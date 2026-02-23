Kim Jong Un a fost reales lider al Partidului Muncitorilor din Coreea de Nord

2 minute de citit Publicat la 16:52 23 Feb 2026 Modificat la 16:52 23 Feb 2026

Cel de-al Nouălea Congres al Partidului Muncitorilor din Coreea, partidul de guvernământ al Republicii Populare Democrate Coreene, l-a ales pe Kim Jong Un în funcția de secretar general al partidului. sursa foto: Hepta

Kim Jong Un a fost reales în funcția de secretar general al Partidului Muncitorilor din Coreea de Nord, relatează presa de stat. Anunțul a fost făcut duminică, la un congres al partidului desfășurat la Phenian, considerat în mare parte o formalitate, având în vedere că familia Kim conduce dictatorial țara încă de la sfârșitul anilor 1940, relatează BBC.

Agenția oficială KCNA a transmis că, sub conducerea lui Kim, Coreea de Nord și-a „îmbunătățit radical” capacitatea de „descurajare a războiului”, „având forțele nucleare drept pivot”.

În pofida sancțiunilor internaționale impuse de ani de zile, Coreea de Nord a continuat să își dezvolte capacitățile nucleare, testând frecvent rachete balistice intercontinentale interzise. Secretomania regimului face însă dificilă evaluarea reală a progreselor realizate de armată.

Kim a preluat conducerea țării în 2011, după moartea tatălui său, și a investit masiv în programul de înarmare nucleară, transformând Phenianul într-o provocare mult mai mare pentru Occident, în special pentru Statele Unite.

Se așteaptă ca liderul nord-coreean să anunțe următoarea etapă a programului de înarmare în cadrul celui de-al Nouălea Congres al Partidului Muncitorilor din Coreea, început pe 19 februarie și ajuns acum în a patra zi. Înainte de deschiderea congresului, Coreea de Nord a prezentat ceea ce a descris drept o serie de lansatoare de rachete capabile să transporte focoase nucleare.

În ultimul deceniu, congresul a fost organizat o dată la cinci ani.

Potrivit KCNA, la reuniune participă aproximativ 5.000 de membri ai partidului, oferind o perspectivă rară asupra structurii puterii politice din Coreea de Nord, un sistem care rămâne opac chiar și pentru cei mai atenți observatori.

Aceste reuniuni sunt considerate cel mai important eveniment politic al țării și indică direcțiile prioritare ale regimului, de la politica externă până la ambițiile nucleare.

Deși Kim și-a păstrat poziția de lider suprem, prezidiul congresului – sau comitetul executiv al partidului – a fost reorganizat față de ultima reuniune din 2021. Potrivit presei de stat, mai mult de jumătate dintre cei 39 de membri au fost înlocuiți.

În discursul de deschidere susținut săptămâna trecută, Kim a promis relansarea economiei și creșterea nivelului de trai al populației, obiective pe care le-a descris drept „sarcini istorice grele și urgente”.

Atenția este îndreptată și asupra unei posibile apariții a fiicei sale, Ju Ae, la congres.

La începutul acestei luni, agenția de informații din Coreea de Sud a afirmat că Kim ar fi desemnat-o pe Ju Ae drept succesoare. Se crede că aceasta are 13 ani și a devenit tot mai prezentă la evenimente oficiale, inspectând rachete și participând alături de tatăl său la parada militară de la Beijing.

Acea paradă a fost prima ocazie în care liderii Coreei de Nord, Chinei și Rusiei au stat împreună, într-un gest interpretat ca un mesaj de solidaritate transmis Statelor Unite și aliaților acestora.

Președintele chinez Xi Jinping l-a sunat luni pe Kim pentru a-l felicita pentru realegere, afirmând că va colabora cu acesta pentru „a scrie un nou capitol în prietenia dintre China și Coreea de Nord”, potrivit presei de stat chineze.

Beijingul este de mult timp cel mai important aliat al Phenianului, fiind principalul partener comercial și furnizor de ajutor al Coreei de Nord.

În același timp însă, China privește cu îngrijorare ambițiile nucleare ale Phenianului, care pot destabiliza regiunea, precum și apropierea tot mai mare a acestuia de Rusia lui Vladimir Putin.