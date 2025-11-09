Criză la BBC după acuzații privind manipularea unui discurs al lui Donald Trump. Directorul general și șefa BBC News au demisionat

Publicat la 22:53 09 Noi 2025

Deborah Turness și Tim Davie. sursa: colaj foto Hepta / Getty

BBC se confruntă cu o criză majoră, după ce două dintre cele mai importante figuri din conducerea instituției – directorul general Tim Davie și directoarea BBC News, Deborah Turness – au anunțat că își dau demisia în urma controverselor generate de un documentar Panorama acuzat că ar fi editat în mod înșelător un discurs al fostului președinte american Donald Trump.

Controversa a izbucnit după ce The Telegraph a publicat detalii dintr-un memo intern al BBC, semnat de Michael Prescott, fost consilier extern pentru standarde editoriale. Acesta a semnalat că documentarul Trump: A Second Chance?, realizat de compania independentă October Films Ltd. pentru BBC, ar fi lipit două pasaje din discursul lui Trump din 6 ianuarie 2021, făcându-l să pară că îndeamnă direct la violențele de la Capitoliu, relatează BBC.

Discursul original conținea îndemnul: „Vom merge la Capitoliu și îi vom încuraja pe curajoșii noștri senatori și congresmeni”.

Însă, în versiunea difuzată de BBC, fraza era urmată de o secvență rostită mult mai târziu: „Vom merge la Capitoliu… și voi fi acolo cu voi. Și luptăm. Luptăm din răsputeri”.

Cele două fragmente erau separate în realitate de peste 50 de minute, iar expresia „fight like hell” era folosită de Trump într-un alt context, referitor la sistemul electoral.

Demisii la vârful instituției

Într-un comunicat, Tim Davie, care conducea BBC din 2020, a declarat că decizia de a pleca îi aparține: „Au fost făcute greșeli, iar ca director general îmi asum responsabilitatea finală. BBC rămâne o instituție de valoare unică, dar trebuie să fie mereu deschisă și responsabilă”.

Deborah Turness, numită în 2022 în fruntea BBC News, a spus la rândul ei că situația a ajuns „într-un punct în care produce daune instituției”: „Am luat decizia dificilă de a demisiona. Responsabilitatea se oprește la mine”.

Reacții politice

Lidera Partidului Conservator, Kemi Badenoch, a salutat demisiile, dar a afirmat că „problemele din BBC merg mult mai adânc”.

„Raportul Prescott a scos la iveală un bias instituțional care nu poate fi acoperit prin două plecări din funcție. BBC are nevoie de o reformă completă”, susține ea.

Liderul liberal-democrat Ed Davey a transmis că demisiile trebuie privite ca „o șansă pentru BBC de a-și recăpăta încrederea publică”, subliniind rolul instituției în apărarea valorilor democratice.

Reform UK, prin vocea liderului Nigel Farage, a cerut „o schimbare totală de cultură”, avertizând că „dacă BBC nu se reformează, tot mai mulți cetățeni vor refuza să plătească taxa de licență”.

Poziția guvernului britanic

Ministra Culturii, Lisa Nandy, a mulțumit lui Davie pentru activitatea sa, afirmând că a condus BBC „printr-o perioadă de schimbări semnificative”. Ea a adăugat că „nevoia de știri de încredere și de programe de calitate este mai importantă ca oricând” și că guvernul va sprijini Consiliul BBC în procesul de tranziție.

Ce urmează

Președintele Consiliului BBC, Samir Shah, a confirmat că demisiile au fost acceptate și a mulțumit celor doi pentru „serviciul și dedicarea lor”. Procesul de numire a unui nou director general va fi coordonat de BBC Board, conform Chartei BBC, documentul constituțional care guvernează activitatea instituției.

Criza vine într-un moment sensibil pentru radiodifuzorul public britanic, cu doar doi ani înainte de revizuirea Cartei Regale din 2027 – actul care stabilește modul de funcționare și finanțare a BBC.