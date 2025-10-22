UE a aprobat al 19-lea pachet de sancţiuni împotriva Rusia. Ce include acesta

1 minut de citit Publicat la 23:22 22 Oct 2025 Modificat la 23:22 22 Oct 2025

UE a adoptat al 19-lea pachet de sancţiuni împotriva Rusia. Ce include acesta. sursa foto: Getty

Uniunea Europeană a aprobat, miercuri, cel de-al 19-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei. Pachetul include o interdicție asupra importurilor de gaze naturale lichefiate rusești începând cu 2027 și vizează băncile rusești, creditorii din Asia Centrală, bursele de criptomonede, precum și două rafinării chineze și o companie comercială, conform unn.ua.

Se vehicula ipoteza că pachetul va include pentru prima dată două rafinării chineze independente și o companie comercială. Aceste entități sunt implicate în eludarea restricțiilor occidentale, sporind presiunea asupra Beijingului.

Ce include al 19-lea pachet de sancţiuni pentru Rusia:

Interdicție privind importul de gaze naturale lichefiate (GNL) din Rusia începând cu ianuarie 2027 - cu un an mai devreme decât era planificat anterior

Sancțiuni împotriva băncilor rusești, a instituțiilor financiare din Asia Centrală și a mai multor burse de criptomonede care ajută la eludarea restricțiilor

Restricții comerciale care vizează companiile chineze și indiene

Interdicție privind exportul de bunuri în valoare de peste 40 de miliarde de euro, inclusiv minerale, ceramică și cauciuc

Sancțiuni asupra a peste 100 de petroliere din flota petrolieră din umbră a Rusiei

Austria, Ungaria şi Slovacia blocau sancțiunile

Austria, Ungaria și Slovacia blocau acordul de câteva săptămâni. Austria a încercat să deblocheze activele oligarhului rus Oleg Deripaska pentru a compensa pierderile Raiffeisen Bank în Rusia, dar propunerea nu a câștigat sprijin, iar Viena și-a ridicat în cele din urmă blocajul, a notat şi rbc.ua.

Ungaria și-a schimbat și ea poziția și a decis să nu blocheze cel de-al 19-lea pachet. Potrivit ministrului de externe Péter Szijjártó, interesele naționale cheie ale Budapestei nu au fost afectate.

Slovacia și-a retras obiecțiile după ce concluziile finale ale summitului au inclus o clauză care solicita prețuri mai mici la energie în cadrul UE.