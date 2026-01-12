Doi români care renovau apartamentul din Roma al unui bătrân de 89 de ani au fost luați ostatici de acesta

Zona a fost împânzită de mașini de poliție, cu peste zece patrule, ambulanțe și echipaje de intervenție.. Sursa foto: Getty Images (poza cu caracter ilustrativ)

Un bătrân italian în vârstă de 89 de ani, care suferă de demență senilă, a ţinut oststatici timp de mai multe ore doi români, pe soţia sa şi pe îngrijitorul ucrainean, în locuinţa sa de la Roma, în Italia.

Cei doi muncitori români, tată şi fiu, se aflau în casa bătrânului pentru nişte lucrări de renovare a apartamentului, când italianul a apărut brusc pe hol. Tânărul român a povestit anchetatorilor că bătrânul era confuz şi avea nişte cărţi de joc în mână, apoi s-a apropiat de el şi i-a spus să taie pachetul de cărţi. Imediat după a scos pistolul şi i l-a pus la tâmplă.

Tânărul român a reuşit să iasă şi să se ascundă în spatele uşii de la intrare, în timp ce tatăl său a rămas ostatic în apartament. Bătrânul a ameninţat că îi omoară pe muncitorul român rămas în casă, pe soţie şi pe îngrijitor, relatează Romatoday.

Tânărul care a reuşit să scape şi-a sunat şeful care apoi a alarmat poliţia. La scurt timp, zona ar fi fost împânzită de mașini de poliție, cu peste zece patrule, ambulanțe și echipaje de intervenție. Pentru a se proteja, tatăl muncitorului s-ar fi refugiat pe balcon, închizându-se în spatele gratiilor de la ușa balconului și rămânând în contact telefonic cu polițiștii, care încercau să-l liniștească.

După aproape două ore de tensiune, psihologul bărbatului de 89 de ani ar fi reușit să stabilească un contact cu acesta, discutând despre presupusul joc de cărți care îl obseda evitent, potrivit martorului. În declaraţiile tănărului muncitor român, poliţiştii au intervenit când psihologul i-ar fi cerut agresorului să arate cărțile: bărbatul ar fi intrat în dormitor să le ia, iar atunci poliția a intervenit și l-a dezarmat.

Două arme, dintre care una încărcată, au fost găsite în locuinţa bătrânului şi au fost confiscate de către carabinieri. Italianul în vârstă de 89 de ani nu a fost arestat din cauza faptului că suferă de o boală psihică şi din cauza condiţiilor sale de sănătate care nu permit reținerea acestuia în arest.