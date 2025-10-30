Lukoil își vinde operațiunile străine unei companii fondate de un oligarh rus prieten cu Putin. Ce se întâmplă cu activele din România

2 minute de citit Publicat la 16:10 30 Oct 2025 Modificat la 16:13 30 Oct 2025

SUA au impus sancțiuni care vizează cele mai mari două companii petroliere ale Rusiei – Lukoil și Rosneft. Foto: Profimedia Images

Compania petrolieră Lukoil a anunțat, joi, că a primit o ofertă pentru activele sale din străinătate de la Gunvor, o firmă multinațională înregistrată în Cipru și al cărei cofondator este un oligarh rus cu legături cu Vladimir Putin. Vânzarea operațiunilor externe ale Lukoil are loc după sancțiunile impuse de Donald Trump săptămâna trecută - 100% din Lukoil International GmbH va fi preluat de această companie.

Totuși, Lukoil trebuie să obțină o permisiune din partea Agenției pentru Controlul Activelor Străine a Trezoreriei SUA, dar și a altor licențe, permise și aprobări din alte țări.

„Părțile intenționează să să solicite o prelungire a licenței actuale emise de OFAC, precum și alte permise, pentru a asigura activitățile operaționale neîntrerupte ale activelor internaționale și ale serviciilor bancare ale acestora până la finalizarea tranzacției”, a transmis Lukoil într-un comunicat.

Administrația Trump a impus sancțiuni companiilor Lukoil și Rosneft, săptămâna trecută, acordând o licență de încetare a operațiunilor până pe 21 noiembrie.

Lukoil era implicată în proiecte în Azerbaidjan, Kazahstan, Uzbekistan, Irak, Egipt, Camerun, Nigeria, Ghana, Mexic, Emiratele Arabe Unite și Republica Congo. Compania deține, de asemenea, rafinării în Bulgaria, România și Olanda.

Gunvor Group a fost cofondată de un miliardar suedez, Torbjorn Tornqvist, și de oligarhul rus Ghenadi Timcenko, considerat un apropiat al lui Vladimir Putin. El este sancționat de Statele Unite, UE și Marea Britanie.

Tornqvist i-a cumpărat participația de 43% lui Timcenko pe 19 martie 2014, cu o zi înainte ca oligarhul să fie sancționat de SUA după ce Rusia a invadat Crimeea.

Ce se întâmplă cu activele din România

Ministerul Energiei a informat că a luat act de sancțiunile impuse de SUA companiilor petroliere ruse, dar și de faptul că Lukoil își vinde operațiunile din străinătate, având în vedere că această companie rusă deținea operațiuni și în România.

„Am luat act de sancțiunile anunțate de Office of Foreign Assets Control, agenție din cadrul Departamentului Trezoreriei Statelor Unite ale Americii. Înainte de luarea unei decizii, este necesară analiza poziției pe care o va adopta Uniunea Europeană, având în vedere faptul că România aplică deja regimul de sancțiuni stabilit la nivel european și va acționa strict în acest cadru.

De asemenea, am luat act de comunicatul public al companiei Lukoil referitor la intenția de vânzare a activelor sale internaționale. Ca urmare a acestui anunț, va putea fi demarat un proces de evaluare a tranzacției în cadrul Comisiei pentru examinarea investițiilor străine directe (CEISD), conform legislației în vigoare.

Vom putea exprima o poziție ulterioară doar după clarificarea completă a structurii acționariatului și a provenienței capitalului oricărui potențial investitor, pentru a garanta că tranzacția se desfășoară în deplină conformitate cu pachetele de sancțiuni adoptate și cu standardele de securitate economică ale României”, a transmis Ministerul Energiei, joi.

În România, Lukoil deține rafinăria Petrotel Ploiești, o instalație care este de vânzare de aproape zece ani, însă pe care investitorii nu par deloc interesați să o cumpere.

Cristian Bușoi, secretar de stat pentru energie în Guvernul României, a declarat pentru Politico că Lukoil „va avea obligația” de a vinde rafinăria Petrotel înainte de termenul limită impus de SUA – 21 noiembrie.

„Vom fi bucuroși să nu mai avem Lukoil în România”, a adăugat el.