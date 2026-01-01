Warren Buffett se retrage, după 60 de ani în afaceri. De ce i se spune „Oracolul din Omaha” și ce avere a adunat miliardarul american

Miliardarul american Warren Buffet este considerat un idol de antreprenori din toată lumea. Sursa foto: Getty Images

Retragerea lui Warren Buffett din funcția de CEO marchează sfârșitul unei ere la Berkshire Hathaway pentru „înțeleptul” lumii afacerilor, a cărui abordare lipsită de pretenții a remodelat investițiile moderne, transmite Euronews.

Când „Oracolul din Omaha” vorbește, investitorii ascultă — și ascultă de zeci de ani analiza de afaceri a lui Warren Buffett, care pare aproape inspirată divin, lucru care i-a adus și porecla de „Dumnezeul investițiilor”.

Pe măsură ce Buffett renunță la funcția de CEO după 60 de ani la conducerea Berkshire Hathaway, cea mai mare moștenire a sa ar putea fi sfaturile directe, dar extrem de ascuțite, despre bani, greșeli și natura umană, care au inspirat generații întregi de admiratori.

Cum a ajuns Warren Buffet unul dintre cei mai bogați oameni din lume

Buffett și-a construit averea prin decenii de investiții și prin transformarea Berkshire Hathaway dintr-o companie textilă aflată în dificultate într-un conglomerat uriaș, care include asigurări, căi ferate, energie și mărci de consum.

În ciuda averii sale, a devenit aproape la fel de celebru pentru modestia sa — trăind ani la rând în aceeași casă modestă din Omaha și cultivând o imagine lipsită de lux — precum și pentru talentul său investițional.

Buffett s-a angajat în mod constant să doneze cea mai mare parte a averii sale, oferind zeci de miliarde de dolari în scopuri filantropice, iar scrisorile sale anuale către acționari au devenit lectură obligatorie pentru investitorii din întreaga lume.

În fiecare primăvară, fanii și acționarii se adunau la Omaha pentru întâlnirile anuale ale Berkshire, un eveniment atât de popular încât a primit porecla „Woodstock-ul capitaliștilor”.

Ce avere are Warren Buffet

Warren Buffett este, în prezent (2025–2026), unul dintre cei mai bogați oameni din lume, iar averea sa personală este uriașă:

Estimările recente îl plasează în topul miliardarilor cu o avere de aproximativ $150–$170 miliarde USD.

Conform unor estimări (Forbes/Bloomberg), averea sa s-a situat în jurul valorii de $149–$168+ miliarde în 2025, în funcție de evoluția pieței bursiere și de prețul acțiunilor Berkshire Hathaway.

Majoritatea acestei averi provine din deținerile sale în Berkshire Hathaway, compania gigant de investiții pe care a condus-o decenii.

De ce i se spune „Oracolul din Omaha”

Warren Buffett a primit această poreclă din două motive principale:

Este considerat un guru al investițiilor — aproape ca un „profeț” al pieței financiare — pentru că previziunile și strategiile sale investitionale au obținut rezultate excepționale pe termen lung.

Locuiește și și-a construit întreaga carieră în Omaha, Nebraska, nu într-un centru financiar mare ca New York sau Londra. De aceea, mass-media și investitorii l-au numit „Oracolul din Omaha” — adică cineva cu înțelepciune superioară în investiții, din orașul său natal.

Acest „titlu” a devenit simbolul înțelepciunii și succesului său în investiții, deoarece a reușit să transforme Berkshire Hathaway într-un imperiu economic uriaș și să ofere perspective financiare pe care mulți investitori le urmează sau le citează de zeci de ani.

Cele mai cunoscute citate și sfaturi ale lui Buffett de-a lungul anilor

Despre lăcomie

„Fii temător când alții sunt lacomi și lacom când alții sunt temători.”

Astfel și-a rezumat Buffett strategia de investiții: cumpărarea de acțiuni și companii ieșite din favoarea pieței, atunci când acestea se vând sub valoarea pe care el considera că o au.

El i-a îndemnat, de asemenea, pe investitori să rămână în domenii pe care le înțeleg și care se încadrează în „cercul lor de competență” și a oferit această maximă clasică:

„Regula nr. 1: Nu pierde niciodată bani. Regula nr. 2: Nu uita niciodată regula nr. 1.”

Despre etică

„După ce respectă toate regulile, vreau ca angajații să se întrebe dacă sunt dispuși ca orice acțiune pe care o iau să apară a doua zi pe prima pagină a ziarului local, pentru a fi citită de soți, copii și prieteni, relatată de un jurnalist informat și critic.”

„Dacă trec acest test, nu trebuie să se teamă de celălalt mesaj al meu: pierde bani pentru firmă și voi fi înțelegător; pierde un strop din reputația firmei și voi fi necruțător.”

Acesta este standardul etic pe care Buffett l-a explicat unui comitet al Congresului în 1991, când a intervenit pentru a curăța firma de investiții Salomon Brothers de pe Wall Street. El a reiterat testul ziarului de multe ori de-a lungul anilor.

Despre adevărata natură a afacerilor

„Abia când se retrage apa afli cine înota gol.”

Multe companii pot avea rezultate bune atunci când vremurile sunt favorabile și economia crește, dar Buffett le-a spus investitorilor că o criză dezvăluie întotdeauna dacă afacerile iau decizii sănătoase.

Despre prieteni și colaboratori

„Cu cine te asociezi este extrem de important. Nu te aștepta să iei fiecare decizie corectă în privința asta. Dar viața ta va evolua, în general, în direcția oamenilor cu care lucrezi, pe care îi admiri și care îți devin prieteni.”

Buffett le-a spus mereu tinerilor că ar trebui să încerce să se înconjoare de oameni pe care îi consideră mai buni decât ei, deoarece acest lucru le va îmbunătăți viața. El a spus că acest lucru este cu atât mai adevărat atunci când alegi un soț sau o soție — poate cea mai importantă decizie din viață.

Despre sistemul economic al SUA

„Concluzia noastră fermă: nu paria niciodată împotriva Americii.”

Buffett a rămas întotdeauna neclintit în credința sa în sistemul capitalist american.

El a scris în 2021 că „nu a existat niciodată un incubator mai bun pentru eliberarea potențialului uman decât America. În ciuda unor întreruperi severe, progresul economic al țării noastre a fost uluitor.”