Afacere de succes cu kombucha, în România: Făbricuța unui medic din Târgu Mureș a luat medalie internațională pentru ceaiul fermentat

Cătălin Tîlvescu, proprietarul unei fabrici de kombucha din Târgu Mureș și medic. Sursa foto: Antena 3 CNN

O mică fabrică din Tîrgu Mureș a câștigat medalia de bronz la nivel mondial la categoria „kombucha cu mentă”. Este primul producător din România care obține o medalie internațională pentru băutură din ceai verde fermentat.

Băutura este bogată în probiotice și antioxidanți, ajută digestia, reduce pofta de mâncare și contribuie la reglarea microbiomului intestinal. Efectele au fost atent studiate și potențate, cu atât mai mult cu cât fondatorul afacerii este medic.

„Suntem foarte fericiți că am primit această medalie, pentru că reprezintă o recunoaștere a muncii noastre și a dorinței de a oferi o kombucha de o calitate foarte mare consumatorilor din România.”, spune Cătălin Tîlvescu, proprietar și medic.

Recunoașterea vine după ani de muncă și experimente atent controlate. Fondatorul afacerii este medic chirurg, iar pasiunea pentru această băutură a pornit din dorința de a oferi o alternativă sănătoasă, cu beneficii reale pentru organism.

Ce este kombucha

Kombucha este o băutură originară din China, obținută prin fermentarea ceaiului îndulcit cu ajutorul unei culturi simbiotice de drojdii și bacterii, cunoscută sub numele de SCOBY.

În urma procesului de fermentație se formează numeroși compuși organici cu rol detoxifiant.

Fiind o băutură nefiltrată și nepasteurizată, are și efect probiotic, îmbunătățește digestia, reglează tranzitul intestinal și reduce inflamația intestinală.

„Mănânc destul de haotic, iar băutura mă ajută la digestie”

Ceaiul este preparat, lăsat la fermentat și aromatizat, în funcție de sortiment, cu mentă, ghimbir, rodie sau miere.

Ce spun consumatorii:

„Se simte puțin gustul de oțet, dar este plăcut, ușor dulce.”

„Am început să consumăm tot mai mult în familie, am produs chiar și acasă și am observat îmbunătățiri la nivelul stomacului și al imunității.”

„Kombucha artizanală, merită încercată. A luat și premiu și se face la noi, în Tîrgu Mureș.”

„Mănânc destul de haotic, iar băutura mă ajută la digestie, îmi dă puțină energie și este răcoritoare.”

Băutura rămâne o sursă importantă de probiotice și antioxidanți, susținând digestia, reducând pofta de dulce și contribuind la echilibrul microbiomului intestinal.