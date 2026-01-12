Noaptea de luni spre marți va fi cea mai geroasă de până acum, cu minus 20 de grade. Un nou val de aer rece va aduce noi ninsori

Noaptea de luni spre marți va fi cea mai geroasă de până acum. FOTO: Getty Images

Noaptea de luni spre marți va fi cea mai geroasă de până acum. Dacă azi dimineață cea mai scăzută temperatura a fost de minus 19 grade Celsius, marți minimele vor coborî mult sub minus 20 de grade.

Meteorologul Mihai Timu a declarat la Antena 3 CNN că va continua perioada cu temperaturi deosebit de scăzute și cu ger, mai ales în cursul nopților.

"Noaptea următoare va fi cea mai rece de la începutul acestui sezon de iarnă. Estimăm ger în aproape toată țara, poate în extremitatea de sud-vest și pe litoral să avem minime undeva pe la minus 7- minus 9 grade, dar în restul țării vom coborî sub pragul de ger și estimăm minime la nivelul întregii țări, cuprinse în marea lor majoritate între minus 19 și minus 9 grade", a declarat Timu.

Cele mai scăzute valori vor fi în Transilvania și zona de munte, pentru că acolo stratul de zăpadă este consistent și va amplifica radiația nocturnă, a spus meteorologul.

El a explicat că și marți va fi o vreme deosebit de rece, la fel și noaptea de marți spre miercuri, chiar dacă temperaturile încep să mai crească ușor pentru nordul și centrul țării.

"O încălzire mai apreciabilă ar fi miercuri, joi și vineri, mai ales pentru partea de sud-vest a țării. Acolo maximele vor începe să tindă spre 8, 10 posibil și 12 grade Celsius.

O nouă răcire a vremii este preconizată spre finalul săptămânii, când masa de aer foarte rece dinspre est va reveni, ceea ce va influența mai ales regiunile extracarpatice", a spus Timu.

El adăugat că va mai urma un episod de ninsori pentru marți și în noaptea de marți spre miercuri, în mare parte din țară.

"Ne așteptăm ca de mâine până poimâine să se depună chiar 10-15 cm de zăpadă, urmând ca apoi, pe fondul încălzirii, să nu mai avem numai ninsori, ci și precipitații sub formă de lapoviță și chiar ploaie care să favorizeze depunerile de polei, mai ales în jumătatea de nord a țării. Deci, iată că ne așteaptă câteva zile, totuși, cu vreme destul de severă", a conchis meteorologul.

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis, luni, o informare meteo, valabilă începând de luni până miercuri, de vreme deosebit de rece, ger îndeosebi în timpul nopților și dimineților, ninsori și local strat de zăpadă, precipitații mixte, polei și intensificări ale vântului. De asemenea, în aceste zile, meteorologii au emis mai multe coduri galbene de temperaturi deosebit de scăzute care vizează toată țara.