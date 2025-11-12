Trump ameninţă că va da în judecată BBC News, după scandalul "Panorama": Ar putea cere daune de 1 miliard de dolari

9 minute de citit Publicat la 23:45 12 Noi 2025 Modificat la 23:45 12 Noi 2025

Donald Tump a ameninţat că va da în judecată BBC pentru 1 miliard de dolari, după scandalul cu postul britanic de televiziune. Avocatul Preşedintelui a catalogat editările din documentarul "Panorama",privind asaltul asupra Capitoliului de pe 6 ianuarie 2021, drept "false, defăimătoare, rău intenționate, denigratoare și incendiare", scrie CNN.

"Cred că am obligația să o fac (N.r. - să îi dea în judeată), pentru că nu le poți permite oamenilor să facă asta", a declarat Trump marți pentru Fox News.

El a spus că BBC i-a "măcelărit" discursul "frumos" și "calmant" și "l-a făcut să sune radical".

Amenințarea ar putea arunca BBC într-o prăpastie financiară și a adâncit cea mai gravă criză din istoria recentă a postului public de televiziune britanic, ridicând semne de întrebare cu privire la viitorul său într-un peisaj mediatic și politic polarizat.

Despre ce este vorba

În octombrie 2024, cu câteva zile înainte de alegerile prezidențiale din SUA, BBC a difuzat un documentar intitulat "Trump: O a doua șansă?".

La acea vreme, filmul a primit recenzii pozitive în Marea Britanie – The Guardian l-a lăudat pentru că i-a luat în serios pe Trump și fenomenul MAGA – dar a atras puțină atenție în SUA.

Și așa ar fi putut rămâne, dacă nu ar fi fost un memoriu acum notoriu, care – pe fondul unei serii de alte plângeri cu privire la producțiile BBC – a dezvăluit cum, într-o mică secțiune, documentarul a îmbinat comentarii făcute la aproape o oră distanță de Trump în timpul infamului său discurs din 6 ianuarie.

"Vom merge la Capitoliu și voi fi acolo cu voi și vom lupta. Vom lupta cu înverșunare, iar dacă voi nu luptați cu înverșunare, nu veți mai avea o țară", s-a arătat că ar fi spus Trump.

În realitate. fraza integrală rostită de Trump a fost: "Vom merge la Capitoliu și îi vom încuraja pe curajoșii noștri senatori, congresmeni și femei". Abia 54 de minute mai târziu, le-a spus apoi susținătorilor săi să "lupte cu înverşunare".

Într-o scrisoare adresată luni unei comisii parlamentare, președintele BBC, Samir Shah, și-a cerut scuze pentru ceea ce a numit o "eroare de judecată" privind modul în care a fost editat discursul lui Trump, despre care a recunoscut că "a dat impresia unui apel direct la acțiuni violente".

Cum a izbucnit scandalul

Săptămâna trecută, o notă scursă de la Michael Prescott, fost consilier extern al comitetului pentru standarde editoriale al postului de radio, a fost publicată de The Telegraph – un ziar britanic, cu o poziție editorială de dreapta, care a fost mult timp ostil BBC.

În memoriul său, întocmit în această vară, Prescott a prezentat o listă lungă de presupuse deficiențe în producția de știri a BBC, de la presupusa părtinire anti-Israel în serviciul său în limba arabă, până la o înclinație excesiv de progresistă în relatarea despre persoanele transgender și drepturile acestora.

De asemenea, el a criticat editarea "complet înșelătoare" a discursului lui Trump din film, difuzat ca parte a seriei documentare de lungă durată a BBC "Panorama".

"Dacă jurnaliștilor BBC li se va permite să editeze videoclipuri pentru a-i face pe oameni să «spună» lucruri pe care nu le-au spus niciodată, atunci ce valoare au directivele Corporației, de ce ar trebui să se aibă încredere în BBC și unde se va termina totul?", a scris el.

Foști jurnaliști BBC au criticat postul de televiziune pentru că nu a răspuns preocupărilor legate de documentar, despre care Shah, președintele, a spus că au fost ridicate de Prescott și alții într-o reuniune a comitetului pentru standarde editoriale din ianuarie.

"Ştiau despre problemă cu 10 luni înainte ca ziarele să publice raportul lui Prescott. Este o greșeală gravă, de ce nu au înțeles-o mai devreme?", a scris pe platforma Substack, Mark Urban, redactorul diplomatic al programului "Newsnight" de la BBC Two până anul trecut.

