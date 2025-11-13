BBC îi cere scuze lui Donald Trump pentru documentarul editat, dar spune ca nu îi va plăti despagubiri

2 minute de citit Publicat la 23:41 13 Noi 2025 Modificat la 23:49 13 Noi 2025

Donald Trump primește scuze, nu însă și bani, din partea BBC. Sursă colaj foto: Getty Images

BBC a prezentat, joi, scuze președintelui american Donald Trump pentru un documentar pe care avocații președintelui american l-au numit fals și defăimător și în legătură cu care liderul de la Washington a amenințat postul britanic cu un proces de daune de un miliard de dolari, relatează CNN.

Scandalul documentarului, în care declarațiile lui Trump au fost editate pentru a încerca să sune ca un îndemn la asaltul asupra Capitoliului, a dus radiodifuzorul britanic în cea mai gravă criză din ultimii ani.

Un purtător de cuvânt al BBC a precizat că avocații instituției britanice au scris echipei juridice a lui Donald Trump ca răspuns la o scrisoare primită duminică.

"Președintele BBC, Samir Shah, a trimis separat o scrisoare Casei Albe, transmițându-i clar președintelui Trump că el și compania își cer scuze pentru editarea discursului președintelui din 6 ianuarie 2021", a spus purtătorul de cuvânt.

Acest oficial a mai spus că BBC nu intenționează să redifuzeze documentarul pe nicio platformă BBC.

BBC a respins, totodată, pretențiile lui Trump de a fi despăgubit pentru defăimare.

"Deși BBC regretă sincer modul în care a fost editat materialul video, nu suntem de acord că există o bază pentru o acuzație de defăimare", susține radiodifuzorul britanic.

BBC invocă o "eroare de judecată" și prezintă scuze

Trump amenințase că va da în judecată BBC pentru 1 miliard de dolari dacă nu retrage documentarul difuzat în octombrie 2024 - înainte de realegerea liderului republican - și nu prezintă scuze pentru ceea ce avocații săi au calificat drept "daune copleșitoare, financiare și de reputație".

Partea americană a fixat în acest un termen limită pentru vineri, 14 noiembrie, ora 17, după fusul orar al Coastei de Est a SUA.

BBC prezentase deja scuze pentru o "eroare de judecată" în documentarul intitulat "Trump: O a doua șansă?", însă abia după ce scandalul s-a extins și a dus la demisiile directorului general și șefului departamentului de știri.

Cum a "editat" BBC declarațiile lui Trump, din fraze rostite la aproape o oră distanță

În documentar, discursul lui Trump din 6 ianuarie a fost editat pentru a-l înfățișa pe republican spunând: "Vom merge la Capitoliu și voi fi acolo cu voi și vom lupta. Luptăm din toate puterile și dacă voi nu luptați din toate puterile, nu veți mai avea o țară".

De fapt, liderul american a spus: "Vom merge la Capitoliu și vom încuraja senatorii, congresmenii și femeile pline de curaj".

Partea cu "luptăm din toate puterile" ("Fight like hell" / "Luptăm ca iadul", cu sensul de 'luptă îndârjită', n.r.) a fost rostită 54 de minute mai târziu.

Într-un interviu acordat Fox News marți, Trump a declarat că postul de televiziune britanic i-a "măcelărit" discursul și "l-a făcut să sune radical".

Trump a dat în judecată în ultimele luni publicațiile americane The New York Times și The Wall Street Journal, amintește CNN.

Consiliul de administrație al BBC a fost criticat pentru că a reacționat prea lent la "greșeala de editare", dezvăluită într-o notă internă ajunsă în spațiul public și care a declanșat un val de critici și acuzații de părtinire sistemică.

Deborah Turness, directoarea BBC News, care a demisionat duminică, a recunoscut că reacțiile negative din jurul documentarului dedicat lui Trump "au ajuns într-un stadiu în care provoacă daune" instituției britanice.