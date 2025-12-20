Este supranumit „Dumnezeul investițiilor”. Miliardarul care practică filosofia Zen în viața de zi cu zi și în afacerile sale

A fost descris drept unul dintre cei mai de succes investitori din istorie, cu o avere estimată la 150 de miliarde de dolari. Foto: Getty Images

Este supranumit „Dumnezeul investițiilor” și este unul dintre cei mai bogați oameni ai lumii, și totuși trăiește ca și cum banii nu ar avea nicio importanță pentru fericirea sa. Atitudinea lui Warren Buffett față de bani, în raport cu omenirea, i-a făcut pe mulți să creadă că autoproclamatul agnostic este de fapt un practician al filosofiei Zen, care a adoptat, în același timp, și regula de aur a creștinătății: să-l iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. Pe măsură ce se apropie de finalul vieții și își donează averea, cercetătorii și practicanții tradițiilor religioase au început să-i studieze viața, iar concluziile sunt surprinzătoare, relatează CNN.

În timpul unei sesiuni de întrebări și răspunsuri pe care Warren Buffett a avut-o cu acționarii companiei sale în 2008, un tânăr i-a pus o întrebare curajoasă: „Îl cunoașteți și credeți în Isus Hristos și aveți o relație personală cu El?”

„Nu. Sunt agnostic”, a răspuns miliardarul. „Am crescut într-o familie religioasă, iar dacă ați fi pus aceeași întrebare mamei sau tatălui meu, ați fi primit un răspuns diferit. Sunt un adevărat agnostic. Nu sunt mai aproape de niciun teist sau ateu. Pur și simplu nu știu, și poate că într-o zi voi ști sau poate că nu. Dar asta înseamnă să fii agnostic”, a adăugat el.

Un geniu financiar, un maestru zen

Buffett poate că nu este o persoană religioasă, dar a investit de-a lungul vieții în multe „acțiuni spirituale”. Pe măsură ce, la 95 de ani, se pregătește să se retragă din funcția de CEO al conglomeratului Berkshire Hathaway la sfârșitul acestui an, mulți îi laudă geniul financiar. A fost descris drept unul dintre cei mai de succes investitori din istorie, cu o avere estimată la 150 de miliarde de dolari.

Dar din moștenirea lui Buffet face parte și o colecție de înțelepciune spirituală care poate ajuta oamenii nu doar cu banii. El a extras învățături din budismul Zen, Confucius, filozofi stoici și chiar Noul Testament pentru a arăta oamenilor cum să facă față nu doar fluctuațiilor pieței, ci și coborâșurilor vieții.

Buffett nu este doar o figură emblematică pentru lumea afacerilor, este și un maestru Zen, spun cercetătorii și practicanții tradițiilor religioase care îi studiază munca.

Aura de spiritualitate care îl înconjoară pe Buffett radiază de ani de zile. Pentru mulți dintre adepții săi, el este „oracolul din Omaha”. Nu își fac programări să se întâlnească cu el el, ci fac pelerinaje din locuri îndepărtate, precum China sau Australia, către modestul său cămin din Omaha și participă la întâlnirile acționarilor Berkshire Hathaway pentru a-l întâlni pe omul pe care un manager de fonduri l-a numit „Dumnezeul investițiilor”.

Autorii scriu cărți de afaceri despre el care sunt mici predici, cu titluri precum The New Tao of Warren Buffett sau Investment Mantras of Warren Buffett.

Dar cea mai bună sursă a învățăturilor sale spirituale este chiar el. Buffett și-a creat propriul corpus de înțelepciune spirituală. Investitorii și neinvestitorii deopotrivă studiază parabolele și proverbele sale, precum: „Cineva stă la umbră astăzi pentru că altcineva a plantat un copac cu mult timp în urmă” sau „Ea (averea) îți permite să fii în medii mai interesante, dar nu poate schimba câți oameni te iubesc sau cât ești de sănătos.”

Acestea sunt tipurile de „bombe de adevăr spiritual” ale lui Buffett care l-au convins pe Leo Babauta, budist Zen, că Buffett are o sensibilitate de tip Zen.

