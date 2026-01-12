Liderul PUSL Olt, Cristian Cismaru, acuză: Taxe mai mari la Slatina, deși primăria păstrează 80 de milioane de lei în conturi

<1 minut de citit Publicat la 10:44 12 Ian 2026 Modificat la 10:44 12 Ian 2026

Liderul PUSL Olt, Cristian Cismaru, acuză: "Taxe mai mari la Slatina". Sursa foto: Antena 3 CNN

Liderul PUSL Olt, Cristian Cismaru, critică dur decizia administrației locale din Slatina de a majora taxele și impozitele locale peste nivelul impus la nivel național, în condițiile în care primăria a încheiat anul 2025 cu un excedent bugetar record de aproximativ 80 de milioane de lei.

Potrivit acestuia, primarul municipiului a aplicat cote adiționale între 30% și 49% pentru impozitarea mijloacelor de transport, deși această măsură era opțională, iar majoritatea primarilor din țară au ales să nu încarce suplimentar povara fiscală asupra cetățenilor.

Cristian Cismaru susține că, în urma acestor decizii, Slatina a ajuns să aibă taxe locale mai ridicate decât multe alte orașe din România, fără ca acest lucru să se regăsească în investiții sau în calitatea vieții.

"Oamenii plătesc mai mult, dar orașul rămâne pe loc. Diferența dintre banii încasați și rezultatele din teren devine tot mai evidentă”, a declarat liderul PUSL Olt.

Acesta mai atrage atenția că edilul a minimalizat public importanța taxelor locale, deși acestea sunt colectate în proporție de peste 97%, sugerând că administrația s-ar putea descurca și fără aceste venituri.

PUSL Olt solicită revizuirea taxelor locale, utilizarea responsabilă a fondurilor publice și prezentarea unui plan clar de investiții pentru municipiul Slatina.