Lovitură pentru antreprenorii români: Cu cât au crescut costurile unei afaceri. Sumele sunt amețitoare

Pentru afacerile care erau între 100.000 și 250.000 euro, povara fiscală a crescut brusc. Foto: Getty Images

Nu doar oamenii de rând sunt copleşiţi de taxele majorate şi îngheţarea veniturilor. Impozitul pe proprietate a crescut pentru firme, iar IMM-urile care au o cifră de afaceri mai mare de 100.000 de euro plătesc acum statului 16% din profit. Guvernul a majorat și impozitul pe dividende de la 10% la 16%. Noile taxe vin în contextul în care majorarea TVA de anul trecut şi creşterea impozitelor i-au făcut pe români să consume mai puţin.

Pentru afacerile care erau între 100.000 și 250.000 euro, povara fiscală a crescut brusc. Acum plătesc un impozit de 16% pe profit şi trec prin proceduri contabile mai complicate şi mai scumpe. Impactul este în principal asupra IMM‑urilor în creștere, precum service-uri auto, mici fabrici, magazine, cabinete sau agenții. Tot aceste mici companii plătesc acum şi taxe mai mari pe proprietate.

Reporter: Cum au fost pentru dumneavoastră taxele pe proprietate în primele zile ale anului?

Cătălin Scarlat, patron de magazin: Aș spune surprinzătoare. Trec de 20.500 de lei versus 16.000-17.000 anul trecut, dar cred că nu au fost actualizate. Sper să rămână așa.

La toate acestea se adaugă şi creşterea costurilor operaţionale. Curentul electric s-a scumpit, la fel şi combustibilul folosit pentru transportul mărfurilor. A crescut şi taxa de drum, dar şi costurile asigurărilor. În plus, materia primă are şi ea fonduri mai multe alocate.

Marius Tudosiei, patron de restaurant: Vedem că cel puțin pentru a doua jumătate a anului trecut, facturile de ingredinete care pentru noi contează foarte mult, au devenit din ce în ce mai mari, pentru că absolut toate ingredientele cu care lucrăm s-au scumpit.

Micii patroni dau acum mai mulţi bani la stat, dar încasează mai puţin. În restaurante, de exemplu, valoarea bonului mediu a scăzut simţitor iar clienţii sunt tot mai puţini. În minimarketuri, coşul de cumpărături este mai puţin plin decât în aceeaşi perioadă a anului trecut, pentru că şi clienţii au simţit un impact negativ în veniturile lor din cauza măsurilor de austeritate luate de Guvern.