„Este unul dintre cei mai bogați oameni din lume, și totuși nu am impresia că asta ar fi partea centrală a cine este el. Este înconjurat de oameni preocupați de bani și vede cât de păcăliți sunt de asta. Aceasta este una dintre ideile centrale ale Zen-ului: trăim cu toții aceste iluzii despre ce ne va face fericiți”, a spus Babauta, autorul cărții The Power of Less: The Fine Art of Limiting Yourself to the Essential… in Business and in Life, pentru CNN.

Ghidul spiritual al lui Buffett

Pentru Buffett, a fi un investitor bun și a fi o persoană bună sunt lucruri interconectate. O persoană va trăi întotdeauna într-o piață ascendentă dacă își amintește aceste trei principii spirituale, enunțate chiar de el.

„Invidia și lăcomia merg mână în mână”. „Să nu poftești” este unul dintre cele Zece Porunci. Invidia este unul dintre cele șapte păcate capitale. Și totuși, mare parte din capitalism, dar și din logica din spatele rețelelor sociale, sunt alimentate de invidie. Adesea vrem ceea ce are altcineva și vrem mai mult decât avem nevoie.

Buffett este un om foarte bogat, dar nu există povești despre el alergând după „jucăriile” pe care mulți miliardari le cumpără extravagant. Locuiește în continuare într-o casă cu cinci dormitoare și două băi în Nebraska, pe care a cumpărat-o în 1958 pentru 31.500 de dolari. Încă mănâncă la McDonald’s și a condus odată o mașină veche de 20 de ani, cu numărul „THRIFTY” (econom n.red). Într-o poveste celebră despre el, Buffett l-a invitat la prânz pe colegul miliardar Bill Gates la McDonald’s și a plătit nota cu cupoane de reducere.

Buffett a descris invidia ca fiind singurul dintre cele șapte păcate capitale care nu este plăcut de trăit.

„Să fii invidios pe altcineva este destul de stupid”, a spus odată. „Să le dorești răul sau să-ți dorești să faci la fel ca ei...tot ce faci este să-ți strici ziua. Nu îi atinge și nu există niciun beneficiu. Dacă tot vrei să alegi un păcat, mergi pe ceva precum lăcomia sau desfrânarea. Astfel măcar vei rămâne cu niște amintiri.”

Această atitudine reflectă un alt principiu Zen: acceptarea puterii stării de mulțumire, spune Babauta. Compararea cu alții este o iluzie, pentru că duce doar la suferință și la alegeri proaste în investiții. Într-un eseu despre sensibilitatea Zen a lui Buffett, Babauta a notat că Buffett este un investitor conservator care nu se lasă sedus de „cel mai nou sau în vogă trend”. Își cunoaște limitele. Rareori investește în companii de tehnologie pentru că nu le înțelege suficient.

„Nu o să îl vei niciodată alergând după criptomonede sau ultima modă AI. Caută lucruri fundamental solide, iar această disciplină poate exista doar pentru că nu are nevoie să alerge după ele, fiind mulțumit cu ceea ce are. Acea mulțumire i-a conferit disciplină”, spune Babauta. „

„Dacă faci parte din cei mai norocoși 1% ai umanității, ai datoria față de restul de 99% să te gândești la ei”, a proclamat Buffet, în iunie 2006, când a făcut un anunț public extraordinar. Într-o serie de scrisori, a spus că va dona majoritatea averii sale către diverse fundații și organizații caritabile. Această dorință a apărut și în ultima sa scrisoare către acționari, luna trecută. El a recunoscut că mai are puțin timp și a spus că va accelera donațiile, oferind aproximativ un miliard de dolari către patru fundații ale familiei sale.

Puțini oameni bogați din America întruchipează mai bine zicala din Noul Testament: „Este mai bine să dai decât să primești” decât Buffett. Acest tip de generozitate l-a inspirat pe Robert L. Bloch, fiul fondatorului H&R Block, să scrie cartea The Warren Buffett Book of Investing Wisdom: 350 Quotes from the World’s Most Successful Investor, care adună multe dintre citatele sale cele mai inspiraționale. Bloch a spus pentru CNN că recunoștința și generozitatea lui Buffett sunt „principii spirituale fundamentale”.

