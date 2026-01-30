"Mama tuturor acordurilor": Pactul comercial cu India ar urma să creeze milioane de locuri de muncă. Ce tarife elimină cele două puteri

Publicat la 23:09 30 Ian 2026

Președintele Consiliului European, Antonio Costa, premierul indian Narendra Modi și președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, fotografiați la New Delhi, la încheierea acordului comercial UE - India. Sursă foto: Hepta

Supranumită "mama tuturor acordurilor", înțelegerea intre Uniunea Europeană și India are ca miză independența comercială a blocului continental și ar putea reduce cu până la 4 miliarde de euro tarifele anuale, arată o analiză XTB România, citată de Agerpres.

"Uniunea Europeană și India anunță că au ajuns la un acord comercial cuprinzător într-un momentul care nu este deloc întâmplător. Ambele puteri se confruntă cu un peisaj comercial din ce în ce mai instabil, determinat în mare parte de politicile Statelor Unite. Pactul reprezintă un pas strategic spre independența europeană și extinderea pieței indiene", spune Radu Puiu, analist financiar în cadrul XTB România.

Uniunea Europeană este în prezent abia al nouălea partener comercial al Indiei, relația cu New Delhi reprezentând 2,4% din comerțul blocului în 2024.

Însă potențialul de creștere este enorm. Comerțul bilateral, care s-a ridicat la 136,5 miliarde de dolari în 2024-2025, este acum pe cale să atingă rapid obiectivul de 200 de miliarde de dolari până în 2030.

Descris chiar de președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, drept "mama tuturor acordurilor", pactul este cel mai mare acord comercial încheiat vreodată de ambele părți.

Se preconizează că acesta va dubla exporturile de mărfuri ale Uniunii către India până în 2032, prin eliminarea sistematică a barierelor comerciale.

Ce tarife dispar după "mama tutuor acordurilor"

Înțelegerea presupune că tarifele indiene aplicate autoturismelor europene vor înregistra o scădere de la 110% la 10% pentru o cotă anuală de 250.000 de vehicule. Taxele aplicate vinurilor din UE se vor reduce inițial la jumătate, de la 150% la 75%, înainte de a se stabili în cele din urmă la 20%. Tariful de 45% aplicat uleiului de măsline va dispărea complet în cinci ani.

La rândul său, blocul comunitar va reduce tarifele vamale pentru aproape 99% din transporturile comerciale indiene, în funcție de valoarea comercială. Acest lucru va da un impuls masiv sectoarelor indiene cu utilizare intensivă a forței de muncă, inclusiv textilelor, ceaiului, condimentelor, industriei pietrelor prețioase și bijuteriilor.

Pactul nu se referă doar la transportul de containere și ar urma să ofere furnizorilor de servicii din UE, în special din sectoarele financiar și maritim, un acces fără precedent la piața indiană.

De asemenea, India îl consideră vital pentru investiții și transferuri de tehnologie de top, conform analizei XTB.

"Mama tuturor acordurilor" vine cu parteneriat în domeniul apărării

"Poate cel mai important este faptul că cele două puteri au lansat și un parteneriat în domeniul securității și apărării.

Acest lucru subliniază o aliniere strategică în creștere, care depășește simplele bilanțuri, poziționând UE și India ca o axă stabilizată într-o eră geopolitică marcată de haos.

Ursula von der Leyen a declarat la Forumul Economic de la Davos că preferă comerțul echitabil în locul tarifelor, ceea ce reflectă sentimentul că acest acord este un scut împotriva șocurilor economice externe", notează Radu Puiu.

Pentru firmele europene, marele câștig nu îl reprezintă doar exporturile mai ieftine, ci diversificarea. Prin crearea de rute alternative de aprovizionare și producție în India, Europa reduce în mod activ riscurile asociate lanțurilor sale de aprovizionare.

"În timp ce piețele bursiere europene au reacționat prin câștiguri modeste, tratând știrea mai degrabă ca pe o 'bază favorabilă' decât ca pe un șoc brusc, implicațiile pe termen lung pentru industria, logistica și finanțarea transfrontalieră sunt profunde.

Prin alinierea supravegherii de reglementare și eliminarea obstacolelor, acordul înlătură barierele netarifare 'silențioase' care adesea sufocă creșterea economică mai mult decât ar putea-o face vreodată taxele", adaugă analistul financiar.

Când ar urma să intre în vigoare "mama tutuor acordurilor"

Acordul comercial UE-India intră acum într-un proces de verificare juridică, proces care poate dura până la șase luni.

Dacă totul decurge conform planului, semnarea oficială și punerea în aplicare sunt preconizate în cursul anului viitor.

Efectul intrării în vigoare s-ar traduce printr-o scădere cu până la 4 miliarde de euro a tarifelor anuale și prin crearea de milioane de noi locuri de muncă în ambele regiuni, explică analistul XTB România.

