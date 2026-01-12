Ucraina anunţă că Rusia a dezvoltat drona Gheran-2, care poate lovi simultan ţinte aeriene şi terestre. Arma are un focos termobaric

Ucraina anunţă că Rusia a dezvoltat drona Geran-2. Sursa foto: X/ Captură video Ministerului rus al Apărării

Serviciile de informații militare ale Ucrainei dezvăluie că Rusia a dezvoltat o nouă variantă de dronă Gheran-2, care transportă un focos termobaric, permițându-i să vizeze atât ţintele aeriene, cât și cele terestre, informează Kiev Post.

Ucrainenii spun că Rusia a dezvoltat o nouă modificare a dronei „Gheran-2” de tip Shahed, capabilă să transporte simultan atât un sistem portabil de apărare aeriană (MANPADS), cât și un focos convențional.

Modificarea reflectă eforturile Rusiei de a-și adapta dronele ca răspuns la activitatea eficientă a Forțelor Aeriene și a aviației armatei ucrainene în interceptarea aparatelor fără pilot. Serviciile de informații ucrainene au raportat anterior utilizarea dronelor Gheran-2 înarmate cu rachete aer-aer R-60 din epoca sovietică. Versiunea recent dezvăluită înlocuiește această rachetă cu un Verba MANPADS.

Cum funcţionează Gheran-2

Se pare că noua dronă este operată manual în timp real. Folosește o cameră optică chinezească Honpho TS130C-01 montată în conul frontal și un modem mesh produs de Xingkay Tech.

Când este detectată o țintă aeriană, operatorul activează secvențial două servomecanisme: primul pornește o baterie chimică și un sistem de răcire cu azot pentru capul căutător al rachetei, în timp ce al doilea deschide un capac protector special conceput odată ce căutătorul atinge temperatura de funcționare. Trăgaciul rachetei este fixat într-o poziție apăsată permanent, permițând lansarea automată imediat după blocarea țintei.

Celelalte componente ale dronei rămân standard pentru sistemele Gheran și includ un controler de zbor, un sistem de navigație inerțial, un „Kometa” cu 12 canale, un tracker bazat pe un microcomputer Raspberry și modemuri 3G/4G.

Racheta este montată pe o șină de lansare dedicată, instalată pe un suport special situat în secțiunea superioară frontală a fuselajului dronei.

Adaptarea este destinată să amenințe aviația militară ucraineană și aeronavele tactice implicate în interceptarea vehiculelor aeriene fără pilot.