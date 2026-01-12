Orașul din România unde locuitorii plătesc taxe și impozite la roboței: „Avem de 8 ori mai mulţi decât funcţionari în primărie”

Roboțel de plăți la primărie în Buzău: Sursa foto: Primăria Municipiului Buzău

Plata taxelor şi impozitelor în municipiul Buzău se poate face prin intermediul a 55 de roboţei aflaţi în centre comerciale, magazine de cartier şi staţii PECO, de opt ori mai mulţi faţă de funcţionarii care operează încasări, măsură impusă de lipsa de personal şi pentru a evita formarea cozilor în faţa ghişeelor.

Luni au fost deschise pentru prima dată ghişeele Direcţiei Economice a Primăriei Buzău, încă de la primele ore ale dimineţii formându-se cozi cu persoane care au dorit să îşi achite pentru anul 2026 taxele şi impozitele. Faţă de anul precedent, buzoienii au plătit sume duble sau triple, în funcţie de tipul locuinţei sau al vehiculelor aflate în proprietate.

„Am plătit 718 lei de la 355 de lei, dublu, asta este", a declarat unul dintre contribuabili, în timp ce o altă persoană a precizat că "anul trecut impozitul a fost 170 lei, acum peste 400 de lei la o casă, iar la maşină de la 500 la 1.500 lei, cu o bonificaţie 5%. 10% se oferă doar pe online”.

Cu cât au crescut taxele și impozitele la mașini și proprietăți în Buzău, în 2026

Potrivit conducerii Direcţiei Economice, taxele şi impozitele au crescut faţă de anul 2025 cu 80%, o valoare minimă la care se adaugă alte sume date de vechimea locuinţei sau a normei de poluare, în cazul autovehiculelor.

„Taxele şi impozitele au crescut datorită faptului că legislaţia în vigoare care a fost adoptată de Guvernul României a impus acest lucru. În medie au crescut cu 70-80%, dar aceasta este valoarea minimă pentru că au dispărut foarte multe facilităţi care pe vechile norme de impozitare veneau în avantajul proprietarului, spre exemplu anul construcţiei. La impozitul pe clădire a dispărut reducerea care se acorda funcţie de anul în care a fost dată în folosinţă construcţia.

Pentru clădiri între 30-50 de ani avem o reducere de 10% care nu se mai aplică, pentru clădirile cu o vechime între 50-100 de ani era 30%, iar peste 100 de ani, 50%. Dacă avem o clădire foarte veche, pe lângă norma de impozitare, suplimentar vin şi aceste reduceri de care proprietarii nu mai pot beneficia. A fost modificat şi impozitul auto.

Multe din reducerile sau scutirile care au fost până la 31 decembrie 2025 nu mai sunt în vigoare, pentru persoanele cu handicap, donatorii de sânge, luptătorii sau militarii care au fost în teatrele de operaţiuni, sunt foarte multe categorii care vor fi impozitate ca ceilalţi contribuabili de pe raza municipiului. Au fost abrogate de Guvern prin legislaţia adoptată în decembrie 2025", a declarat directorul Direcţiei Economice Buzău, Cristian Ceauşel.

„Avem de 8 ori mai mulţi roboţei decât funcţionari în cadrul primăriei”

Faţă de anul precedent, bonificaţia de care contribuabilii beneficiază dacă îşi achită taxele şi impozitele până la data de 31 martie a suferit o modificare în sensul în care, dacă le plătesc la ghişeele Direcţiei Economice sau la Poştă, procentul de reducere scade la 5%, de la 10%.

„Bonificaţia este aceeaşi, a apărut o singură diferenţiere, pentru orice contribuabil care achită oriunde şi prin orice mijloc de plată, inclusiv cu cash are 10%, doar la ghişeele primăriei are 5% şi ale funcţionarilor cu care colaborăm de la oficiile poştale.

Datorită volumului foarte mare, atât de contribuabili, cât şi de lucrări care sunt repartizate pe şapte colegi care sunt la ghişeele de încasări şi plăţi, pentru a face operaţiuni cu numerar sau card avem un parteneriat cu Selfpay, cu acei roboţei care în municipiul Buzău sunt repartizaţi în 55 de locaţii.

Avem de 8 ori mai mulţi roboţei decât funcţionari în cadrul primăriei, decât casieri, încasatori şi sunt repartizaţi în marile centre comerciale, dar şi în magazine de cartier, în staţii PECO. Bonificaţia este de 10% peste tot, această excepţie este doar din lipsă de personal şi de a evita drumuri inutile", a mai precizat conducerea Direcţiei Economice.

Măsura limitării plăţilor la ghişeele de încasări a fost adoptată în luna decembrie de către Consiliul Local Municipal Buzău.