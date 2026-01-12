S-a lansat prima ediţie Tezaur din 2026: Dobânzile neimpozabile ajung până la 7,40%. Cum și până când se pot cumpăra titlurile de stat

Teanc de bancnote de 100 de lei. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Agerpres Foto

Ministerul Finanţelor lansează, luni, prima ediţie din acest an a Programului de titluri de stat TEZAUR pentru persoanele fizice, potrivit unui comunicat al Ministerului Finanţelor transmis Agerpres.

Astfel, în perioada 12 ianuarie - 6 februarie 2026, românii pot investi în titlurile de stat TEZAUR, cu maturităţi de 1, 3 şi 5 ani şi dobânzi anuale de 6,40%, 7%, respectiv, 7,40%.

Veniturile obţinute sunt neimpozabile. Titlurile de stat au valoare nominală de un leu şi sunt emise în formă dematerializată.

Cum, de unde și până când se pot cumpăra titluri de stat Tezaur

Titlurile de stat pot fi cumpărate astfel: între 12 ianuarie - 4 februarie, prin platforma Ghişeul.ro; între 12 ianuarie - 5 februarie online, numai de către persoanele fizice care sunt înregistrate în SPV pentru titluri lansate prin intermediul unităţilor Trezoreriei Statului.

Operaţiunile care pot fi realizate online sunt: deschidere cont de subscriere pe numele investitorului la o unitate a Trezoreriei Statului selectată, subscriere titluri de stat TEZAUR, virament al sumelor din contul de subscriere al investitorului către un cont bancar.

De asemenea, titlurile de stat mai pot fi cumpărate: între 12 ianuarie - 6 februarie de la sediul unităţilor Trezoreriei Statului; între 12 ianuarie - 5 februarie în mediul urban şi 12 ianuarie - 4 februarie în mediul rural, prin subunităţile poştale ale Poştei Române.

Veniturile obţinute din investirea în titluri de stat lansate de Ministerul Finanţelor sunt neimpozabile. Dobânda este anuală şi se plăteşte la datele de plată prevăzute în prospectul de emisiune. De asemenea, titlurile de stat emise în cadrul Programului TEZAUR sunt transferabile şi se pot răscumpăra în avans. În plus, un investitor are libertatea de a efectua una sau mai multe subscrieri în cadrul unei emisiuni. Investitorii au posibilitatea anulării subscrierilor deja efectuate doar în perioada de subscriere, prin depunerea unei cereri.

Cine poate cumpăra titluri de stat Tezaur

Sunt eligibile persoanele fizice care au împlinit vârsta de 18 ani la data efectuării subscrierii. Fondurile obţinute de Ministerul Finanţelor în calitate de emitent, ca urmare a emisiunii de titluri de stat, vor fi utilizate pentru finanţarea deficitului bugetar şi refinanţarea datoriei publice.

Prospectul de emisiune şi orice eventuale modificări ale acestuia sunt publicate la secţiunea Titluri de stat şi pe website-ul Poştei Române.

Începând cu luna martie 2025, Ministerul Finanţelor a lansat prima ediţie în care cetăţenii români care au cont pe platforma Ghişeul.ro şi deţin un card de debit au avut posibilitatea de a achiziţiona online titluri de stat, la doar un click distanţă.

Pentru a veni în sprijinul investitorilor cu o experienţă complet digitalizată şi eficientă, Ministerul Finanţelor a pregătit un ghid pentru transferul sumelor din contul de subscriere TEZAUR înapoi în contul bancar personal.

Ce sunt tilurile de stat și cât poți să câștigi dacă investești în ele

Titlurile de stat Tezaur sunt ca atunci când îi dai bani cu împrumut statului român. Statul spune clar: „Ia banii mei acum, folosește-i, iar peste un timp ți-i dau înapoi și îți mai dau și niște bani în plus.”

Exemplu concret. Cât câștigi în cazul unei dobânzi anuale de 7,4%:

Să zicem că dai statului 10.000 de lei pentru un an. După un an, statul îți dă înapoi cei 10.000 de lei plus 7,4% din ei. Asta înseamnă 740 de lei câștig. Deci, la final, primești 10.740 lei. Dacă ai fi pus doar 1.000 de lei, câștigul ar fi 74 de lei, iar la final ai primi 1.074 lei.