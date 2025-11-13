Antena 3 CNN Externe BBC îi cere scuze lui Donald Trump pentru documentarul editat, dar spune ca nu îi va plăti despagubiri

BBC îi cere scuze lui Donald Trump pentru documentarul editat, dar spune ca nu îi va plăti despagubiri

2 minute de citit Publicat la 23:41 13 Noi 2025 Modificat la 23:49 13 Noi 2025
Donald Trump primește scuze, nu însă și bani, din partea BBC. Sursă colaj foto: Getty Images

BBC a prezentat, joi, scuze președintelui american Donald Trump pentru un documentar pe care avocații președintelui american l-au numit fals și defăimător și în legătură cu care liderul de la Washington a amenințat postul britanic cu un proces de daune de un miliard de dolari, relatează CNN.

Scandalul documentarului, în care declarațiile lui Trump au fost editate pentru a încerca să sune ca un îndemn la asaltul asupra Capitoliului, a dus radiodifuzorul britanic în cea mai gravă criză din ultimii ani.

Un purtător de cuvânt al BBC a precizat că avocații instituției britanice au scris echipei juridice a lui Donald  Trump ca răspuns la o scrisoare primită duminică.

"Președintele BBC, Samir Shah, a trimis separat o scrisoare Casei Albe, transmițându-i clar președintelui Trump că el și compania își cer scuze pentru editarea discursului președintelui din 6 ianuarie 2021", a spus purtătorul de cuvânt.

Acest oficial a mai spus că BBC nu intenționează să redifuzeze documentarul pe nicio platformă BBC.

BBC a respins, totodată, pretențiile lui Trump de a fi despăgubit pentru defăimare.

"Deși BBC regretă sincer modul în care a fost editat materialul video, nu suntem de acord că există o bază pentru o acuzație de defăimare", susține radiodifuzorul britanic.

BBC invocă o "eroare de judecată" și prezintă scuze

Trump amenințase că va da în judecată BBC pentru 1 miliard de dolari dacă nu retrage documentarul difuzat în octombrie 2024 - înainte de realegerea liderului republican - și nu prezintă scuze pentru ceea ce avocații săi au calificat drept "daune copleșitoare, financiare și de reputație".

Partea americană a fixat în acest un termen limită pentru vineri, 14 noiembrie, ora 17, după fusul orar al Coastei de Est a SUA.

BBC prezentase deja scuze pentru o "eroare de judecată" în documentarul intitulat "Trump: O a doua șansă?", însă abia după ce scandalul s-a extins și a dus la demisiile directorului general și șefului departamentului de știri.

Cum a "editat" BBC declarațiile lui Trump, din fraze rostite la aproape o oră distanță

În documentar, discursul lui Trump din 6 ianuarie a fost editat pentru a-l înfățișa pe republican spunând: "Vom merge la Capitoliu și voi fi acolo cu voi și vom lupta. Luptăm din toate puterile și dacă voi nu luptați din toate puterile, nu veți mai avea o țară".

De fapt, liderul american a spus: "Vom merge la Capitoliu și vom încuraja senatorii, congresmenii și femeile pline de curaj".

Partea cu "luptăm din toate puterile" ("Fight like hell" / "Luptăm ca iadul", cu sensul de 'luptă îndârjită', n.r.) a fost rostită 54 de minute mai târziu.

Într-un interviu acordat Fox News marți, Trump a declarat că postul de televiziune britanic i-a "măcelărit" discursul și "l-a făcut să sune radical".

Trump a dat în judecată în ultimele luni publicațiile americane The New York Times și The Wall Street Journal, amintește CNN.

Consiliul de administrație al BBC a fost criticat pentru că a reacționat prea lent la "greșeala de editare", dezvăluită într-o notă internă ajunsă în spațiul public și care a declanșat un val de critici și acuzații de părtinire sistemică.

Deborah Turness, directoarea BBC News, care a demisionat duminică, a recunoscut că reacțiile negative din jurul documentarului dedicat lui Trump "au ajuns într-un stadiu în care provoacă daune" instituției britanice.

