancțiunilor impuse recent de SUA Federației Ruse, informează Politico.

Într-un comunicat publicat luni seara, compania Lukoil a confirmat că este în căutare de cumpărători dispuși să achiziționeze capitalul și subsidiarele sale din străinătate.

Decizia, conform comunicatului, a fost luată „ca urmare a introducerii de măsuri restrictive împotriva Companiei și subsidiarelor sale de către anumite state”, ceea ce a dus la „intenția de a vinde bunurile din străinătate”.

Un fost director executiv Lukoil, a declarat pentru Politico, sub condiția anonimatului, că, în urma unei astfel de decizii, veniturile și profitul companiei va scădea „cu aproximativ 30%”, în condițiile în care Lukoil va fi forțată să vândă trei rafinării și aproape jumătate din cele circa 5.000 de benzinării din lume.

Săptămâna trecută, SUA au impus noi sancțiuni care vizează cele mai mari două companii petroliere ale Rusiei – Rosneft și Lukoil – într-un efort de a presa Moscova să negocieze un acord de pace în Ucraina. Rosneft și Lukoil sunt responsabile de două treimi din totalul producției zilnice de țiței - 4,4 milioane de barili - pe care o exportă Rusia.