România pune presiune pe Rusia să vândă mai repede rafinăria Petrotel din Ploiești. "Am fi bucuroși să nu mai avem Lukoil". Sursa foto: Facebook | Rafinaria Petrotel-Lukoil

Cristian Bușoi, secretar de stat în ministerul Energiei, a afirmat, pentru Politico, faptul că Lukoil va avea acum „obligația” de a-și vinde rafinăria Petrotel din Ploieşti înainte de termenul limită de luna viitoare. „Am fi bucuroși să nu mai avem Lukoil”, a spus oficialul român, în condițiile în care americanii impus sancțiuni împotriva giganților ruși Rosneft, Lukoil şi subsidiarelor acestora.

Pentru Moscova, noile sancțiuni vor însemna o durere imediată, dar este puțin probabil să reducă efortul său de război în Ucraina, mai notează sursa amintită.

Rosneft și Lukoil reprezintă aproximativ două treimi din cele 4,4 milioane de barili de țiței exportate zilnic de Rusia, potrivit lui David Fyfe, economist-șef la firma de consultanță media Argus.

Pentru Lukoil în special, sancțiunile „vor afecta semnificativ Rusia”, a declarat un fost director executiv al companiei. Compania va trebui probabil să-și vândă participațiile la proiecte de peste mări, din Egipt în Irak, a spus persoana respectivă, ajungând la până la 20% din veniturile sale.

Pentru Ungaria și Slovacia, în special, noile sancțiuni stârnesc temeri că fluxurile de petrol ar putea fi întrerupte complet.

Rafinăria Neftochim din estul Bulgariei „va trebui, de asemenea, să oprească operațiunile pe 21 noiembrie”, dacă nu este vândută, a adăugat Martin Vladimirov, analist senior în domeniul energiei la Centrul pentru Studiul Democrației, cu sediul la Sofia.

În 2023, toţi ruşii au fost demişi de la la Petrotel Lukoil Ploieşti

Consiliul de Supraveghere al rafinăriei Petrotel Lukoil din Ploiești a înlocuit, în anul 2023, patru dintre cei cinci membri ai directoratului, structura de conducere executivă a companiei.

Au fost înlocuiţi atunci din directorat ruşii Aleksei Kovalenko (director general executiv şi preşedinte al directoratului Petrotel Lukoil), Olga Kuzina (director economic şi financiar), Alexey Vointsev (director de livrări) şi Kuzma Oligov (director de personal).

Putin și-a trimis negociatorul-cheie la Casa Albă

Kirill Dmitriev, considerat un negociator-cheie pentru Kremlin, a ajuns, vineri, la Washington, pentru discuții „oficiale” la doar câteva zile după ce președintele Donald Trump a anunțat noi sancțiuni dure împotriva Rusiei. Putin și-a trimis negociatorul-cheie la Casa Albă pentru a salva relațiile cu Trump.

Administrația Trump a impus miercuri sancțiuni asupra celor mai mari două companii petroliere rusești, Rosneft și Lukoil, în timp ce a cerut Moscovei să accepte un armistițiu imediat în războiul cu Ucraina.

Putin a declarat că sancțiunile vor avea un impact redus asupra economiei ruse, descriindu-le ca o încercare de a pune presiune pe Moscova. „Nicio țară care se respectă nu face niciodată nimic sub presiune”, a spus el joi.