Începe războiul pentru controlul Lukoil. SUA anunță că-l vor ancheta pe misteriosul cumpărător, un acolit „incognito” al lui Putin

Autoritățile americane au început o investigație față de comerciantul de petrol Gunvor, compania multinațională care urmează să preia activele străine ale Lukoil, pentru a evita situația în care sancțiunile vor fi ocolite, practic, de Rusia cu ajutorul unui interpus, conform Bloomberg. Investigația guvernului SUA vine în contextul în care este de notorietate că Gunvor este deținută de facto de un apropiat al lui Vladimir Putin, care și-a vândut participația, în 2014, pentru a ocoli sancțiunile impuse după invadarea Crimeei de către statul agresor. Potrivit surselor Bloomberg, citat de Moscow Times, cei din industrie au fost surprinși de viteza cu care a fost anunțată tranzacția - la doar o săptămână după ce americanii au anunțat sancțiunile împotriva Lukoil. Între timp, mai multe companii energetice importante abordaseră deja Lukoil și se oferiseră să cumpere activele sale externe, dar au fost respinse.

Conform acordului cu Gunvor, compania rusă va transfera către acesta filiala sa Lukoil International, care deține active în 11 țări - de la instalații de producție de petrol și rafinării la rețele de benzinării și divizii de tranzacționare. Părțile nu au dezvăluit valoarea tranzacției, dar Lukoil International a fost evaluată la aproximativ 21 de miliarde de dolari în 2023. Aceasta este de peste trei ori valoarea capitalului propriu al Gunvor. Pentru finalizarea tranzacției, traderul elvețian de petrol are nevoie de aprobarea Trezoreriei SUA, iar reprezentanții săi sunt deja în discuții, potrivit Bloomberg.

Gunvor are o reputație pentru menținerea unor relații constructive cu Statele Unite. Mai exact, aceasta a respectat, anterior, cerințele care vizează reducerea veniturilor din petrol ale Rusiei. Cu toate acestea, dacă compania achiziționează activele externe ale Lukoil, două dintre cele mai mari tranzacții din viața principalului proprietar și cofondator al Gunvor, Torbjorn Tornqvist, vor fi încheiate din cauza sancțiunilor americane.

De exemplu, după impunerea de sancțiuni împotriva Rusiei în 2014, miliardarul Gennadi Timcenko și-a vândut participația la companie. La acea vreme, în nota sa explicativă privind sancțiunile, Departamentul Trezoreriei SUA a menționat că activitățile lui Timcenko în sectorul energetic erau „direct legate de Putin” și că însuși dictatorul rus „are investiții în Gunvor și ar putea avea acces la fondurile companiei”. Timcenko este un cunoscut apropiat al lui Vladimir Putin.

Tornqvist a declarat că, dacă activele externe ale Lukoil sunt vândute comerciantului de petrol, acestea nu vor mai fi returnate companiei ruse. El a precizat că autoritățile americane nu ar trebui să se opună acestei tranzacții, deoarece nu va aduce beneficii Rusiei. Potrivit cofondatorului Gunvor, activele Lukoil vor ajuta compania sa să își consolideze poziția pe piața mondială a petrolului prin diversificare. După cum scrie Bloomberg, tranzacția va aproape cvadrupla capacitatea de rafinare a Gunvor, în timp ce capacitatea sa de producție va crește de la zero la aproximativ 440.000 de barili de petrol și condensat.

Gunvor a fost fondată în anul 2000 de Tornqvist și Timchenko. Aproape imediat a devenit cel mai mare comerciant de petrol rusesc din lume, iar ulterior a devenit unul dintre cei mai mari trei comercianți de petrol din lume. Tornqvist deține în prezent 85% din companie, restul fiind deținut de angajați. SUA au stabilit termenul limită de 21 noiembrie pentru vânzarea activelor externe ale Lukoil. Cu toate acestea, Tornqvist se așteaptă la o întârziere de șase luni pentru finalizarea tranzacției.

Tornqvist este participant „indirect” la schemele lui Putin

După o perioadă în care a vândut produse petroliere în Estonia, în anii '90, Tornqvist a făcut echipă cu miliardarul rus Ghenadi Timcenko, un vechi apropiat al lui Putin, pentru a fonda Gunvor. După ce Timcenko a cumpărat o vilă în Elveția lângă Lacul Geneva, în 2003, Tornqvist a cumpărat și el o proprietate în apropiere, scrie WSJ. Cei doi sunt pasionați de tenis.

Când Tornqvist a aflat că Rusia urma să confiște câmpurile petroliere deținute de Mihail Hodorkovski, cândva cel mai bogat om din Rusia care a devenit un important critic al lui Putin, Gunvor s-a asigurat că va profita rapid. Înțelegerile făcute la acea vreme au transformat Gunvor într-unul dintre cei mai mari comercianți de mărfuri din lume. Cândva, Gunvor gestiona până la 30% din exporturile de țiței pe mare ale Rusiei.

După ce Rusia a anexat Crimeea, în 2014, sancțiunile impuse de Statele Unite au adus compania în pragul colapsului. Administrația Obama a spus că Putin investise personal în Gunvor și că s-ar putea să aibă acces la fondurile companiei, acuzații care au fost respinse de reprezentanții firmei. Astfel, dacă acordul dintre Gunvor și Lukoil va fi dus până la capăt, s-ar ajunge într-o situație în care unul dintre cei mai mari câștigători ai sancțiunilor impuse Rusiei va fi o companie care a fost acuzată cândva de SUA că ar fi fost controlată parțial de Vladimir Putin.

Pentru a salva compania, Tornqvist a cumpărat acțiunile lui Timcenko, a vândut activele rusești și a achiziționat noi afaceri, în special în domeniul gazelor naturale lichefiate în SUA. Gunvor s-a redresat după sancțiunile impuse contra Rusiei, dar întreaga companie s-a bazat în trecut pe afaceri, persoane și know-how din Rusia, a explicat Adi Imsirovic, lector al Universității Oxford și fost director comercial al Gazprom.

Tornqvist nu a rupt complet legăturile cu Rusia: a rămas un important exportator de petrol și deține acțiuni ale unui terminal uriaș din Sankt Petersburg. Înainte ca Rusia să invadeze Ucraina, în 2022, Tornqvist a vizitat de mai multe ori sediul Rosneft de la Moscova.