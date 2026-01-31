Iuliu Winkler, despre acordul comercial UE-India: Aduce un avantaj extraordinar. Este important din punct de vedere industrial

Europarlamentarul Iuliu Winkler. Foto: Agerpres

Europarlamentarul Iuliu Winkler a spus că „mama tuturor acordurilor comerciale”, cel dintre UE și India, aduce un avantaj extraordinar de mare: aproximativ două miliarde de piețe extrem de protejate. „Acordul este important în primul rând din punct de vedere industrial: pentru producția auto, pentru energie, pentru cooperare militară și pentru alte domenii”, a spus Winkler, la Be EU cu Sabina Iosub.

„Și acordul UE–India este negociat de zece ani. Am fost și eu implicat, pe vremuri, la începuturile acestui acord, când Regatul Unit era încă membru al Uniunii Europene și, bineînțeles, britanicii au avut un rol extrem de important în relațiile UE–India. Este un acord care, din punct de vedere geopolitic, aduce un avantaj extraordinar de mare: vorbim despre aproximativ două miliarde de consumatori, un miliard și jumătate în India și aproape jumătate de miliard în Uniunea Europeană, piețe care sunt extrem de protejate. India are tarife de import de până la 150% pentru diverse produse, ceea ce arată amploarea protecționismului existent acolo.

Acordul este important în primul rând din punct de vedere industrial: pentru producția auto, pentru energie, pentru cooperare militară și pentru alte domenii care nu sunt legate de agricultură. Din acest motiv, eu nu văd, cel puțin deocamdată, semne de nervozitate”, a spus el.

Winkler a subliniat faptul că, în cazul acordului Mercosur, „ar fi fost și este nevoie, inclusiv în România, de o informare mult mai bună, de mai mult dialog între partidele politice și de un dialog real în cadrul coaliției”.

„Este un acord sprijinit de Germania și de Franța, așadar nu ar trebui să apară acea încărcătură emoțională care, încă o dată, în cazul acordului Mercosur, este de înțeles din perspectiva fermierilor. Cu toate acestea, ar fi fost și este nevoie, inclusiv în România, de o informare mult mai bună, de mai mult dialog între partidele politice și de un dialog real în cadrul coaliției, pentru că vorbim despre un subiect extrem de important: poziția României față de Mercosur.

Prin urmare, sper ca acordul cu India să evolueze diferit și să nu devină un nou punct de coliziune nici în coaliția de guvernare din România, nici în societate, între diferitele segmente ale acesteia”, a concis el.