Mii de turiști au rămas blocați în Laponia, unde sunt aproape minus 40 de grade Celsius

Mii de turiști au rămas blocați duminică în nordul Finlandei, după ce zborurile de pe aeroportul Kittilä au fost anulate din cauza frigului extrem. Temperatura la aeroport a coborât duminică dimineață la minus 37 de grade Celsius, după câteva zile cu ger năprasnic, ceea ce a îngreunat degivrarea aeronavelor și alte operațiuni, a relatat radiodifuzorul public finlandez Yle citat de AP.

Valul de frig este așteptat să continue luni la Kittilä, localitate situată în Laponia finlandeză, în nordul slab populat al țării, unde Institutul Meteorologic Finlandez prognozează temperaturi de aproape minus 40 de grade Celsius.

Finlandezii sunt, în general, obișnuiți cu iernile geroase, însă frigul din acest an, care a afectat regiuni întinse din nordul, centrul și estul Europei, este mai sever decât în alți ani.

Ninsorile abundente, vântul puternic și drumurile acoperite de gheață au făcut deplasările dificile în mai multe zone ale Europei.

În Germania, pasagerii trenurilor se confruntau încă duminică cu întârzieri mari și anulări, după ce operatorul feroviar Deutsche Bahn a suspendat vineri toate serviciile din nordul țării din cauza ninsorilor puternice.

Autoritățile au anunțat că toate școlile vor rămâne închise și vor trece la cursuri online luni în Renania de Nord–Westfalia, cel mai populat land din vestul Germaniei, în contextul în care prognozele indică drumuri înghețate în întreaga regiune.

În țările baltice Estonia și Lituania, șoferii au fost sfătuiți să amâne orice deplasare care nu e importantă din cauza viscolelor așteptate, în timp ce Letonia a emis o alertă de ninsoare pentru vestul țării.