Impozitele la locuinţe ar putea creşte din nou, după ce statul pregăteşte taxarea la valoarea lor de piaţă. De când s-ar aplica măsura

Guvernul Bolojan pregăteşte deja o schimbare majoră în modul de taxare a locuinţelor, deşi noile impozite abia au intrat în vigoare. Autorităţile plănuiesc trecerea la un sistem care va taxa proprietăţile la valoarea lor de piaţă, nu în funcţie de grilele fiscale. Măsura ar urma să fie aplicată de la 1 ianuarie 2027, odată cu finalizarea sistemului electronic de evaluare a proprietăţilor.

Guvernul a anunţat că reforma introdusă anul acesta pentru impozitul pentru proprietăţi este cumva tranzitorie, numai până la 1 ianuarie 2027. De atunci ar urma ca românii să plătească impozite calculate în funcţie de cota de piaţă. Deci, cu cât proprietatea este mai scumpă, cu atât şi impozitul va fi mai mare.

Analiştii economici spun că, în multe cazuri, vom vorbi din nou de taxe mult mai mari pentru case sau apartamente. În unele cazuri ar putea exista scăderi. Statul va ajunge, însă, să încaseze mai mult, per total.

Harta taxelor locale în România

Impozitele și taxele locale au fost majorate din 2026, în unele cazuri sumele de plată fiind mai mari decât cele anunțate de guvern la finalul anului trecut.

Taxe locale în 2026 în București

În anul 2026, în București taxele au crescut cu aproape 80%:

valoarea impozabilă va fi de 2.677 lei/metru pătrat pentru clădiri cu cadre din beton armat sau cu pereţi exteriori din cărămidă arsă, având instalaţii de apă, canalizare, electrice şi încălzire (în 2025, valoarea impozabilă a aceluiaşi tip de clădire a fost de 1.492 lei/metru pătrat);

pentru clădirile cu pereţi din lemn valoarea impozabilă va fi de 803 lei/metrul pătrat (comparativ cu 447 lei/metru pătrat în 2025);

creşte de asemenea valoarea impozitului pentru terenuri amplasate în intravilan înregistrate în registrul agricol la altă categorie de folosinţă decât cea de terenuri cu construcţii; valorile prevăzute în proiect sunt de 75 lei/ha pentru teren arabil din zona A (faţă de 42 de lei/ha în 2025) sau 56 lei/ha pentru teren arabil în zona B (faţă de 31 lei/ha în 2025);

Taxe locale în 2026 în Cluj

Clujenii vor plăti în acest an taxe majorate cu 55 până la 80% față de anul trecut, dar primăria Cluj-Napoca susține că a majorat doar acele taxe impuse de noile prevederi ale Codului Fiscal.

De exemplu, pentru un apartament de 55 de metri pătrați în zona A, impozitul anual crește de la 330 de lei la 515 lei; în zona B, de la 303 lei la 495 lei; iar în zona C, de la 277 lei la 474 lei pe an.

Taxe locale în 2026 în Constanța

Impozitul pe clădirile rezidențiale crește cu 50 – 80%. De asemenea, taxa de salubrizare va fi anul viitor de 28 de lei de persoană. Anul acesta a fost 20 de lei, iar anul trecut, 8 lei.

Printre taxele prevăzute pentru 2026 se numără și cea de 200 de lei pentru ocuparea domeniului public, potrivit Radio România Constanța.

În același timp, se introduce o taxă de 500 lei pentru proprietarii de apartamente din Mamaia și Satul de Vacanță care închiriază în regim hotelier.