CNN: Trump a discutat cu rușii, în secret, un plan în 28 de puncte pentru pacea în Ucraina. O delegație SUA merge la Kiev să-l prezinte

3 minute de citit Publicat la 17:09 19 Noi 2025 Modificat la 19:50 19 Noi 2025

Foto cu caracter ilustrativ: Getty Images

Administrația Trump pregătește în tăcere un nou plan pentru pacea în Ucraina, a declarat pentru CNN o sursă familiarizată cu chestiunea. Trimisul special al președintelui Trump în Rusia, Steve Witkoff, care s-a aflat în centrul discuțiilor cu regimul de la Kremlin, conduce acest efort, conform sursei citate de CNN.

Negocierile au fost accelerate în această săptămână, în contextul în care Kremlinul a semnalat că ar fi deschis la un acord.

Secretarul american pentru armată, Dan Driscoll și o delegație cu oficiali de rang înalt de la Pentagon s-au deplasat, miercuri dimineață, în Ucraina „într-o misiune menită să discute eforturilor de încheiere a războiului”, a declarat purtătorul de cuvânt Dave Butler, într-un comunicat.

Misiunea, lansată la cererea președintelui american, face parte din efortul Casei Albe de a „resuscita” negocierile de pace, conform unei al oficial SUA anonim.

Driscoll urma să discute situația de pe câmpul de luptă și nevoile militare ale Ucrainei cu președintele Volodimir Zelenski și cu alți oficiali ucraineni de rang înalt. Driscoll avea pe listă și o discuție despre noile eforturi de pace.

Driscoll nu a mai fost implicat până acum în negocierile de pace, însă este considerat un apropiat al vicepreședintelui JD Vance, fost coleg al acestuia la Yale. El se concentrează pe achiziții militare.

Alți oficiali care au călătorit cu Driscoll la Kiev sunt generalii Randy George (șeful militar al armatei SUA), Chris Donahue, comandantul forțelor americane în Europa și sergent-maiorul armatei, Michael Weimer.

Conform unei relatări a publicației Axios, actualul draft este discutat între guvernele american și rus și se bazează pe 28 de puncte – inclusiv garanții de securitate pentru Europa și Ucraina de și pe relațiile viitoare dintre Rusia și Ucraina.

Implicarea Europei și Ucrainei în discuții rămâne neclară, conform sursei citate. Nu este clar nici dacă Europa și Ucraina ar susține un astfel de plan.

Aceste discuții au loc pe fondul unor încercări repetate ale Casei Albe de a găsi o soluție la războiul din Ucraina, toate sortite eșecului după ce Vladimir Putin a refuzat să facă orice fel de concesie și și-a păstrat doar pozițiile maximale – vasalizarea de facto a Ucrainei și anexarea teritoriilor ei.

Reacția Kremlinului

Nu există noutăți în legătură cu pacea în Ucraina, dincolo de ce au discutat Trump și Putin în Alaska, în vara acestui an, a declarat, miercuri, Dmitri Peskov, purtătorul de cuvânt al regimului de la Kremlin.

Peskov a fost întrebat în mod specific de jurnaliști despre „noul plan de pace”, pe care actuala administrație americană l-ar concepe pentru Ucraina în urma unor consultări cu partea rusă. Publicația Axios a scris în premieră despre acest demers, citând oficiali americani și ruși.

„Legat de Axios: ar trebui să înțelegem răspunsul dumneavoastră privind lipsa unor noutăți ca pe un refuz de a comenta acest subiect sau, pur și simplu, nu există noutăți în propunerile aflate în discuție?”, a fost întrebarea adresată purtătorului de cuvânt.

„Au existat discuții la Anchorage (în Alaska, n.red.), iar în afară de ceea ce s-a discutat la Anchorage, nu există încă nicio noutate. Până acum, nu există vești”, a răspuns Peskov.

Axios: Noul plan american este inspirat de armistițiul din Gaza

Potrivit Axios, „noul plan american” privind pacea în Ucraina ar fi un document în 28 de puncte, inspirat de cel prin care președintele SUA a reușit să impună un armistițiu fragil în Gaza, între Israel și gruparea Hamas.

Sursele publicației americane spun că cele 28 de puncte ale planului acoperă patru categorii generale: pacea în Ucraina, garanțiile de securitate, securitatea în Europa și viitoarele relații ale SUA cu Rusia și Ucraina.

Rămâne neclar cum ar urma să fie abordate problemele controversate, între care controlul teritorial în estul Ucrainei. Acolo, invadatorii avansează lent, dar controlează în continuare o zonă considerabil mai mică decât pretinde Kremlinul.

Un oficial rus de rang înalt a declarat pentru Axios că este optimist în privința planului.