„Vedem noi peste șase luni”. Trump îl provoacă pe Putin după ce liderul rus a sfidat noile sancțiuni dure

2 minute de citit Publicat la 11:52 24 Oct 2025 Modificat la 11:53 24 Oct 2025

Replica liderului american a venit la doar câteva ore după ce Putin catalogase sancțiunile drept un „gest neprietos”. Foto: Getty Images

Președintele american Donald Trump a răspuns joi, într-un ton provocator, omologului său rus Vladimir Putin, după ce acesta minimalizase efectele noilor sancțiuni economice impuse de Washington asupra sectorului energetic al Rusiei, scrie Kyiv Post.

„Mă bucur că se simte așa”, a declarat Trump jurnaliștilor la Casa Albă. „Vă voi spune peste șase luni cum stau lucrurile. Să vedem cum se desfășoară totul”, a adăugat el.

Replica liderului american a venit la doar câteva ore după ce Putin catalogase sancțiunile drept un „gest neprietos” care „nu va afecta semnificativ bunăstarea economică a Rusiei”.

Această schimbare de replici subliniază tensiunea tot mai mare dintre Washington și Moscova, după ce administrația Trump a anunțat un nou val de sancțiuni economice și anularea unui summit planificat, pe fondul continuării invaziei ruse în Ucraina.

Deși efectele financiare imediate ale sancțiunilor ar putea fi limitate, măsurile marchează o creștere clară a presiunii economice exercitate de Casa Albă asupra Kremlinului, cu scopul de a forța negocieri de pace – un obiectiv despre care Trump a spus în repetate rânduri că nu a reușit să-l atingă „doar prin discuții bune” cu Putin.

Republicanii susțin ferm abordarea lui Trump

Tonul provocator al președintelui a fost rapid preluat de mai mulți senatori republicani, care au salutat sancțiunile și au cerut intensificarea lor.

Senatorul Lindsey Graham a scris pe platforma X (fostul Twitter):

„Putin pretinde că e imun la sancțiunile americane. Așa cum a spus președintele Trump – timpul va arăta adevărul.”

Graham a propus, de asemenea, sancționarea clienților Rusiei:

„Cei care cumpără petrol ieftin rusesc ca să finanțeze mașinăria de război a lui Putin nu ar trebui să se creadă imuni. Vom vedea dacă sunt la fel de relaxați în câteva luni.”

Conducerea republicană a comisiilor pentru Apărare din Senat și Camera Reprezentanților – senatorul Roger Wicker și congresmanul Mike Rogers – a emis o declarație comună, lăudând noile sancțiuni, dar cerând și măsuri suplimentare:

interzicerea totală a importurilor de energie din Rusia,

folosirea activelor rusești înghețate în SUA și Europa pentru sprijinirea Ucrainei,

și livrarea de rachete cu rază lungă de acțiune Tomahawk și Taurus către Kiev.

„Dotarea Ucrainei cu sisteme de atac suplimentare și autorizarea folosirii lor împotriva țintelor militare din Rusia ar întări poziția Ucrainei la masa negocierilor și ar aduce mai aproape viziunea președintelui Trump pentru o pace durabilă”, au afirmat cei doi lideri republicani.

Între timp, Putin a avertizat că răspunsul Moscovei la eventuale lovituri pe teritoriul rus ar fi „foarte serioase, dacă nu chiar devastatoare”.

Democrații critică aplicarea selectivă a sancțiunilor

În timp ce republicanii cer intensificarea presiunii asupra Rusiei, mai mulți senatori democrați au acuzat administrația Trump că sabotează propriul regim de sancțiuni prin lipsa de acțiune față de statele care reprezintă adevărata problemă — în special China.

Senatorii Elizabeth Warren, Tim Kaine, Chris Van Hollen și Angela Alsobrooks au trimis o scrisoare secretarilor de stat și al Trezoreriei, acuzând administrația de „eșec vizibil în aplicarea sancțiunilor”, în contextul continuării livrărilor de gaz natural lichefiat din proiectul Arctic LNG 2 al Rusiei către China.

„Ceea ce a început ca un test al credibilității americane a devenit un eșec flagrant al aplicării sancțiunilor, care încurajează Rusia și China și subminează securitatea noastră națională”, au scris aceștia.

Democrații au acuzat Trezoreria că a reluat sancțiunile vizând companiile petroliere ruse doar după „o pauză inexplicabilă de nouă luni”.

„Fiecare transport de gaz rusesc sancționat care ajunge în China fără consecințe transmite un mesaj clar: avertismentele Statelor Unite nu mai au greutate”, au conchis senatorii, avertizând că regimul de sancțiuni „riscă să devină lipsit de forță din cauza inacțiunii împotriva celor care îl subminează”.