Chiar și atunci când articolul din The Telegraph a apărut, BBC a reacționat lent. Katie Razzall, redactorul media al BBC, a relatat duminică că o declarație despre documentar era "gata de publicat de zile întregi".

În schimb, consiliul de administrație al BBC a decis să își ceară scuze în scrisoarea lui Shah adresată comisiei parlamentare, scrisă luni. Această ezitare pare să fi fost dăunătoare. La doar câteva ore după publicarea scrisorii lui Shah, BBC a relatat despre amenințarea lui Trump de a-l da în judecată.

Directorii general şi executiv şi-au dat demisia

Directorul general al BBC, Tim Davie, și directorul executiv al BBC News, Deborah Turness, au demisionat duminică, pe fondul unei furtuni tot mai intense legate de problemele de parțialitate și părtinire ridicate în memorandumul lui Prescott.

Într-o declarație, Davie a recunoscut că "au existat unele greșeli" pentru care a trebuit să își asume "responsabilitatea finală", dar nu a menționat documentarul "Panorama". Într-un discurs adresat personalului BBC luni, Davie a sugerat că decizia sa a avut legătură atât cu presiunea cumulativă a celor cinci ani în funcția de conducere, cât și cu gestionarea memo-ului lui Prescott în sine.

Turness, care supraveghea divizia de știri, a spus, despre controversa din jurul filmului, că "a ajuns într-un punct în care provoacă daune BBC".

Deși și-a recunoscut greșelile, Turness a replicat la acuzațiile de părtinire deliberată.

"Vreau să fiu absolut clară că acuzațiile recente conform cărora BBC News este părtinitor din punct de vedere instituțional sunt greșite", a spus ea.

Ce este BBC şi cine este proprietarul

Trump și-a exprimat neîncrederea că "unul dintre marii noștri aliați" l-ar putea trata atât de necinstit.

"Guvernul deține o parte din asta (N.r. - din BBC), cred", a spus el în interviul de marți acordat Fox News.

În realitate, guvernul britanic nu "deține o parte" din BBC. Radiodifuzorul este finanțat public, dar nu este deținut de stat. O "carte regală", care a înființat BBC drept corporație publică în 1927, garantează libertatea editorială și independența sa față de guvern.

Este finanțat printr-o "taxă de licență" – o plată anuală de 174,50 lire sterline (299 de dolari) percepută oricărei gospodării care urmărește emisiuni TV în direct, înregistrează programe sau utilizează BBC iPlayer, serviciul de streaming al radiodifuzorului. Neplata taxei constituie infracțiune.

Încă de la înființare, misiunea BBC a fost să "acționeze în interesul public" și să ofere "producții imparțiale, de înaltă calitate și distinctive pentru a informa, educa și distra publicul său".

Mai profund, BBC funcționează ca un fel de liant național, așezat alături de instituții precum monarhia, care ar trebui să se ridice deasupra politicii și să ofere un punct de referință comun pentru întreaga țară.

Este BBC imparțială?

Nominal, da. Taxa de licență ar trebui să elibereze BBC de constrângerile comerciale cu care se confruntă alte posturi de televiziune, care îi determină pe mulți să își adapteze producția la convingerile politice ale publicului lor.

Însă postura de imparțialitate a devenit greu de susținut. În ultimii ani, BBC s-a confruntat cu acuzații de părtinire atât din partea stângii, cât și a dreptei, iar un peisaj politic polarizat și un ecosistem media fragmentat au îngreunat atingerea unei ambiții din ce în ce mai mitice de a fi vocea unică și imparțială prin intermediul televizoarelor și radiourilor naționale.

BBC a fost mult timp criticată de rivalii săi din mass-media comercială, care îi detestă statutul de companie protejată și finanțată public; și de politicieni, majoritatea de dreapta, care se opun taxei de licență obligatorie și consideră că BBC ar trebui să concureze pentru publicul său pe piața liberă, la fel ca și concurenții săi.

"BBC a fost părtinitor din punct de vedere instituțional timp de decenii", a declarat luni Nigel Farage, liderul partidului anti-imigrație Reform UK, care a început să se dezvolte, cerând "un BBC mult mai redus".

