Un live cu căutarea fantomei lui Hasdeu în „Castelul Magului” din Câmpina, unicul templu spiritist din lume, s-a transformat în scandal

Muzeul Memorial „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Câmpina, numit și „Castelul Magului”, se află în centrul unui scandal. Doi creatori de conținut de pe TikTok au primit acces în clădire, pe timp de noapte, pentru a realiza o transmisiune live în timp ce încercau să invoce spiritele savantului și ale fiicei sale, Iulia Hasdeu, punând în pericol obiecte de patrimoniu de o valoare inestimabilă. Acum, autoritățile care au permis accesul dau vina una pe alta.

Unul dintre tineri a atins clapele unui pian din muzeu, în timp ce se adresa spiritului: „Iulia, suntem doar noi doi. Poți încerca să cânți pentru mine? Vreau să te văd și pe tine cum încerci să faci chestia asta.”

„Băi, o trozni. A troznit pianul, să-mi bag picioarele. S-a blocat telefonul, frate. S-a blocat telefonul de tot.”, se aud spunând aceștia în filmare.

Imaginile de mai jos sunt dintr-un live făcut noaptea pe TikTok de doi creatori de conținut. Au așezat telefoanele mobile și așa-zisa aparatură de „detectare a paranormalului” și au făcut spectacol pentru fani.

Situația a scos la iveală grave probleme de comunicare și organizare la nivel administrativ. Muzeograful care a recunoscut că a permis accesul tinerilor, fără a percepe vreo taxă de vizitare sau filmare, se apără spunând că a fost indus în eroare.

„Orice filmare la muzeu nu se face fără ca primăria să știe, pot să vă spun că este o anchetă în desfășurare și situația va fi clarificată foarte repede.”, spune Dragoș Stanciu.

„Tot ce am văzut, tot ce am citit, a fost o... Chiar m-a durut, sincer, tot ce am văzut și tot ce am auzit. Pentru că în aproape doi ani cât am fost la muzeu am încercat să protejez locul acela pe cât posibil de acest senzațional ieftin.”, a declarat Aura Dobre, fostul director al muzeului.

Reprezentanții Primăriei Câmpina susțin că instituția doar a înaintat documentele primite către muzeu, iar asta nu înseamnă că a dat un aviz.

„Este o întâmplare nefericită, clar nefericită, a existat o solicitare, un document care a fost repartizat către muzeu. Deci nu a fost aprobare, da?”, a declarat Livia Rodica Lupu, viceprimarul din Câmpina.

În acest moment, o intervenție a Poliției Prahova este condiționată de aspectele birocratice: polițiștii pot demara o anchetă doar dacă va exista o sesizare oficială din partea Primăriei Câmpina.

Cum a ajuns „Castelul Magului” din România să fie considerat unicul templu spiritist din lume

În urmă cu 30 de ani, la 8 august 1995 a fost inaugurat primul muzeu din lume dedicat spiritismului. Muzeul Memorial „Bogdan Petriceicu Hasdeu” se află în Câmpina, judeţul Prahova.

„Muzeul Spiritismului” sau „Castelul Magului”, cum este cunoscut acest templu de la poalele Carpaţilor, este un monument ridicat de savantul Bogdan Petriceicu-Hasdeu în memoria fiicei sale, Iulia, potrivit Agerpres.

Tânără genială şi primul român cursant al Universităţii Sorbona din Paris, Iulia Hasdeu a murit la vârsta de 18 ani, de tuberculoză.

De la moartea sa, în 1888, Hasdeu a consacrat un adevărat cult fiicei sale, alegând, la fel ca Victor Hugo, calea spiritismului ca unic mod de a se consola şi de a experimenta comunicarea cu lumea de dincolo.

Castelul ridicat după indicațiile „de dincolo”

În 1893, pe când se afla la Câmpina, în vizită la prietenul său, doctorul Constantin Istrati, Hasdeu, admirând parcul vast din vecinătatea proprietăţii acestuia, s-a hotărât să îl cumpere, pentru a înălţa castelul închinat memoriei fiicei sale defuncte.

Veritabil templu al viitorului şi un simbol al ecumenismului religios, edificiul a fost ridicat între anii 1894 şi 1896 după planurile arhitectului Thoma Dobrescu, inspirate însă de ideile primite de Hasdeu - prin spiritism - de la fiica sa, Iulia, construcţia conţinând nenumărate elemente de simbolistică.

