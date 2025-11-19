Imperiul petrolier al Lukoil ar urma să fie împărțit între șeicii arabi și giganții americani din domeniul energiei

Activele externe ale companiei sancționate Lukoil, care includ zăcăminte, rafinării și benzinării din 11 țări, ar putea fi vândute pe bucăți. Potrivit Bloomberg, citat de Moscow Times, giganții americani Exxon Mobil și Chevron, precum și compania petrolieră de stat din Emiratele Arabe Unite, Abu Dhabi National Oil Co. (ADNOC), sunt interesate să achiziționeze activele celei mai mari companii petroliere private din Rusia.

Cu toate acestea, potențialii investitori sunt interesați doar de părți din vastul „imperiu” străin al Lukoil, care ar putea valora peste 20 de miliarde de dolari. De exemplu, ADNOC din Emiratele Arabe Unite ar dori să achiziționeze proiectele de gaze ale companiei din Uzbekistan.

Exxon are în vedere afacerile Lukoil în Kazahstan, unde compania produce zăcăminte la câmpurile Karachaganak și Tengiz. Exxon ar putea lua în considerare, de asemenea, cumpărarea unei participații la cel mai valoros activ al Lukoil, zăcământul West Qurna-2 din Irak, au declarat două surse pentru. Chevron, care operează deja în Kazahstan, are în vedere și operațiunile Lukoil de acolo.

Potrivit unei surse Bloomberg, Lukoil ar dori să-și vândă activele externe într-un singur pachet. Cu toate acestea, compania Gunvor, căreia Lukoil voia să-și vândă operațiunile, a fost respinsă de Trezoreria SUA, care a numit compania o „marionetă a Kremlinului”.

O soluție la această problemă, relatează Bloomberg, este o tranzacție în două etape: mai întâi, un cumpărător - de exemplu, o companie financiară - ar achiziționa toate activele, apoi le-ar revinde treptat, pe bucăți. Un punct cheie este că administrația Donald Trump ar prefera ca activele Lukoil să fie achiziționate de o companie americană, au declarat surse bine informate agenției. Acest lucru ar putea limita numărul de potențiali participanți la tranzacție.

Guvernul american a prelungit licența de vânzare a activelor externe ale Lukoil până pe 13 decembrie. Compania deține trei rafinării de petrol în Europa, participații la zăcăminte din Ghana, Egipt, Irak, Kazahstan, Nigeria, Mexic și Uzbekistan, precum și sute de benzinării în întreaga lume, inclusiv în Statele Unite.