Farage a spus că a vorbit cu Trump despre raportul "Panorama" săptămâna trecută.

"Mi-a spus doar: «Așa vă tratați cel mai bun aliat al vostru?»", a spus Farage.

Cu ce a amenințat Trump

Într-o scrisoare adresată BBC, un avocat al lui Trump a declarat că postul de televiziune l-a defăimat pe președinte prin editarea "intenționată și înșelătoare" a filmului "Panorama" pentru a încerca să se amestece în alegerile prezidențiale. Deși echipa lui Trump nu a semnalat eroarea la momentul respectiv, avocatul a spus că acest lucru i-a cauzat candidatului de atunci "prejudicii financiare și de reputație copleșitoare".

Trump dorește ca BBC să retragă documentarul, să își ceară scuze și să îl "compenseze în mod corespunzător" pentru presupusul prejudiciu cauzat. BBC a avut termen până vineri, ora 17:00 ET, pentru a răspunde.

Scrisoarea preciza că, dacă aceste cereri nu sunt îndeplinite, "președintele Trump nu va avea altă alternativă decât să își exercite drepturile legale și echitabile, toate acestea fiind în mod expres rezervate și nefiind renunțate la ele, inclusiv prin intentarea unei acțiuni în justiție pentru daune de cel puțin 1.000.000.000 de dolari (un miliard de dolari)".

Își permite BBC să plătească daune de 1 miliard de dolari?

Probabil că nu. BBC a încasat venituri de 5,9 miliarde de lire sterline (7,8 miliarde de dolari) în ultimul an financiar, în mare parte din plățile de taxe de licență (3,8 miliarde de lire sterline), restul din activități comerciale.

A încheiat anul cu rezerve de numerar de 477 de milioane de lire sterline (627 de milioane de dolari) – puțin peste jumătate din suma pentru care Trump a amenințat că va da în judecată.

Orice plată către Trump – chiar și una semnificativ mai mică decât cererea sa extravagantă – ar amplifica presiunile financiare cu care se confruntă BBC. Având în vedere că carta regală expiră în 2027, conducerea acesteia ar fi putut fi optimistă că guvernul laburist, favorabil BBC-ului, condus de Keir Starmer, ar reînnoi-o cu bucurie pentru încă un deceniu. Ultima criză ar putea face guvernul precaut în a cere publicului britanic să continue să plătească pentru un serviciu pe care mulți au ajuns să-l deteste într-o eră a alternativelor de streaming mai ieftine.

De ce este intentat acest caz în Florida

În Regatul Unit și în multe state americane, un proces de defăimare trebuie intentat în termen de 12 luni de la presupusa calomnie. În Florida, victima are la dispoziție 24 de luni pentru a depune o plângere.

Totuși, aducerea cazului în Florida va complica argumentul lui Trump, potrivit lui Mark Stephens, avocat specializat în media din Marea Britanie la Howard Kennedy, o firmă din Londra.

"Întrebarea cheie este: Vă dăunează reputației? Va trebui să demonstreze că cineva din Florida a urmărit această «Panorama» și a avut o părere mai proastă despre el.", a declarat Stephens pentru CNN.

A mai amenințat Trump instituțiile media până acum?

Da, în mod repetat. Anul trecut, ABC a fost de acord să plătească 15 milioane de dolari într-o înțelegere cu Trump în procesul său de defăimare împotriva postului de televiziune și a prezentatorului George Stephanopoulos.

În iulie, Paramount – compania-mamă a CBS News – a fost de acord, de asemenea, să plătească 16 milioane de dolari pentru a soluționa un proces intentat de Trump cu privire la un interviu acordat emisiunii "60 Minutes" cu vicepreședintele de atunci, Kamala Harris, toamna trecută. La fel ca în cazul BBC, nemulțumirea lui Trump a fost legată de editarea programului: el a susținut că schimbul de replici cu Harris a fost editat în mod deliberat pentru a o avantaja pe ea și a-l afecta pe el.

Analiștii au declarat că Paramount probabil a fost de acord să rezolve cazul pentru a finaliza o fuziune profitabilă cu Skydance Media, pe care administrația Trump a aprobat-o oficial în iulie.

Avocatul Stephens a spus că lui Trump i-ar putea fi mai greu să convingă BBC să accepte o înțelegere, deoarece "nu are același tip de influență" asupra postului de televiziune pe care o avea asupra Paramount.