"Afară cu Ceaikovski". Ucraina scoate numele compozitorului din cea mai importantă academie de muzică a țării, din cauza războiului

Autoritățile ucrainene au decis eliminarea numelui compozitorului rus Piotr Ceaikovski din titulatura Conservatorului din Kiev, din cauza războiului purtat de Moscova. Sursă colaj foto: Getty Images

Cea mai importantă instituție de muzică din Ucraina - Conservatorul din Kiev - a eliminat numele compozitorului rus Piotr Ceaikovski din titulatura sa, semnalează Euromaidan Press.

Decizia Ministerului Culturii de la Kiev vine după ce experții Institutului Ucrainean al Memoriei Naționale s-au pronunțat și au conchis că prezența numelui Ceaikovski reprezintă o formă de simbolism imperial rusesc și contravine legislației naționale.

De asemenea, decizia a ținut cont de faptul că, de la începutul invaziei lansate în februarie 2022, Moscova s-a folosit în scopuri propagandistice de legăturile culturale ruso-ucrainene și de evenimentele istorice din trecutul comun.

Narațiunile ruse justifică războiul, legitimează revendicările teritoriale și îndeamnă la suprimarea identității și culturii ucrainene.

Experții spun că, în acest context, monumentele și toponimele rusești nu sunt neutre, ci acționează ca markeri "de facto" ai ocupației, profilându-se drept rămășițe ale unui imperiu pe care Rusia modernă încearcă să-l reînvie.

Ministerul ucrainean al Culturii a subliniat că schimbarea de nume a Conservatorului din Kiev nu afectează activitățile educaționale și artistice ale academiei.

Următoarea etapă va presupune discuții publice cu privire la un eventual nou nume, cu participarea personalului academiei, a experților culturali și a publicului.

Conservatorul nu a emis momentan o declarație referitoare la schimbarea de nume.

Conservatorul din Kiev a primit numele lui Ceaikovski în perioada URSS

Numele lui Ceaikovski a fost dat Conservatorului din Kiev în 1940, sub regimul sovietic, marcând centenarul nașterii compozitorului.

Deși Ucraina și-a câștigat independența în 1991, numele academiei a rămas neschimbat timp de decenii.

Problema a căpătat relevanță odată cu războiul lansat de Rusia în 2022.

În acel an, mai mulți studenți și absolvenți ai Conservatorului au cerut într-o scrisoare deschisă eliminarea imediată a numelui compozitorului rus, descriindu-l pe Ceaikovski drept simbol al culturii forțelor de ocupație.

Autorii scrisorii deschise au subliniat că, în contextul invaziei, orice glorificare a figurilor ruse este inacceptabilă.

"Apărarea identității noastre este de o importanță critică. Întrucât am fost cu toții martori la brutalitatea inumană a așa-numitei 'lumi rusești', care pretinde că apără cultura, simțim repulsie față de tot ceea ce este rusesc", se spune în documentul din 2022.

Conducerea conservatorului s-a opus inițial schimbării numelui.

În iunie 2022, Consiliul Academic al instituției a făcut apel la păstrarea titulaturii, invocând faptul că Ceaikovski s-a numărat printre fondatorii Conservatorului din Kiev și este un contribuitor la moștenirea muzicală globală.

De asemenea, Consiliul a arătat că opera lui Ceaikovski este împletită cu istoria culturală și spirituală a Ucrainei.