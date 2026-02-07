Rasmus Nordqvist, europarlamentar danez: Oamenii din Groenlanda se tem că vor vedea mâine sau peste 2 ore un nou mesaj de la Trump

Rasmus Nordqvist, europarlamentar danez. Sursa foto: Antena 3 CNN

Europarlamentarul danez Rasmus Nordqvist a declarat, la emisiunea Be EU, de la Antena 3 CNN, că situaţia din Groenlanda s-a mai detensionat, dar, în continuare, locuitorii de acolo "se tem că vor vedea un nou mesaj de la preşedintele Trump, mâine sau peste 2 ore". Nordqvist a mai avut un mesaj pentru administraţia de la Casa Albă: "Nu poţi veni din exterior să iei minerale şi să pleci. Acolo avem o natură fragilă".

"S-a înregistrat o oarecare detensionare a situaţiei, ceea ce era nevoie. Dar totul a fost greu pentru Danemarca şi, în special, pentru Groenlanda. Presiunea care s-a exercitat brusc asupra acestui popor i-a speriat pe aceşti oameni. În acelaşi timp, am văzut că Administraţia Trump a exercitat presiune. Am văzut unitate în Europa, care a spus nu, nu e vorba doar de Atlanticul de Nord, e vorba de întreaga arhitectură de securitate a lumii occidentale.

Da, totul s-a schimbat odată cu această Administraţie de la Casa Albă. Cum lucrează ei a schimbat totul. Ce spunem din partea Danmarcei şi a Groenlandei este că putem discuta despre orice, dar nu despre suveranitatea teritorială. Putem discuta despre minerale, securitate şi, în special din partea daneză, cred că putem fi foarte fericiţi că a devenit o chestiune a NATO, nu una între Danemarca şi SUA. De asemenea, şi sprijinul UE e important.

Avem relaţii cu SUA, e nevoie, dar realitatea s-a schimbat. Oamenii din Groenlanda simt presiunea din partea SUA. Se tem că vor vedea un nou mesaj de la preşedintele Trump, mâine sau peste 2 ore.

Suntem uniţi şi, da, există o tensiune în zona arctică, dar noi colaborăm. S-a speriat brusc când a văzut că nu poate intimda doar Danemarca şi că Europa e unită.

Când cele 27 de ţări din UE sunt unite, atunci suntem foarte puternici şi asta e cea simte Administraţia Trump. A rămas o singură bază în Groenlanda. NU poţi veni din exterior să iei minerale şi să pleci. Acolo avem o natură fragilă", a declarat Rasmus Nordqvist.

Europarlamentar danez a analizat şi scenariile posibile din Groenlanda:

"Groenlanda va ieşi din această situaţie mai puternică, cu legături mai strânse cu Europa, cu acorduri pentru dezvoltarea economiei. Nu poţi veni din afară şi să exerciţi presiuni sau să foloseşti violenţa militară pentru a face ceva.

În cel mai rău caz, vom vedea în continuare această presiune din partea SUA. Am prieteni în Groenlanda care sunt speriaţi".