„Îi pasă cu adevărat de cei aflați la marginea societății și de oamenii obișnuiți și vrea să dea înapoi societății. Este foarte spiritual. Nu mulți miliardari sunt așa”, a spus Bloch.

Generozitatea lui Buffett reflectă, de asemenea, filosofia stoică a Greciei și Romei antice. Filozofi stoici precum Epictetus și Marcus Aurelius considerau că nu poți avea o viață fericită fără a trăi virtuos. Atașamentul față de posesiuni, precum bogăția, interferează cu autocontrolul. Împăratul roman Aurelius a vândut mobilierul palatelor sale pentru a reduce datoria imperiului și a ușura povara cetățenilor, scrie Ryan Holiday, autor de bestseller-uri despre filozofia stoică.

Lipsa atașamentului de bunuri materiale îi oferă lui Buffett claritate morală, care îi garantează că va fi fericit chiar dacă piața s-ar prăbuși.

„Cu cât dorim mai multe lucruri și trebuie să facem mai mult pentru a le obține sau menține, cu atât ne bucurăm mai puțin de viață și suntem mai puțin liberi”, scrie Holiday.

Credința lui Buffett în America

„Magia americană a prevalat întotdeauna și va continua să o facă”, spunea Buffett. A fost un an greu pentru mulți americani. Aproape jumătate au spus că au dificultăți în a-și satisface nevoile de bază, precum alimente și sănătate, conform unui sondaj recent publicat de Politico. Alte numeroase sondaje arată că mai mult de jumătate dintre americani simt că cele mai bune zile ale țării au trecut.

Și totuși, Buffett crede în America. Credința este o calitate centrală și în creștinism, o religie pe care el o respinge. Credința, conform celui mai venerat personaj creștin, poate muta munți. Este definită ca „încredere în ceea ce sperăm și certitudine în ceea ce nu vedem”, potrivit unui alt autor din Noul Testament.

Buffett este cel mai mare „evanghelist” al țării. În fața recesiunilor economice și a instabilității politice, el răspunde cu afirmații precum: „Timp de 240 de ani, a fost o mare greșeală să pariezi împotriva Americii, și acum nu este momentul să începi.” Și: „Trăim întotdeauna într-o lume incertă. Ceea ce este sigur este că Statele Unite vor merge înainte.”

Această credință l-a inspirat, de asemenea, pe Bloch să analizeze citatele lui Buffett.

„Trebuie să ai încredere că va fi mai bine și vom ieși din asta. Uită-te la 1776, 1820 și Marea Depresiune. America a crescut și s-a dezvoltat de-a lungul istoriei”, a spus Bloch pentru CNN, referindu-se la starea politică și economică tensionată din SUA.

Credința lui Buffett este poate ceea ce i-a permis să afișeze mereu o dispoziție optimistă. Optimismul prietenos specific Midwestului se reflectă într-o frază din scrisoarea sa de retragere: „Bunătatea nu costă nimic, dar este de neprețuit.”

Suntem obișnuiți cu miliardari care străbat lumea cu aroganța imperială a împăraților romani. Totuși, Buffett este cunoscut pentru faptul că tratează chiar și contestatarii nepoliticoși la întâlnirile acționarilor cu respect și refuză să facă afaceri cu persoane de caracter dubios. Odată a spus: „Nu poți face o afacere bună cu o persoană rea.”

El vorbește chiar și despre un subiect care nu este asociat, în mod normal, cu lumea nemiloasă a investițiilor: iubirea.

A spus odată: „Singura modalitate de a primi iubire este să fii demn de iubit”, pentru că o persoană nu poate scrie un cec pentru a primi iubire de un milion de dolari. Iubirea aduce doar mai multă iubire atunci când este întâmpinată cu aceeași măsură. „Cu cât dai mai multă iubire, cu atât primești mai mult”, a spus el.

Poate că aceasta, și nu acțiunile în care a investit, precum Coca-Cola, Wells Fargo și Kraft Heinz, este cea mai mare moștenire a lui Buffett. Este una dintre puținele figuri respectate universal în America nu doar pentru acumularea averii, ci și pentru modul în care a tratat oamenii de-a lungul vieții. Pare că iubirea a fost cea mai bună investiție a lui Buffett, conchide CNN.