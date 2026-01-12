Ger și ninsori slabe în București. Meteorologii au emis prognoza specială pentru Capitală

Municipiul București se va afla sub incidența unui mesaj de atenționare meteorologică cod galben ce vizează temperaturi deosebit de scăzute și ger. Foto: Getty Images

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis, luni, prognoza specială pentru București, valabilă până miercuri. Potrivit meteorologilor, urmează câteva zile geroase în Capitală, mai ales pe timpul nopții, cu ninsori slabe. De asemenea, de luni până miercuri, orașul se află sub cod galben de temperaturi deosebit de scăzute și ger.

Din prima zi a săptămânii până miercuri, la ora 08:00 dimineața, în București, vremea va fi deosebit de rece și geroasă noaptea. Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de -3 grade, iar cea minimă va fi de -14...-10 grade.

Marți, vremea va fi în continuare deosebit de rece, geroasă îndeosebi dimineața. Cerul va fi temporar noros și mai ales după-amiaza și seara va ninge slab. Vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă va fi de -4...-2 grade, iar cea minimă de -8...-7 grade. Spre sfârșitul nopții vor fi condiții de ceață și chiciură.

De asemenea, meterologii avertizează că în intervalul 12 ianuarie ora 20 - 13 ianuarie, ora 20:00, municipiul București se va afla sub incidența unui mesaj de atenționare meteorologică cod galben ce vizează temperaturi deosebit de scăzute și ger.

În intervalul 12 ianuarie ora 10 - 14 ianuarie, ora 10:00, municipiul București se va afla sub incidența unui mesaj de informare meteorologică ce vizează vreme deosebit de rece și ger îndeosebi în timpul nopților și dimineților.

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis, luni, o informare meteo, valabilă începând de luni până miercuri, de vreme deosebit de rece, ger îndeosebi în timpul nopților și dimineților, ninsori și local strat de zăpadă, precipitații mixte, polei și intensificări ale vântului