UE a aprobat al 19-lea pachet de sancţiuni împotriva Rusia. Ce include acesta

Uniunea Europeană a aprobat, miercuri, cel de-al 19-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei. Pachetul include o interdicție asupra importurilor de gaze naturale lichefiate rusești începând cu 2027 și vizează băncile rusești, creditorii din Asia Centrală, bursele de criptomonede, precum și două rafinării chineze și o companie comercială, conform unn.ua.
Se vehicula ipoteza că pachetul va include pentru prima dată două rafinării chineze independente și o companie comercială. Aceste entități sunt implicate în eludarea restricțiilor occidentale, sporind presiunea asupra Beijingului.
Ce include al 19-lea pachet de sancţiuni pentru Rusia:
- Interdicție privind importul de gaze naturale lichefiate (GNL) din Rusia începând cu ianuarie 2027 - cu un an mai devreme decât era planificat anterior
- Sancțiuni împotriva băncilor rusești, a instituțiilor financiare din Asia Centrală și a mai multor burse de criptomonede care ajută la eludarea restricțiilor
- Restricții comerciale care vizează companiile chineze și indiene
- Interdicție privind exportul de bunuri în valoare de peste 40 de miliarde de euro, inclusiv minerale, ceramică și cauciuc
- Sancțiuni asupra a peste 100 de petroliere din flota petrolieră din umbră a Rusiei
Austria, Ungaria şi Slovacia blocau sancțiunile
Austria, Ungaria și Slovacia blocau acordul de câteva săptămâni. Austria a încercat să deblocheze activele oligarhului rus Oleg Deripaska pentru a compensa pierderile Raiffeisen Bank în Rusia, dar propunerea nu a câștigat sprijin, iar Viena și-a ridicat în cele din urmă blocajul, a notat şi rbc.ua.
Ungaria și-a schimbat și ea poziția și a decis să nu blocheze cel de-al 19-lea pachet. Potrivit ministrului de externe Péter Szijjártó, interesele naționale cheie ale Budapestei nu au fost afectate.
Slovacia și-a retras obiecțiile după ce concluziile finale ale summitului au inclus o clauză care solicita prețuri mai mici la energie în cadrul UE.