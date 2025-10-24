Putin și-a trimis negociatorul-cheie la Casa Albă pentru a salva relațiile cu Trump

Moscova şi-a trimis negociatorul-cheie la Casa Albă, după ce Trump a impus noi sancţiuni Rusiei şi a anulat întâlnirea cu Putin. Foto: Getty Images

Kirill Dmitriev, considerat un negociator-cheie pentru Kremlin, a ajuns, vineri, la Washington, pentru discuții „oficiale” la doar câteva zile după ce președintele Donald Trump a anunțat noi sancțiuni dure împotriva Rusiei, notează CNN.

Kirill Dmitriev, șeful fondului suveran de investiții rusesc (RDIF) și trimis special al Kremlinului, este așteptat să se întâlnească cu oficiali ai administrației Trump „pentru a continua discuțiile despre relația SUA-Rusia”.

Vizita are loc pe fondul frustrării crescânde a SUA față de refuzul Kremlinului de a pune capăt războiului din Ucraina și după ce Trump a declarat că a „anulat” un summit planificat cu omologul său de la Kremlin, Vladimir Putin. Administrația Trump a impus miercuri sancțiuni asupra celor mai mari două companii petroliere rusești, Rosneft și Lukoil, în timp ce a cerut Moscovei să accepte un armistițiu imediat în războiul cu Ucraina.

Putin a declarat că sancțiunile vor avea un impact redus asupra economiei ruse, descriindu-le ca o încercare de a pune presiune pe Moscova. „Nicio țară care se respectă nu face niciodată nimic sub presiune”, a spus el joi.

Liderul rus a spus că, într-o conversație cu Trump, acesta a avertizat că sancțiunile vor avea un impact asupra prețurilor globale ale petrolului, inclusiv în SUA.

Cine este Kirill Dmitriev

Dmitriev – care a fost un susținător proeminent al Kremlinului pentru o cooperare economică mai strânsă între Rusia și Statele Unite – a propus recent construirea unui tunel „Trump-Putin” între Alaska și Extremul Orient rus.

Născut în Ucraina din epoca sovietică și educat la Harvard și Stanford în SUA, Dmitriev a lucrat ca consultant la firma americană de consultanță McKinsey și ca bancher de investiții la Goldman Sachs.

După invazia la scară largă a Ucrainei de către Rusia în februarie 2022, Dmitriev a fost sancționat de Departamentul Trezoreriei SUA, care l-a desemnat „asociat apropiat al lui Putin” și al familiei sale.

În aprilie, Dmitriev a devenit primul oficial rus care a vizitat Washingtonul, DC, de la invazia la scară largă a Ucrainei de către Rusia. La acea vreme, vizita sa – în timpul căreia s-a întâlnit cu trimisul lui Trump, Steve Witkoff – a fost considerată un pas important în relațiile de atunci apropiate dintre Kremlin și Casa Albă.

Răspunsul lui Trump pentru Putin după ce liderul rus a sfidat noile sancțiuni americane

Președintele american Donald Trump a răspuns joi, într-un ton provocator, omologului său rus Vladimir Putin, după ce acesta minimalizase efectele noilor sancțiuni economice impuse de Washington asupra sectorului energetic al Rusiei.

„Mă bucur că se simte așa”, a declarat Trump jurnaliștilor la Casa Albă. „Vă voi spune peste șase luni cum stau lucrurile. Să vedem cum se desfășoară totul”, a adăugat el.

Replica liderului american a venit la doar câteva ore după ce Putin catalogase sancțiunile drept un „gest neprietos” care „nu va afecta semnificativ bunăstarea economică a Rusiei”.

Această schimbare de replici subliniază tensiunea tot mai mare dintre Washington și Moscova, după ce administrația Trump a anunțat un nou val de sancțiuni economice și anularea unui summit planificat, pe fondul continuării invaziei ruse în Ucraina.