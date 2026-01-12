Furia fermierilor europeni, exploatată pentru bani: Rețelele sociale s-au umplut de videoclipuri false, generate cu AI

Agricultorii din mai multe țări europene protestează față de acordul de liber schimb Mercosur cu America de Sud. Foto: Profimedia Images

Protestele fermierilor europeni au devenit nu doar un subiect de actualitate, ci și o oportunitate pentru dezinformare online. Pe rețelele sociale circulă tot mai multe videoclipuri generate cu inteligență artificială, care imită reacții și mărturii ale agricultorilor pentru a atrage clickuri, a fi monetizate sau chiar pentru a alimenta campanii de propagandă.

Motivația din spatele acestui tip de conținut fals este, de multe ori, una simplă: atragerea de clickuri, care pot fi monetizate dacă materialele devin virale. În același timp, protestele fermierilor din Europa au fost folosite și ca instrument în operațiuni de propagandă rusească, scrie Euronews.

În contextul în care agricultorii din mai multe țări europene protestează față de acordul de liber schimb Mercosur cu America de Sud, pe rețelele sociale au început să apară tot mai multe videoclipuri cu fermieri generate cu ajutorul inteligenței artificiale.

Unele dintre aceste clipuri menționează explicit, în descriere, că sunt realizate cu AI. Altele poartă watermark-ul Sora, generatorul de imagini și video al OpenAI.

Problema este că aceste mențiuni dispar adesea atunci când materialele sunt redistribuite de alte conturi, iar contextul inițial se pierde.

Privite mai atent, anumite videoclipuri trădează clar utilizarea inteligenței artificiale. De exemplu, într-un clip, scuturile jandarmilor prezintă erori vizibile: litera „e” din cuvântul „police” apare scrisă cu fonturi și dimensiuni diferite.

Mai multe materiale îi imită în mod special pe fermierii francezi, care, pe lângă opoziția față de Mercosur, s-au arătat furioși și din cauza măsurilor de sacrificare a animalelor, introduse pentru a limita răspândirea dermatitei nodulare contagioase la bovine.

Videoclipurile legate de acest subiect includ mărturii emoționante. Unul dintre ele arată un fermier vizibil afectat de sacrificarea a sute de vaci într-un departament din sudul Franței, Ariège.

Deși mărturia poate părea credibilă, pentru că o astfel de operațiune a avut loc într-adevăr în decembrie și a dus la intervenția poliției, după ce fermierii au încercat să o blocheze, există indicii clare că imaginile sunt generate artificial. La un moment dat, în fundal, în timp ce fermierul vorbește, partea din spate a unei vaci se transformă brusc în cap.

Într-un alt clip, un fermier susține un discurs aparent emoționant, însă lacrimile care îi curg pe față sunt, în mod evident, făcute din sânge și nu se curg pe față.

Clickuri pentru bani

Motivul principal pentru producerea acestui tip de conținut fals este, în multe cazuri, obținerea de clickuri, care pot aduce bani dacă materialele se răspândesc masiv online.

Protestele fermierilor europeni au fost însă folosite și în scopuri de propagandă pro-rusă.

Un exemplu este un videoclip falsificat care imita identitatea vizuală și brandingul Euronews și care a devenit viral la începutul lui 2024. Clipul pretindea că arată fermieri francezi împrăștiind gunoi de grajd în fața ambasadei Ucrainei, după ce ar fi apărut o scrisoare a ambasadorului care le cerea să își oprească protestele.

În realitate, imaginile nu erau filmate la ambasada Ucrainei din Franța, ci la sediul Consiliului Regional Bourgogne-Franche-Comté din Dijon, unde fermierii chiar au împrăștiat gunoi de grajd în cadrul unui protest real.

Și presupusa scrisoare a ambasadorului, care îi îndemna pe agricultori să renunțe la proteste, era falsă.

Astfel de acțiuni au făcut parte dintr-o tentativă a actorilor pro-ruși de a discredita Ucraina, exploatând în același timp nemulțumirile reale ale fermierilor europeni legate de intrarea pe piață a importurilor din afara Uniunii Europene.