Prima schiţă a castelului, desenată chiar de Bogdan Petriceicu Hasdeu, se găseşte pe o filă a unui manuscris spiritist ce datează din 3 septembrie 1893.

Simboluri oculte şi arhitectură medievală

Monumentul are un aspect ce utilizează elemente arhitectonice cu trimiteri către epocile Evului Mediu şi predomină înfăţişarea de fortăreaţă, de spaţiu închis ezoteric, iar circumstanţele construirii sale nu au fost nici până azi dezlegate în totalitate.

Manuscrisele arată că planul iniţial al castelului era altfel conceput, asemănându-se cu cel al unei catedrale. Treptat, însă, a fost modificat, în prezent fiind format din trei turnuri de piatră, cel din mijloc, cel mai înalt, fiind domul, care adăposteşte "Templul", unde se află, printre altele, o statuie de mari dimensiuni a lui Iisus Hristos.

Lângă turnul din stânga existau două contraforturi, între care circula un lift pentru urcarea alimentelor la terasa medie, unde filologul obişnuia să petreacă multe ore în timpul zilelor călduroase.

O intrare păzită de sfincși și însemne ezoterice

Intrarea principală în castel este reprezentată de o uşă de piatră, care se roteşte în jurul unui ax şi pe care se observă stema şi deviza familiei Petriceicu Hasdeu ("Pro fide et patria") şi cuvintele lui Galileo Galilei ("E pur si muove").

Deasupra uşii se găseşte Ochiul Lumii, iar pe creneluri este inscripţionată data de 2 iulie - la care B.P. Hasdeu obişnuia să le aniverseze simbolic pe cele două Iulii din viaţa sa, soţia şi fiica.

Uşa este flancată de două tronuri de piatră, pe care sunt săpate cele şapte reîncarnări importante ale Iuliei, cele douăsprezece legi şi simbolurile pitagoreice (pentagrama şi cele şapte cercuri). Pe fiecare tron se află câte un sfinx feminin, păzitor al intrării.

Vitralii, oglinzi și simboluri universale

Uşile laterale sunt prevăzute cu grilaje simbolizând Soarele, ce au fost pictate în galben şi albastru spre verde. În aceleaşi nuanţe erau colorate şi vitraliile grilajelor, deasupra cărora se aflau două simboluri – Crucea în poziţie verticală şi, dedesubtul ei, Semiluna în poziţie orizontală.

Ferestrele castelului au, de asemenea, grilaje şi vitralii tăiate de o cruce, iar la interior, de o parte şi de alta, sunt amplasate oglinzi paralele cu un rol simbolic – tot ce intră pe acolo este recreat la infinit.

Destinul zbuciumat al castelului

Afectat de cele două războaie mondiale, castelul a necesitat reparaţii încă dinaintea morţii constructorului său în 1907. Lucrările de restaurare au fost preluate, în 1924, de Ateneul Popular "B.P. Hasdeu" din Câmpina, iar în 1955 a fost înscris pe Lista Monumentelor Istorice.

Muzeul Memorial "B.P. Hasdeu" a fost deschis pentru vizitare în 1965, fiind închis după cutremurul din 1977. A fost redeschis publicului în 1995. Până în decembrie 1998 a fost secţie a Muzeului Judeţean de Istorie şi Arheologie Prahova, iar de la începutul anului 1999 se află în subordinea Consiliului Local şi a Primăriei Municipiului Câmpina.

După cutremurul din anul 1977, castelul a intrat în mai multe procese de restaurare şi consolidare, ultimul fiind cel din anul 2022, proiect finanţat prin accesarea de fonduri europene.

Muzeul de azi: literatură, istorie și mister

În prezent, cei care trec pragul muzeului sunt atât iubitori de istorie şi literatură, cât şi pasionaţi de mistere.

În cele şase săli pot fi admirate portrete ale membrilor familiei Hasdeu, obiecte, fotografii şi documente originale, mobilier vechi de peste un secol, manuscrise şi colecţii ale revistelor conduse de marele filolog ori la care acesta a colaborat.

La interior, monumentul este decorat cu frescă şi stuco-marmură, în diferite culori.

