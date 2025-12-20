Roxana Mînzatu, comisar european: "În PNRR, pentru România, există încă o sumă neplătită, de 870 de milioane de euro". Sursa foto: Antena 3 CNN

Comisarul european Roxana Mînzatu, vicepreşedinte executiv în Comisia Europeană, a declarat, la emisiunea Be EU, de la Antena 3 CNN, că "în PNRR, pentru România, există încă o sumă neplătită, suspendată" şi că "suma în discuţie, suspendată, este 870 de milioane de euro, în total. Comisia încearcă să obţină toate argumentele, astfel încă să poată susţine plata". Ea a mai transmis şi că "nu va exista o prelungire a PNRR".

Roxana Mînzatu a evidenţiat şi că România a reuşit evitarea suspendării fondurilor europene.

"Nu este simplu ceea ce România face şi are de făcut, dar s-a evitat suspendarea fondurilor europene. E economie importantă, cum este România, membră în UE, care are probleme, un deficit foarte mare, nu ar fi cu siguranţă un element care ar putea fi izolat. Există mecanisme ca să se prevină dezechilibre, care ar putea să dăuneze întregii comunităţi. Şi alte state au acelaşi tip de dialog.

Noi evaluăm fiecare stat membru atât din perspectiva riscurilor fisvcale, cât şi din perspectiva riscurilor de divergenţă socială. Nu avem competenţa pe social să-i spunem unui Guvern cum să-şi ajusteze legislaţia.

UE nu este doar Comisia Europeană, înseamnă cel puţin 3 instituţii-cheie. Avem CE, avem PE şi Consiliul, unde guvernele au un vot care pot să blocheze sau să avanseze orice iniţiativă", a afirmat Mînzatu, care a precizat că suma de 870 de milioane de euro este în continuare neplătită:

"În PNRR, pentru România, există încă o sumă neplătită, suspendată. Probabil în circa 2 luni va exista un răspuns privind această cerere de plată 3. Suma în discuţie, suspendată, este 870 de milioane de euro, în total. Comisia încearcă să obţină toate argumentele, astfel încă să poată susţine plata.

Autorităţile române s-au angajat deja să vină cu cererea de plată 4. Această solicitare e foarte importantă, reformele trebuie finalizate până în august 2026.

Avem nişte jaloane foarte importante pe zona de locuire: cămine studenţeşti, locuinţe sociale pentru vârstnici. Noi investim pe zona socială peste jumătate de miliard de euro.

Mesajul meu trebuie să fie, mai ales în caziul investiţiilor, să se facă acest lucru. Nu va exista o prelungire a PNRR. Trebuie accelerate investiţiile sociale, e important pentru România".

Despre salariul minim european

Comisarul european Roxana Mînzatu a punctat că fiecare ţară îşi stabileşte singură nivelul salariului minim.

"Directiva europeană a salariului minim adecvat n-a putut impune un nivel al salariului minim. Formulele de calcul au dus la creşteri salariale, au crescut salariile minime. Ele sunt formule sănătoase. Comisia nu poate să intre în fiecare proces legislativ, statele au pus în legislaţie mecanisme de actualizare, după cum au considerat. România a propus un mecanism de actualizare o dată la 2 ani.

Ne uităm la alte state membre, unde salariul stagnerază. Creşterea venitului pe gospodărie... România este cumva în top, dar sunt mari diferenţe între judeţe.

Educaţia nu poate fi o Cenuşăreasă în Europa. Dacă n-o prioritizăm suficient de bine, n-o să putem să livrăm competivitate. Trebuie să fii educat ca să ai loc în AI...", a mai declarat Roxana Mînzatu, vicepreşedinte executiv în Comisia Europeană.